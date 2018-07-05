За что боролись...

Около года назад депутаты Обнинского Горсобрания внесли изменения в правила землепользования и застройки, которые упорядочили размещение в городе нестационарных торговых объектов. А если быть точнее, то они приняли новые Правила установки палаток на территории Обнинска. Времени прошло достаточно, чтобы уже сделать какие-то выводы в части понимания того, как повлиял этот документ на внешний вид наукограда?

И повлиял ли вообще.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК

Признаться, новые палатки в городе не появились. А старые как стояли, так и стоят. Разъяснения на это счет дала начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА. Изначально она уточнила, что есть разница между тем, на какой территории стоят эти самые нестационарные торговые объекты (НТО): на муниципальной или частной.

- Если речь идет о муниципальной земле, то здесь процесс регулируется соответствующим Постановлением администрации города, которое определяет порядок размещения НТО: палаток, киосков, павильонов. За исключением лотков. У нестационарных объектов нет фундамента, нет подключения к канализации, к водопроводу и так далее. Их невозможно утром поставить, а вечером убрать. И есть определенные критерии, на основании которых дается разрешение о размещении этих палаток. Действующий порядок позволил убрать те ларьки, которые были размещены на муниципальной земле незаконно, - рассказала Анна Всеволодовна.

- И все-таки уточните, что значит незаконно? - спросили мы.

- Незаконно - это при отсутствии договора аренды пользования земельным участком. То есть когда торговцы самовольно выбрали место установки НТО, никого об этом не уведомляя.

Далее Анна Красикова привела некоторые цифры. Начиная с 2013 года, в городе было демонтировано и убрано 64 таких объекта. И до суда дело не дошло. В итоге на муниципальных землях осталось четыре палатки: две хлебные и две продуктовые. Приоритет был отдан социально значимым товарам.

С ЧАСТНИКАМИ ВСЕ ОБСТОИТ СЛОЖНЕЕ

С частными же городскими территориями дело обстоит несколько иначе. В настоящее время на земле собственников размещено более 100 палаток.

- Здесь закон о регулировании торговой деятельности говорит о том, что нестационарный торговый объект может быть размещен на частной территории, если не нарушены градостроительные нормы и правила и если это предполагает разрешенное использование. Ранее администрация вмешивалась в ситуацию только тогда, когда нормы были нарушены, - отметила Анна Всеволодовна.

В качестве примера Анна Красикова назвала недавно убранные по решению суда палатки на проспекте Ленина, 98. Стояли они на городских коммуникациях и явно мешали работе коммунальных служб.

Кроме того, в соответствии с новыми Правилами землепользования и застройки проекты внешнего вида всех размещаемых в городе НТО должны быть согласованы с управлением архитектуры и градостроительства. При этом должно быть учтено целевое назначение земельного участка и его разрешенный вид использования.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ НЕ ОДОБРИЛИ

Мы попросили начальника управления архитектуры и градостроительства Обнинска Ольгу ЛАПИНУ назвать основные критерии, определяющие возможность размещения палаток на той или иной территории. Стоит отметить, что условия предпринимателям были поставлены не столь уж и жесткие.

Во-первых, торговые объекты должны иметь приемлемый внешний вид. Они не должны быть ржавыми, облезлыми, покосившимися и так далее. Во-вторых, их нельзя располагать на инженерных коммуникациях, как это было с палаткой на проспекте Ленина, 98.

- Мы в новые Правила землепользования внесли пункт, в котором говорится, что никаких НТО на сетях быть не может в принципе, - подчеркнула Ольга Ивановна.

И, наконец, в-третьих, участки, на которых размещаются павильоны, не должны быть слишком маленькими.

- Есть нормативное соотношение земельного участка и торговой площади, на которой можно разместить палатку, - пояснила руководитель управления архитектуры города.

Стало ли в Обнинске меньше палаток? Да как был беспредел, так и остался Новых торговых объектов не видно, и это хорошо Главное не то, сколько киосков, а как они выглядят Не хотите палаток, не покупайте там ничего. Голосуйте рублем! Оставьте палатки в покое! Больше точек - ниже цены.

Ведь многие предприниматели со временем пытаются увеличить торговые площади, и выясняется, что делать это в данном месте нельзя. В противном случае к палатке даже подъехать становится невозможным.

- А сколько предпринимателей, начиная с момента принятия этих новых Правил, уже обратились к вам со своими проектами размещения НТО? Есть желающие открыть в городе новые палатки? - спросили мы у Ольги Ивановны.

- Было несколько обращений, но ни одно из них согласование не прошло, - ответила она.

Так что теперь, по всей видимости, новых палаток, установленных незаконно, в городе уже не будет. За это, собственно говоря, и боролись.

Инна ЕМЕЛИНА

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