«Эти ребята на верном пути!»

Юрий Фрай провел встречу с юными журналистами.

На протяжении пяти лет на базе 10-й школы каждое лето встречаются ученики, желающие научиться чему-то новому и развить свои способности. Примечательно, что учреждение собирает детей из разных школ города. В рамках смены для воспитанников организуют различные мероприятия, экскурсии и встречи с интересными людьми. Так, например, на днях школьники пообщались с депутатом Обнинского городского Собрания, директором спортивной школы «Держава» Юрием ФРАЕМ, для которого они подготовили ряд интересных, а местами, и каверзных вопросов. Уже после своими впечатлениями от встречи с юными акулами пера Юрий Владимирович поделился с нашим еженедельником.

«ОНИ НАШЛИ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБО МНЕ!»

Лагерь, который каждое лето распахивает свои двери для одаренных и целеустремленных детей на базе 10-й школы, не просто детская площадка, где ребята проводят совместный досуг. Это своего рода высшее учебное заведение. Здесь дети взрослеют, учатся делать правильный выбор, вести конструктивный диалог, ну, и, конечно, получают реальные знания.

В этом году ребятам предстояло освоить такую необычную и в то же время интересную профессию, как журналистика. Школьники познакомились с азами работы в средствах массовой информации, учились писать статьи, выстраивать материалы и, естественно, осваивали такой журналистский жанр, как интервью. На первый взгляд, это одно из самых простых направлений, но с другой - оно имеет свои тонкости и нюансы. И. надо отдать должное, справиться с этим воспитанникам лагеря удалось на «отлично». По крайней мере, именно так нам заявил интервьюер в лице Юрия Фрая.

Первое, что отметил в юных журналистах депутат - это профессионализм. Как подчеркнул Фрай, дети были подготовлены к встрече.

- Во-первых, они нашли всю необходимую для них информацию обо мне, моей деятельности, моей семье. Они мне задавали совершенно недетские вопросы, я не слышал каких-то шаблонных фраз. Знаете, сразу хочу сказать, что это необычные дети, они мыслят абсолютно нестандартно. У них какой-то особый и правильный интерес к взрослой жизни. Это очень здорово и в то же время необычно, - рассказывает Юрий Владимирович.

«КОНЕЧНО, Я ПРОГУЛИВАЛ!»

Фрай признается, что местами ему даже пришлось брать небольшую паузу, чтобы сформулировать ответ. А после этого следом один за другим поступали новые вопросы. Например, начинающие журналисты перед встречей выяснили, что их собеседник в свое время тоже учился в 10-й школе. Однако, после 8-го класса перешел в другую - в одиннадцатую. Естественно, ребят заинтересовала причина этого поступка.

- Я им честно признался, что на тот момент был влюблен в девочку, которая училась в школе №11. Рассказал, как сообщил о своем желании родителям и о том, что они меня поддержали. Дело в том, что мама с отцом всегда давали мне право выбора, они воспринимали меня как самостоятельную личность. Единственное, в чем тогда заключалось их участие - это в написании заявления о моем переводе, - смеется Юрий Владимирович.

Будучи школьниками, ребята не смогли не поинтересоваться у своего респондента его поведением в образовательном учреждении и тягой к прогулам.

- Конечно, я прогуливал. Но, если честно, мне всегда потом за это было стыдно. Дело в том, что у меня были замечательные педагоги. А я после своего поступка приходил к выводу, что таким образом я выказываю им неуважение, - рассуждает Фрай.

Озадачились ребята и вопросами амбиций. К примеру, поинтересовались они у депутата, не мечтал ли он стать президентом или как минимум мэром.

Я ответил, что нахожусь на своем месте. И пояснил, что не всегда нужно стремиться «залезть наверх». Иногда, чтобы самореализоваться, достаточно просто заниматься тем, что ты любишь, от чего получаешь удовольствие, - комментирует Юрий Владимирович. - Кстати, хочу сказать, что у ребят вполне здоровые амбиции. У них все получится. Знаете, я видел много детских глаз, и у всех они были разные. У этих - глаза пытливые, горящие. С такими глазами можно много чего сделать в жизни, будь то спорт или та же самая журналистика. Эти ребята однозначно на верном пути.

Кристина ЗВОН

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