05.07.2018

На мечте юного фотографа поставят крест медики КБ №8?



Работа Клинической больницы №8 своей «уникальностью» уже успела набить серьезную оскомину у горожан. И когда, казалось бы, ругать местное здравоохранение уже не за что, появляются новые поводы. На этот раз, к примеру, элементарная тубдиагностика («Диаскинтест»), а точнее, чересчур «грамотный» подход медиков к проведению этой процедуры, заставляет юных пациентов неделями ждать результатов. А некоторых, например, столь длительный процесс может лишить мечты...

 

«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА»

Не так давно обнинская пресса рассказывала о результатах фотоконкурса, который уже не первый год организует «Росэнергоатом». Состязание проводится среди начинающих фотографов, живущих близ АЭС. В финал попали и две обнинские школьницы. В качестве главного приза им выпал шанс посетить Венгрию.

Для начинающего фотомастера такой подарок - несомненная удача. Но кто бы мог подумать, что ложку дегтя в эту милую историю умудрятся внести обнинские медики!

- Для моей дочери эта поездка - чуть ли не мечта! - рассказывает мама одной из победительниц. - Но эта мечта может так и не осуществиться из-за очередного организационного пробела в местной системе здравоохранения. Для поездки в Венгрию нам необходимо собрать определенный пакет документов, в том числе результаты анализов и справку о наличии ряда прививок. Так как реакция Манту детям после семи лет не проводится, нам сказали сделать «Диаскинтест».

Казалось бы, минутная процедура растянулась у медиков на неделю, так как одна ампула препарата рассчитана на пятнадцать человек. Поэтому ребенок, придя на прием к фтизиатру второго июля, получил счастливый шанс «уколоться» лишь девятого.

- Если записалось, например, 30 человек, тогда медики вскрывают вторую ампулу, а если запись набирается на 20 человек, то, соответственно, последнюю «пятерку» переносят на другой день.

Так произошло и с нашей юной героиней. Более того, так как на следующий запланированный день вакцинации запись была уже закрыта, ей посоветовали прийти и в прямом смысле понадеяться «на авось», мол, вдруг кто-то откажется. Но чуда не произошло.

 

«Я НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЖАЛУЮТСЯ»

Если девочке все-таки удастся сделать «Диаскинтест» девятого июля, то у нее есть все шансы не успеть к шестнадцатому, а именно эту дату обозначили организаторы, для сбора необходимого комплекта медицинских документов.

- Что это за подход такой?! Люди в отпуска уезжают, дети - в лагеря, а эти прививки просто необходимы. Почему медики не могут найти правильное решение - объединить, например, взрослых и детей? Ведь в частных клиниках никто не ждет неделями,- возмущается родительница.

Однако в самой Клинической больнице, как показывает практика, возмущение пациентов совершенно не находит понимания. По крайней мере, врач-фтизиатр Елена ЗАЦАРИНИНА всерьез удивилась жалобам, которые мы ей передали.

- Я не понимаю, почему люди жалуются. Мы в неделю принимаем по 60 человек, иногда и по 75! Это немало. А ожидание в неделю - тоже не столь существенно. Понимаете, такие ампулы делает производитель, я не могу вскрыть вторую - ради одного ребенка, это дорого. К тому же всегда стараемся делать исключение. Если есть какая-то срочность, то мы, конечно, идем навстречу, - комментирует специалист.

Впрочем, «пойти навстречу», как показала практика, у медиков КБ №8 получается пока только на словах. Кроме того, как посоветовать пациенту надеяться на то, что кто-то из записавшихся не явится, и ему улыбнется счастье, сотрудники больницы ничего предложить не могут. Безусловно, их не волнует, что из-за их «экономии» и нежелания найти грамотную альтернативу в организации диагностических исследований, вероятно, может рухнуть  не одна детская мечта.

Интересно, а как бы «выкручивались» люди в белых халатах, если бы конкретная вакцина выпускалась, к примеру, в объеме, рассчитанном исключительно на 100 доз?..

Дарья ГУМЕРОВА

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