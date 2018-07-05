Дождутся ли общежития капремонта?

Думаем, что не ошибемся, если скажем, что сегодня самым слабым звеном в коммунальном хозяйстве наукограда являются бывшие общежития. Состояние их на сегодняшний день такое, что заходить внутрь просто страшно. А между тем, в области, как и по всей стране, не первый год работает программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Кто-то уже ощутил ее эффективность, а бывшие общежития продолжают приходить все в более жуткое состояние.

ЖИЛЬЦЫ НАЧАЛИ С ЖАЛОБ

Напомним, что в городе таких домов всего 28. При этом не так давно 24 общежития взяла на свое обслуживание муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ». Ее директор Сергей ВОЛОТОВСКИЙ рассказал, что в первые же дни управления этими жилыми зданиями его компания начала обследовать и ремонтировать по мере своих возможностей инженерные коммуникации и входные группы. При этом жители тут же написали на МП «УЖКХ» жалобу в Государственную жилищную инспекцию по Калужской области. Представители ведомства приезжали в город с соответствующей проверкой. Стоит отметить, что на тот момент МУК обслуживала общежития всего ничего - две недели.

Тем не менее, Жилинспекция зафиксировала нарушения, допущенные предыдущей компанией, и дала предписание МП «УЖКХ» их устранить.

- Раз вы взяли эти дома в управление, вы знали, на что идете, - таков был вердикт надзорного ведомства.

Неоднократно обсуждалась проблема бывших общежитий и на комитете по ЖКУ Обнинского Горсобрания. Там же было озвучено, что жители этих домов имеют немалые долги за жилищно-коммунальные услуги. Но если Сергей Волотовский взял дома на обслуживание с нулевым балансом (должны они остались предыдущим УК), то куда сложнее там обстоят дела с проведением капитального ремонта по федеральной программе. Ведь и за него эти граждане не платят точно так же. А текущий ремонт ситуацию, увы, не спасет.

А ДЕПУТАТЫ СЧИТАЮТ ИНАЧЕ

Да и сами эти ремонтные работы, как нам удалось выяснить, запланированы на весьма отдаленное время. Те, кто составлял план по обнинским жилым домам, явно не торопился и за бывшие общежития не переживал.

По информации Сергея Васильевича, в самом плачевном состоянии находятся дома, расположенные по проспекту Маркса, 52 и улице Мира, 15.

- Это самые убитые дома в жилфонде нашей УК, - рассказал Волотовский. - В последнем даже нет канализации, можете себе такое представить? Просто отверстие в полу вместо нее.

Надо сказать, что и в самом Фонде капремонта по Калужской области состоянию данного жилого здания ужаснулись. Как сказали в пресс-службе этого ведомства, проблема там серьезная, так как дому 54 года, и никаких ремонтных работ там не проводилось. Однако капремонт «придет» в этот дом лишь через... 11 лет.

- Ремонтировать надо, но программа построена на взносах собственников, а люди там по большей части не платят, - с горечью сообщила нам пресс-секретарь Фонда Нина БОРИСОВА.

Как она проинформировала, собираемость взносов на Мира, 15 с октября 2014 года и по настоящее время составила 63,5%.

Кстати, в Фонде нам пояснили, что план по срокам капремонта составляют муниципалитеты. Далее эта информация передается в региональный Минстрой. А Фонд получает уже готовый документ для исполнения и в планировании данных работ не участвует.

- Фонд выступает организатором ремонта. В его ведении находятся аукционы, договоры, приемка и оплата работ. Да и претензионную деятельность мы проводим совместно с муниципалитетами, - пояснила нам Нина Митрофановна.

- И все-таки, дождутся ли капремонта жители домов с долгами? - задали мы вопрос Нине Борисовой.

На этот вопрос однозначного ответа мы так и не получили

- Поступившие платежи учитываются по каждому помещению и по каждому дому, - ответила она. - Дом с долгом не может перейти на спецсчет до тех пор, пока не будет погашена задолженность.

Так что, вполне вероятно, что у неплательщиков к моменту наступления срока капремонта их дома возникнут проблемы. И пострадать из-за них могут добропорядочные жильцы.

- А может, такие общежития правильнее снести и построить людям новое жилье? Может это и произойдет!? - задалась вопросом пресс-секретарь Фонда.

Но в Обнинске считают иначе. Не так давно депутаты Горсобрания даже предлагали выселять должников из общежитий в маневренное жилье. Последнее, как правило, меньше по метражу и не столь комфортное. А куда ж еще хуже?

Инна ЕМЕЛИНА

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