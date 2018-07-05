В проект новой дороги в Заовражье закралась ошибка

Уже год длится строительство участка дороги, продолжающей проспект Ленина в «Заовражье». Если раньше большинство обнинцев стройка не особо интересовала, так как объект скрывал металлический забор, то, когда преграда пала, жителям открылся весь масштаб затеи. А после того, как подрядчики соорудили дорожное кольцо, автомобилисты и вовсе стали указывать на пробелы в проектировании.

«АВАРИЯ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ»

Сейчас работы вышли уже на финишную прямую. По словам заместителя директора столичной компании «Роут Групп», выступавшей подрядчиком на этом объекте, Андрея ХОМЕНКО, сейчас его подчиненные активно занимаются благоустройством площадки и к концу текущей недели планируют завершить работы на этом участке и перейти ближе к улице Табулевича. Работа велась активными темпами, пока одна бригада заканчивала укладывать плитку на пешеходных зонах, другая подготавливала площадку для посева газонной травы на островках безопасности. А как оказалось, именно с последними дела обстоят не лучшим образом. Высаженные вдоль бордюров кусты, которые должны были сыграть декоративную роль, попросту перекрыли обзор автомобилистам.

- Проблема в том, что они реально закрывают обзор, и поскольку движение еще не открыто, знаков приоритета нет, соответственно, водители пока ездят, как попало, -

комментирует ситуацию депутат Горсобрания Анатолий ШАТУХИН. - Авария может случиться в любой момент, потому что дорогу то перекрывают, то открывают.

БЕЗ БУМАЖКИ...

При этом Анатолий Ефимович подчеркивает, что в случае ДТП пострадать могут дети, так как удар будет боковым, и вероятность того, что он придется на пассажирскую дверь, высока.

- Пересадить эти кусты надо было еще вчера, - уверен Шатухин.- Достаточно пустить их не по краю разделителя, а линией по центру. Тогда будет и со всех сторон открыт обзор, и зелень станет вырабатывать кислород и выполнять декоративную функцию.

Иначе как ошибкой проектирования зам. главы администрации по градостроительству Андрей КОЗЛОВ случившееся не называет и обещает, что схему озеленения изменят в ближайшее время.

Подрядчик же готов сделать это за один день, только никаких указаний из мэрии к нему не поступало. - Ситуация такова - есть проект и действующие нормативы, я посадил кустарники по ним, если , не дай бог, я выкопаю эти зеленые насаждения, получается, что я не исполнил проект, - поясняет Хоменко.

ПРИЯТНЫЙ БОНУС

В отличие от нового участка дороги, ремонт старого полотна по проспекту Ленина более понятен.

Еще в прошлом году власти обещали, что бонусом для жителей станет отремонтированный участок от кольца на пересечении двух проспектов, Маркса и Ленина, и сдержали слово. Долгое время этот участок городские автомобилисты иначе как стиральной доской и не называли, даже ямочный ремонт, который коммунальщики вели постоянно, не спасал ситуацию.

Как рассказал нашему изданию директор МПКХ Владислав УС, семнадцатого июля будет подписан контракт с подрядчиком, выигравшим конкурс на ремонт четной стороны проспекта Ленина от пересечения с проспектом Маркса до пересечения с улицей Белкинской. Два месяца отводится компании на ремонт этого участка. Так что к осени автомобилисты первого наукограда смогут ездить по дороге, не вздрагивая каждый раз, когда колесо машины попадает в яму.

Евгения НИКИТИНА

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