Поклонников лицедейства ожидает «Лихорадка»

Олег Демидов рассказал о жизни актеров на даче.

Каждый год, в преддверии празднования дня рождения Обнинска, Морозовская дача превращается в театральные подмостки. Уже в третий раз на этой импровизированной сцене выступят артисты небезызвестного обнинского театра «Д.Е.М.И.».

Впервые театралы разыграли здесь представление еще в 2016 году, представив на суд зрителя тематическую постановку «VIP Обнинский». Спустя год на Морозовской даче публика наблюдала за «Счастливым принцем», а на этот раз, 28 июля, в усадьбе пройдет премьера одноименной английской комедийной пьесы Ноэла КОУАРДА «Сенная лихорадка».

В преддверии премьеры мы встретились с режиссером театральной студии Олегом ДЕМИДОВЫМ. В беседе с журналистами он не только познакомил нас заочно с новой постановкой, но и рассказал, почему Морозовская дача превращается в театральную сцену всего лишь раз в году.

ПРИНЦ «НЕ ПРИКЛЕИЛСЯ»

Деятельность этого режиссера всегда отличалось своей уникальностью, нестандартным подходом и безупречной игрой актерского состава. Однако у Демидова, а точнее у его детища, на протяжении всего пути встречались как невероятное множество поклонников, так и не меньшее число критиков. Тем не менее, Олег Леонидович продолжает творить и нести в массу культуру, какой бы странной она кому-то ни казалась.

Более того, творчество Демидова всегда сопровождалось каким-то особым режиссерским взглядом, нестандартным подходом и глубиной мысли. Поэтому каждую новую премьеру зритель ждал с нетерпением.

С особой радостью наукоградовская публика восприняла новость о представлении нового спектакля «VIP Обнинский», премьера которого состоялась в 2016 году на Морозовской даче. Зрителю хотелось не только познакомиться с очередным спектаклем театра «Д.Е.М.И.», но и увидеть, как актерам удастся влиться в усадебный антураж.

И, надо сказать, что дебют был просто ошеломляющим. Довольны остались все - зритель, актеры, режиссер и организаторы. А потому подобную практику проведения театральных представлений было решено превратить в традицию. Но здесь на режиссерские плечи свалилось немало трудностей. Это только на первый взгляд кажется просто - поставил спектакль, пришел в усадьбу и разыграл пару актов. На деле, как рассказал сам Олег Леонидович, все обстоит совершенно иначе.

- Как правило, когда ты собираешься выходить на новую площадку, то приходится подбирать репертуар, чтобы он соответствовал тому антуражу, как в случае с Морозовской дачей - это своего рода дань этому памятнику культуры, - рассуждает режиссер. - Но потом начинается внутренняя дилемма, потому как прийти к той самой гармонии не всегда удается. Так, например, произошло в прошлом году, когда был представлен спектакль «Счастливый принц». Как мне показалось, данная игра на конкретной площадке не совсем понравилась, как публике, так и актерам. Спектакль-то сам по себе, возможно, и не плох, но он совсем «не приклеился» к здешним стенам. К тому же я пришел к выводу, что наш зритель поменялся. Если раньше на наши спектакли, и на «Счастливый принц» в частности, шли в основном дети и случайный зритель, то в прошлом году на Морозовской даче я увидел взрослых интеллигентных людей. Поэтому в этом году я решил инсценировать взрослую пьесу, о любви, романтике.

«ОБНИНСКИЙ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Выбор режиссера пал на популярную английскую комедию Ноэла Коуарда «Сенная лихорадка»: в загородном доме актрисы Джудит БЛИСС, которая недавно покинула сцену, собирается на уик-энд вся семья. И каждый (втайне от других членов семьи) приглашает в дом «близкого ему человека». Далее вечер погружается в абсолютную атмосферу романтики.... Раскрывать весь сюжет мы не станем, дабы сохранить интерес у любителей театральных представлений. Единственное отметим, что главные роли исполнят известный обнинский актер Александр МЫШЛЯЕВ и режиссер молодежного театра Надежда КАЗАНСКАЯ.

Несмотря на то, что спектакль рассчитан все-таки на взрослую публику, посетить его вполне могут и дети.

- Там нет никаких пошлостей, грязи - того, что нельзя было бы смотреть им. Хотя, повторю, постановка все-таки ориентирована на взрослого зрителя, - комментирует Демидов.

- Олег Леонидович, вот мы уже неоднократно слышали от горожан один и тот же вопрос, мол, почему спектакли на Морозовской даче показывают всего лишь раз в год, в преддверии Дня города. Может, действительно, стоило бы рассмотреть эту площадку в качестве перманентной сцены, ну, или хотя бы демонстрировать здесь постановки несколько чаще? Или с этим тоже есть свои трудности?

- Есть свои особенности. Понимаете, в 2016-м мы показали «Обнинского», который очень четко лег в ту атмосферу. И мы эту тему исчерпали полностью. Подбирать новые картины, которые соответствовали бы данному антуражу, как я уже говорил, не так просто. А смотреть одно и то же зрителю, думаю, не очень интересно. Нужно двигаться дальше. Хотя отмечу, что у нас есть такая практика, как редакция постановок. Раз в несколько лет мы представляем свои спектакли в новой постановке. С «Обнинским» планируем сделать то же самое. Года через три зритель сможет увидеть эту игру в новой редакции, - комментирует режиссер.

Ну, а пока актерский состав готовит для обнинского зрителя новую пищу для ума. Сейчас «Д.Е.М.И.» работает над инсценировкой сказочно-философской пьесы Джеймса КРЮСА «Проданный смех».

Дарья ГУМЕРОВА

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