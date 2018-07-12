Обнинск простился с человеком, который оставил глубокий след в истории города и в сердцах людей!

На этой неделе первый наукоград простился с известным деятелем, человеком, который внес огромный вклад в развитие города - на 84-м году жизни скончался Петр Иванович НАПРЕЕНКО.

Сегодня мы хотим немного рассказать о жизни этого человека и о том, какой след он оставил в сердцах людей, которые были лично знакомы с ним.

«ЕСЛИ БЫ ТАКИХ ЛЮДЕЙ БЫЛО КАК МОЖНО БОЛЬШЕ...»

В минувший вторник в храме «Вера. Надежда. Любовь.» собрались несколько сотен горожан - все они пришли проститься с Петром Ивановичем Напреенко - личностью, с чьим именем связан не один десяток лет жизни первого наукограда.

Свой трудовой путь в Обнинске Петр Иванович начал еще в 70-х годах с должности заместителя председателя Горисполкома, а в 1983 году вступил в права руководителя городского исполнительного комитета. Кресло председателя Петр Иванович занимал на протяжении семи лет, после чего Напреенко занял пост руководителя обнинской налоговой, где проработал еще 10 лет.

Петр Иванович всем запомнился своим твердым волевым характером, врожденным чувством справедливости и целеустремленностью.

Проводить известного деятеля наукограда в последний путь пришли родные, друзья и близкие, а также представители самых разных городских структур и первые лица города.

- Я был знаком с Петром Ивановичем 40 лет, и не слукавлю, если скажу, что этот человек был моим учителем и наставником. Напреенко - личность, которая всегда принадлежала обществу и очень многое для него сделала. Петр Иванович всегда отличался каким-то особенным мышлением, взглядами и принципами. Если бы таких людей было как можно больше в России, то наша страна стала бы самой сильной в мире, как в экономическом, так и в политическом планах. Это был человечище. Для меня уход Петра Ивановича - невосполнимая утрата, - не стал скрывать эмоций известный обнинский меценат Виктор ДРОЗДОВ.

ДОСТОЙНЫЙ ПУТЬ

Поделилась своими воспоминаниями и директор Дома Ученых Алла ПОРТНЯГИНА:

- Впервые я встретилась с Петром Ивановичем, когда его назначали на должность заместителя председателя Гориспокома. Я в это время возглавляла местный кинотеатр. А в те годы прибыль от деятельности учреждения шла в городскую казну на социальные нужды. И случалось так, что эта прибыль была не всегда. И вот однажды меня вызвал к себе Напреенко. Он смог со мной так поговорить, что впредь мы просто из кожи вон лезли, чтобы добыть эту прибыль. Люди его не боялись, а уважали. Он никогда не кричал, не раздражался. А это случается редко с людьми, занимающими столь высокие должности.

Полностью разделил слова Портнягиной и председатель обнинского Совета ветеранов Николай КАПУСТИН, который был знаком с Напреенко более 30 лет.

- Для меня он был настоящим другом. Он мог подбодрить в нужный момент, поддержать, дать совет. Петр Иванович отличался каким-то врожденным чувством справедливости и чести. Его уход - это настоящий удар для меня, - едва сдерживая слезы, говорил Николай Валентинович, стоя у входа в храм, где в последний путь провожали Петра Ивановича его близкие.

Все, кто был знаком с Напреенко, как один говорят о том, что этот человек прошел достойный путь: он сумел сыграть свою важную и правильную роль, как в общественной жизни, так и в своей личной. Со своей супругой - известным обнинским педагогом Нелли Евгеньевной Петр Иванович шел рука об руку многие годы, достойно воспитав трех дочерей.

Дарья ГУМЕРОВА

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