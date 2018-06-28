Павел Гульчак: Прокурорский надзор - это защита для граждан и возмездие для преступников

Самая важная задача надзорного ведомства - защита интересов граждан и исполнение тех законодательных актов, которые действуют на территории страны. Назначение нового человека на должность прокурора города влечет за собой много вопросов: Кто и откуда он? Что станет приоритетным у нового руководителя? Какие задачи будут решаться?



Свое первое интервью в должности прокурора города Павел ГУЛЬЧАК дал газете «Вы и Мы», где сообщил, что открытость для людей и прессы - это важный принцип его работы. Потому что чем прозрачнее и понятнее для населения деятельность прокуратуры, тем меньше страха у них в отношении людей в форме, и тем больше уважения. Ну что же, начало хорошее.

- Павел Михайлович, как проходят Ваши первые дни в новой должности?

- Активно и напряженно. Стараюсь быстро вникнуть и погрузиться во все процессы, сформировать свое мнение.

Я хоть и был готов к большому объему встреч и знакомств, но все равно, ознакомительный этап - самый насыщенный по количеству новой информации.

В общем, я приехал работать - и именно этим сейчас занимаюсь.

- Планируется ли смена кадрового состава с вашим приходом в прокуратуру?

- У меня есть две любимые пословицы, они обе сюда подходят: «От добра добра не ищут» и «Лучшее - враг хорошего». Я пришел на место настоящих профессионалов своего дела, грамотных и опытных руководителей - Михаила Абрамовича НАРУСОВА и Дмитрия Юрьевича ЧУМАКА, которые создали существующий коллектив.

Моя главная задача - сохранить их наследие, продолжить выбранный успешный курс. Никаких кардинальных ломок и разворотов на 180 градусов не будет. У меня нет ни единого основания сомневаться в компетентности имеющейся команды.

- Люди достаточно часто обращаются в прокуратуру для решения тех или иных проблем. Насколько открытым вы будете для граждан?

- Закрытым я точно никогда не был, и тут тоже не планирую. Горожане могут рассчитывать на открытость с нашей стороны и на юридическую помощь на всех уровнях.

График приема граждан не изменится. По понедельникам, первая половина дня.

У меня, кстати, на прежнем месте работы было реализовано интересное решение доступности моих сотрудников. Рядом со зданием прокуратуры была библиотека. Я смотрел в окно и видел, что туда люди ходят охотнее, чем к нам, видимо, боятся. Тогда я решил проводить приемы и в библиотеке тоже, это значительно снизило опасения и повысило лояльность и доверие людей к сотрудникам надзорного органа.

- Павел Михайлович, какие обращения граждан в прокуратуру сегодня преобладают, на что жалуются люди?

- Все обращения разные. Кто-то в принципе не очень жалует работников прокуратуры и всех людей в форме. Кто-то, наоборот, готов отчаянно бороться за свои права. Причем у многих сложился такой стереотип, что мол, я же рассказал прокурору о своей проблеме, почему он сразу не встал, не нажал на кнопку телефона и не дал указания наказать причастных. Я же ему все объяснил!

Люди, в первую очередь, должны понимать, что прокурор - это должностное лицо, он может услышать, проникнуться сказанным и назначить проверку. И действует он исключительно в рамках своих полномочий, а не по желанию просителей. Прокурорский надзор никто не отменял, это защита для добропорядочных граждан и грядущее возмездие для нарушителей.

- В каком случае не стоит обращаться в прокуратуру?

- Допускаю, что сейчас обычному человеку, далекому от бюрократической системы и структурной субординации, и правда очень тяжело понять, к кому обращаться за помощью в случае возникновения сложной жизненной ситуации. В инспекцию, к главе администрации или куда-то еще?

Не пишите в прокуратуру, если хотите пожаловаться анонимно. Граждане должны знать, что такие обращения мы не рассматриваем. Есть исключения, связанные с предупреждениями о готовящемся преступлении, но они встречаются редко. В остальных случаях обязательно должна стоять подпись заявителя.

- Сфера ЖКХ всегда занимает одно из лидирующих мест в рейтинге жалоб в прокуратуру города Обнинска. Как будет выстраиваться работа в этом направлении под вашим руководством?

- ЖКХ - это условия жизни. Мы замечаем, что есть проблемы, когда что-то выходит из строя. Например, когда в высотке ломается лифт или, скажем, дома утром нет воды. Поэтому все должно работать исправно.

Я всегда буду требовать от своих подчиненных: если что-то где-то случилось, действовать надо так, как будто это касается лично вас. Реагировать надо быстро и эффективно, как для себя.

-Крайне болезненный вопрос - контроль над мигрантами. Сегодня многие предлагают им фиктивную регистрацию в своих квартирах. Прокуратура будет продолжать эти вопросы отслеживать?

- Моя позиция по вопросу «резиновых квартир» известна: это медвежья услуга. О каких правах мигрантов можно говорить, когда в одной квартире иногда регистрируют по 100-200 человек. На мой взгляд, все это псевдозащита прав мигрантов, а правильнее сказать, нарушение их прав. Потому что эти люди нормально не живут, не имеют комфортных условий. Что чувствует человек, который зарегистрирован в одном месте, проживает где-то на лавочке в другом, а работает -

в третьем. Документов у него нет, и платят ему образно «три рубля». О каких правах мы говорим?

А вдруг он водитель маршрутки? Человек, не умеющий читать и не знающий ПДД, толком не спавший, перевозит людей. Чего мы ждем в этом случае? Аварий и человеческих жертв?

В общем, это, конечно, эмоции. Проблема «резиновых квартир» существует, и мы продолжим с этим бороться. И самое главное, когда защитники прав поймут, что они должны защищать права, а не позиционировать себя таковыми, мне с ними будет по пути.

- Отдельная тема для разговора - это прокурорская проверка. Роль ведомства здесь - это своевременное выявление нарушений закона и реальное их устранение. Как часто вам приходилось назначать проверки, находясь в должности прокурора Дзержинского района?

- В моей практике было много прокурорских проверок, в результате некоторых правонарушения не выявлялись.

Бывали, конечно, и обратные случаи, когда проверка заканчивалась судом. И иногда это были резонансные дела, например, за махинации с землей и превышение полномочий осуждены главы администраций сельских и городских поселений. Вина их была полностью установлена и доказана в суде. Один из руководителей осужден на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также бывало, что по результатам прокурорской проверки депутаты привлекались к ответственности и лишались мандатов.

Но бояться этого стоит лишь тем, кто живет, не соблюдая закон, а законопослушные граждане могут спокойно жить. Это просто наша работа, достаточно формализованная и забюрократизированная.

- Насколько я понимаю, большой акцент на прежнем месте работы вами был сделан именно на преступления коррупционной направленности?

- В борьбе с этой напастью нужны кардинальные жесткие меры. Коррупция - это ржавчина, которая разъедает общество. Она, как эпидемия, проникает внутрь, и в итоге проявляется сразу на всех уровнях. Люди видят безвластие, чувствуют свою незащищенность. Понимают: если что - ты сам за себя. Это неправильно, так быть не должно.

Митрополит Кирилл, когда он еще не был патриархом, сказал однажды чудесную фразу, я ее воспроизведу, но, конечно, не дословно: «Мы можем построить тысячи домов и миллионы километров дорог, но для кого?» Надо строить для простых людей, которые будут жить счастливо, создавать семьи, рожать детей, водить их в школы, возить на дачу.

- Много ли вами было достигнуто реальных результатов на посту прокурора Дзержинского района?

- Первое, что приходит на ум - это история из сферы здравоохранения. Слышали про детское отделение больницы в Кондрово? Помещение было в ужасном состоянии. Штукатурка сыпалась, текли трубы, чуть ли не «выли ветры в коридорах». В таких условиях даже здоровые дети, мне кажется, имеют все шансы заболеть. Внутри такой поликлиники просто невозможно было лечиться. Совместными усилиями с людьми, желающими менять жизнь к лучшему, нам удалось сдвинуть с мертвой точки эту тему и решить проблему.

Сейчас детское отделение переведено в ЦРБ, в новое здание с отличным ремонтом и оборудованием. Очень горжусь, что удалось решить этот сложный вопрос!

Была еще такая ситуация, когда из-за банкротства градообразующего предприятия без работы остались сразу более 500 человек. Без зарплаты, гарантий и компенсаций.

Около года мы работали над этой проблемой. Без помощи местной власти и губернатора, конечно, такие вещи не решить, но главное - итог:

27 декабря последние 20 миллионов рублей были перечислены людям. Этот день теперь для меня отчасти как личный праздник.

- Павел Михайлович, известно, что вы уделяете много внимания воспитанию подростков и проводите большую работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Что именно вы делаете?

- Мы ведем важную просветительскую деятельность среди детей. Обычно она не видна, потому что, когда работаешь с подростками, очень сложно оценить результат.

Возможно, какой-то ребенок, будущий взрослый, благодаря нашим встречам не совершит преступление или даже решит стать прокурором. Мы этого никогда не узнаем, но это очень важно. Поэтому больше всего я горжусь делами, которые не случились.

- Скоро ли обнинская прокуратура переедет в новое здание?

- Намерения, надежды, ожидания - это прекрасно, конечно, но я, как человек системный, не люблю говорить о планах, пока они не оформлены в виде нормативно-правового акта. Если все будет хорошо, то строительство здания начнется в следующем году. А пока... Что нам надо? Стул, стол, телефон. И желание быть полезным людям.

- Павел Михайлович, Вы человек новый в городе, хотелось бы немного о Вас лично узнать. Где родились? Где учились?

- Я родился на Донбассе, потом мы с семьей уехали на Дальний Восток. Когда мне было семь лет, снова вернулись на Донбасс.

О себе особо говорить не люблю, но если вы спрашиваете, попробую озвучить ответ как некое резюме, кратко и тезисно. Мой путь состоит из трех основных глаголов: служил, учился, работал. Служил в армии. Поступил в Рижское военно-политическое училище. Был демобилизован, когда распался СССР. Потом закончил Калининградскую мореходную школу, после которой работал на рыболовецких судах.

- Тогда решили стать юристом?

- Я работал и учился заочно. Служил по контракту. Получил юридическое образование. Работал в пограничной российской прокуратуре. Потом был принят в прокуратуру Чеченской республики, где отслужил 2,5 года.

- В Калужскую область вы перевелись по собственной инициативе, чтобы быть с семьей?

- Я живой человек, самое сложное в тот момент было - работать в постоянном отрыве от семьи. Я был такой даже не воскресный папа, а «папа раз в месяц». Это, конечно, неправильно.

Поэтому принял для себя решение перевестись в центральную часть, чтобы жить с родными. О Калужской области имел мало представления. Лишь общие черты. Тут стартовал с должности старшего следователя Кировской межрайонной прокуратуры. Уже здесь у меня родился младший сын. Вот он точно калужанин коренной.

- И в завершение, какие цели и задачи вы ставите перед собой?

На текущий момент самое важное - это чтобы люди знали: идем вперед выбранным курсом. Я намерен работать честно и со всей ответственностью. Никакой псевдозащиты, все будет по-настоящему. Буду отстаивать права людей, а не играть в защиту прав. Для меня главный индикатор качества нашей работы - доверие горожан!

Евгений СЕРКИН

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