Хроническое недовольство, или как найти идеал

Сегодня нет такого жителя многоквартирного дома, который бы не знал, что имеет право сменить свою управляющую компанию, если он недоволен ее обслуживанием. Правда, пользуются этим своим правом очень немногие. А среди таких, как считают в городской администрации, есть и те, кто этим правом попросту злоупотребляют. Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

БЕСКОНЕЧНЫЕ ЖАЛОБЫ

Речь идет о жителях дома № 162 по проспекту Ленина. Один из активистов этой многоэтажки обратился в городскую администрацию и Обнинское Горсобрание с открытым письмом по поводу плохого обслуживания со стороны управляющей компании «Чип». Справедливости ради следует напомнить, что ранее дом был в ведении скандально известной своей нерадивостью УК «Комфорт». И передала она его в, мягко говоря, плохом состоянии. Жильцы уже неоднократно писали о кошмарном запахе из подвала, и дело дошло до того, что проверять его направилась специально созданная комиссия в составе сотрудников коммунального сектора мэрии, депутатов Горсобрания и самих жильцов. По итогам этой проверки были выявлены недоработки. Как проинформировал депутат Анатолий ШАТУХИН, имело место частичное подтопление подвала, следы фекальных отложений, а также сырость и мусор. Был составлен соответствующий акт и дан срок для устранения всех недоработок - до 18 мая. После чего и последовало вышеупомянутое открытое письмо.

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН считает, что недовольство со стороны жильцов несколько преувеличено.

- Состояние этого дома сейчас значительно отличается от того, которое имело место во время управления УК «Комфорт». Информацию о выявленных замечаниях мы направили в Государственную Жилищную инспекцию по Калужской области. Специалисты ведомства уже неоднократно выезжали по жалобам жителей этого дома. В настоящее время нами там проводится очередная проверка, - рассказал Вячеслав Вячеславович.

Он также отметил, что при собранных с жильцов средствах на сумму 500 тысяч рублей, УК выполнила работы уже почти на 900 тысяч рублей. В мэрии города задаются вопросом: выдержит ли предприятие такую нагрузку и не придется ли в ближайшее время данный дом передавать следующей компании?

МОЖНО ХОДИТЬ В БЕЛЫХ ТАПОЧКАХ

Есть и другие неприятные для всех нюансы. Дело в том, что все выявленные недоработки устраняются за счет средств самих жильцов. Более того, и штрафы, которые Жилинспекция налагает на УК, тоже оплачиваются за счет них же. А изымаются они, как подчеркнул Анатолий Шатухин, из общего котла всего жилого фонда данной УК. То есть пока одни жильцы добиваются у себя идеального порядка, другие, возможно, чего-то недополучают.

Побеседовали мы и с директором УК «Чип» Евгением ХАЛЕЦКИМ. Он сразу же предложил нам экскурсию в данный подвал.

- Я готов вам его показать. Там все отлично. Подвал посещали и представители городской администрации, и ГЖИ, и даже телевидение там съемку проводило. И все остались довольны увиденным. Особенно те, кто помнят, как там было и как там стало. Там сейчас даже в белых тапочках ходить можно, - отметил Халецкий.

- Но ГЖИ вас все-таки штрафовала? - поинтересовались мы.

- Мы получали предписания еще в первые дни нашей работы в этом доме, - пояснил Евгений Вячеславович. - Но надо было видеть, в каком ужасном состоянии нам он достался. Его сначала обслуживала компания «Комфорт», затем еще полгода - компания «МК».

Халецкий рассказал, что работа в этом доме его предприятием была проведена большая. И делалась она поэтапно, в то время как некоторым жильцам хотелось все и сразу. Но еще больше там предстоит сделать. Есть планы по замене трубопровода в подвале. Но на все это необходимо время.

Сейчас уже разговоры со стороны самых недовольных жильцов пошли об очередной замене управляющей компании. Только будет ли новая УК лучше предыдущей, учитывая, что всегда найдутся те, кому старания коммунальщиков покажутся недостаточными?

Инна ЕМЕЛИНА

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