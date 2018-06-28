Анатолий Артамонов обсудил с депутатами бундестага, как противостоять санкциям

На прошлой неделе Калужскую область посетили депутаты Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии». Своим визитом парламентарии еще раз сказали, что никакие санкции не могут помешать людям двух стран налаживать нормальные отношения в разных сферах жизнедеятельности.

«ХУЖЕ, ЧЕМ БУБОННАЯ ЧУМА»

Гостей приветствовали председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор БАБУРИН и губернатор региона Анатолий АРТАМОНОВ. Последний не стал скрывать, что Калужская область изначально находилась в невыгодных условиях по сравнению с другими регионами России, так как у нас нет полезных ископаемых, за счет которых можно было бы безбедно существовать. Поэтому все силы были брошены на создание благоприятного климата для привлечения инвестиций.

- Сегодня международные отношения многие называют сложными, но мы, если честно сказать, в Калужской области этого не замечаем, - подчеркнул Анатолий Дмитриевич.- Мы, как только услышали о сложностях, сразу решили создать для наших зарубежных партнеров еще более привлекательные условия.

И такая политика, по словам губернатора, себя оправдала. На сегодняшний день инвесторы не только не собираются покидать Калужскую область, а наоборот, стремятся сотрудничать с ней.

Германская сторона не стала скрывать, что, по их мнению, существующие санкции - не что иное как провал демократии и дипломатии. И, к сожалению, страдают от таких политических решений обычные европейцы.

- Их влияние на немецкую экономику фатально, - считает депутат Бундестага Вальдемар ГЕРДТ. - Не буду озвучивать, какой ущерб они принесли нашей индустрии и сельскому хозяйству. Скажу только, что у меня есть знакомые фермеры, семейный бизнес которых насчитывает не одну сотню лет, так вот, они считают, что санкции навредили самой Германии хуже, чем бубонная чума.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖДЕТ НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ

Европейские гости выразили надежду, что разум и здравый смысл в скором времени возьмут верх над политическими амбициями. И это уже происходит в Калужской области, руководство которой не скрывает, что из ста государств, с которыми сотрудничает регион, Германия стоит на первом месте.

Только за четыре месяца этого года доля внешнеторгового оборота между нашим регионом и немецкой стороной составила 17,6 процентов общего внешнеторгового товарооборота Калужской области и почти пятую часть от внешнеторгового товарооборота Калужской области со странами дальнего зарубежья.

- Наша область не такая уж большая по меркам России, но 16 миллиардов долларов, которые принесло за десять лет сотрудничество с вашей страной, - это достаточно много, - резюмировал Анатолий Артамонов.

Все началось в 2006 году, когда в регион зашел «Фольксваген Груп Рус». Позже появился автокластер, где немецкий концерн обеспечил присутствие таких гигантов, как Benteler, Magna, YAPP, Betsema, Visteon, Fuyao, Lear, HP Pelzer, Continental и другие.

Предприятия Германии вошли в состав фармацевтического и агропромышленного кластеров Калужской области. А немец Штефан ДЮРР, впервые посетивший нашу страну в конце восьмидесятых годов прошлого века, открыл в Калужской области в 2017 году свое хозяйство «ЭкоНива» и пообещал производить 300 тысяч тонн молока в год.

Сотрудничество в строительной сфере укрепляется новыми инвестиционными соглашениями. Так, компания «Стилпейнт-Ру» намерена открыть в регионе предприятие по производству лакокрасочных материалов. А компания «Эла Контейнер» займется производством мобильных помещений контейнерного типа.

В логистике концепция «грузовой деревни», реализуемая компанией Freight Village Ru в индустриальном парке «Ворсино», была разработана при содействии германской Ассоциации грузовых деревень (freight village).

- Калужская область тесно сотрудничает с Германией, на сегодняшний день у нас в регионе работает более 20 крупных немецких предприятий, и мы планируем расширять эти производства. Но мы также активно приветствуем новых инвесторов, желающих развивать малый и средний бизнес. Уже есть конкретные планы и разработки в данном направлении. И это даст возможность создания новых рабочих мест как для нашей области, так и для вашей страны. Кроме того, это хорошая платформа для обмена опытом, - считает Анатолий Дмитриевич.

При этом губернатор подчеркнул, что сторонам не стоит зацикливаться только на экономическом партнерстве, а также нужно уделить внимание культурным и образовательным связям.

Евгения НИКИТИНА

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