«Я встану здесь с топором!»

Дачники и председатель «зарыли» компромисс в мусоре.

Соблюдать чистоту и порядок нужно не только в городе, но и в любом другом населенном пункте, даже если этот пункт - небольшое садовое общество, «оживает» которое, как правило, в дачный сезон. Однако, как показывает практика, найти компромисс в вопросах чистоты не всегда так просто. К примеру, обитатели СНТ «Маяк» не могут определиться - куда же им выбрасывать отходы. Пока председатель общества пытается править по закону и бегает в поисках места под легализованную площадку для контейнеров ТБО, здешние дачники собирают подписи против этого. Разобраться во взаимоотношениях обитателей «Маяка» попытались журналисты «Вы и мы».

«НАС НИКТО НЕ СЛЫШИТ!»

Прогуляться по этому садовому обществу нас пригласили местные дачники Григорий САГАРОВСКИЙ и Валерий КОЛЕСНИКОВ. Повод для встречи с журналистами у этих мужчин вполне веский - председатель СНТ решила организовать мусорную площадку по соседству с участками. К примеру, огород Валерия Колесникова от будущей мусорки отделяют каких-то пять шагов.

- Это полностью не соответствуют нормам СанПиН, где говорится о том, что мусорная площадка должна находиться не ближе 20 метров от забора, - возмущается Валерий Николаевич. - Наш председатель Людмила САМУСЬ не проводила с нами никаких собраний и голосований. Поэтому когда на этот уголок земли, где собираются ставить контейнеры, пришел человек с пилой, я сказал, что, если надо, выйду и встану здесь с топором, но пилить-рубить не позволю, поскольку на это нет оснований!

Тем не менее, судя по торчащим из земли пням, тот самый человек с пилой здесь уже был. Да и вырытые лунки говорят о том, что работы по организации так называемой свалки уже ведутся.

- Понимаете, этот участок расположен вдоль проезжей части, здесь постоянно курсируют дачники, причем из других обществ тоже. И каждый проезжающий будет выбрасывать сюда мусор! Можно представить, что здесь будет твориться! -

негодует Колесников.

Есть у этой истории еще один важный нюанс. Все дело в том, что на въезде в СНТ «Маяк» давным-давно образовалась стихийная мусорная свалка: к моменту нашего визита здесь уже выросла огромная гора всевозможных отходов. И располагается она вдоль проезжей части.

- Было бы целесообразнее облагородить эту свалку, мы даже готовы платить за обслуживание мусорной площадки, но нас никто не слышит, - комментирует Сагаровский. - А ведь сейчас этот мусор разлетается по всему лесу! Да и появление новой площадки в нашем обществе не будет способствовать ликвидации этой стихийной свалки, потому как сюда мусор выбрасывают дачники с разных обществ. Людям это удобно...

Мужчины также пояснили, что в настоящее время мусор с этой свалки вывозит город - редко, зато бесплатно.

ЗАКОН И ПОРЯДОК?

Что же по поводу всей этой истории думает сама Людмила Самусь, мы поинтересовались у нее лично. Председатель, в свою очередь, пояснила, что дачники несколько ошибаются на счет определенных санитарных норм.

- Во-первых, согласно СанПиН, мусорная площадка может располагаться не ближе, чем 20 метров от жилой постройки, а нет от забора. Так что в данном случае все нормы соблюдены. Во-вторых, я обязана организовать оборудованную мусорную площадку, иначе меня оштрафуют. У нас, кстати, уже была мусорная площадка. Потом тот участок купили, теперь вот нужно в новом месте организовывать. Я не собираюсь просто ставить бункер. Это будет забетонированная и огороженная территория, под замком. Ключи раздам только жителям нашего СНТ. С фирмой, которая будет вывозить мусор, я уже заключила договор. Если мне не дадут организовать эту площадку, я просто сложу полномочия. Иначе на общество выпишут штраф 300 тысяч рублей, а мне лично - 50 тысяч! Где я, пенсионер, должна взять такие деньги?!

С одной стороны, позицию председателя понять можно - человек старается действовать по закону. Более того, как утверждает Людмила Николаевна, она даже делала попытки в сторону легализации той самой стихийной мусорки, но все оказалось тщетно.

- Понимаете, эта территория как бы пограничная, там несколько сообществ. И у всех на территории есть свои мусорные бункеры, поэтому моя идея никому не нужна, - объясняет Самусь.

Но если взглянуть на эту историю под другим углом, то дачники также вызывают ничуть не меньше понимания. Думается, что отдыхать на своем участке (к примеру, жарить те же шашлыки) в пяти шагах от мусорки вряд ли кто согласится. Тем более, можно представить, какие ароматы здесь будут витать в жаркую погоду. Да и что уж греха таить, никакое ограждение не заставит проезжающих мимо «чужих» дачников отказаться от возможности выбросить пару пакетиков с мусором, просто поставив их рядом.

Между тем возмущенные обитатели «Маяка», а также дачники с пограничных СНТ, кого эта история тоже «задевает» своей грязной перспективой, уже собирают подписи и готовятся встретиться с представителями обнинской власти. В частности, Валерий Колесников и Григорий Сагаровский уже записались на прием к вице-мэру по «коммуналке» Вячеславу ЛЕЖНИНУ. О своей проблеме они расскажут ему уже в будущий понедельник.

Дарья ГУМЕРОВА

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