«Обещали выполнить обещание»

Выделенные многодетным земли продолжают пустовать из-за отсутствия элементарных условий.

С момента вступления в силу регионального закона о предоставлении земельных участков прошло уже шесть лет. По состоянию на начало июня текущего года, в очередь за наделом выстроились более семисот семей. Ну, а тем, кто уже успел стать обладателями заветных соток, радоваться особо пока тоже нечему. К примеру, обнинским представителям льготной категории в настоящее время приходится довольствоваться одним лишь голым куском земли и бонусом в виде электричества. О появлении остальной инженерной инфраструктуры остается только мечтать.

ЗАВИДУЙТЕ МОЛЧА!

Надо сказать, что для некоторых многодетных выделение земельного участка, действительно, стало настоящим подарком. Как, например, для тех, кто получил свои наделы в Жуковском районе. А все дело в том, что местные власти поспешили «упаковать» такой подарок в достойную обертку. Буквально за несколько месяцев территория, предназначенная под выделение участков, приобрела свою дорогу, электрические и прочие необходимые для жизни инженерные сети. И уже за год здесь вырос целый коттеджный поселок!

А вот обладателям своих соток в деревнях Тимашово и Желудовка, где выделяют участки обнинским многодетным, остается пока только завидовать соседям. К примеру, экс-депутат Городского Собрания Николай ВОРОБЬЕВ вместе со своей большой семьей впервые увидел свой законный подарок еще три года назад. Однако до сих пор его земельный участок, как и десятки других, продолжает пустовать, а все потому, что условий для жизни здесь нет абсолютно никаких.

- В нашем государстве деньги на социальные нужды выделяются по остаточному принципу. Сначала ведь важно построить стадион, а уже потом все остальное. Такое же отношение и к программе выделения земель многодетным. За три года, которые прошли с того момента, как я получил участок в Тимашово, появились только обещания. Нам говорили, что сделают дорогу, потом это же обещание прозвучало вновь на встрече с губернатором, которая проходила в рамках ежегодного отчета мэра. Предполагалось создать рабочую группу, разработать проекты. Но ничего так и нет! В общем, нам по-прежнему обещают выполнить обещание, - возмущается Николай Витальевич.

Единственное, чем сегодня могут похвастаться тимашовские обладатели наделов - это электричество.

- Это самое простое и малозатратное, что можно было здесь сделать, к тому же и не за счет городского или регионального бюджета. Есть такая федеральная долгоиграющая программа, в рамках которой подключиться к электросетям можно за 550 рублей! Сетевая организация обязана решить вопрос присоединения вашего участка или построенного дома в течение шести месяцев. Есть и ещё одно важное обстоятельство, прописанное в законе - с момента подачи заявки до подписания договора на технологическое присоединение должно пройти не более одного календарного месяца. Вот электричеством мы только и можем похвастаться, - комментирует Воробьев.

И СМЕХ, И ГРЕХ

В настоящее время большинство участков в Тимашово продолжают пустовать и ждать манны небесной. Как рассказал Николай Витальевич, лишь единицы обладателей земли решились отстроить дома, еще около 5% вовсе продали свои сотки, а оставшееся большинство ждут и верят в чудо...

Только вот чуда этого, как оказалось, им придется ждать еще долго - в лучшем случае год. К примеру, дорожный вопрос в настоящее время находится на стадии разработки проектной документации. Об этом нам рассказал вице-мэр по градостроительству Андрей КОЗЛОВ.

- Был проведен конкурс, подрядная организация, которая его выиграла, сейчас разрабатывает проект. Строительство дороги в Тимашово начнется однозначно не раньше, чем в следующем году, - откровенно заявил Андрей Петрович.

О скором появлении газа здесь тоже говорить не приходится. Как пояснил Козлов, соответствующую заявку на газификацию они уже подали в профильное региональное Министерство. Далее ее должны включить в федеральную программу, но, по мнению вице-мэра, произойдет это тоже не раньше следующего года. Можно себе представить, сколько еще времени уйдет на реализацию.

Не лучше дела обстоят и в Желудовке. Однако повлиять на ситуацию здесь обнинские власти не в силах, поскольку данная территория принадлежит Малоярославецкому району.

- Мы можем только вести переговоры с коллегами, но сделать что-то фактически мы не в праве, - прокомментировал Козлов.

Несмотря на то, что многие обладатели земельного подарка пребывают в ожидании цивилизации уже несколько лет, отказываться от своих соток они не намерены. По крайней мере, такую упорно-выжидательную позицию выбрал для себя Николай Воробьев.

Продавать участок я не собираюсь. У меня дети растут, и я хочу оставить им дом с землей, ну, или хотя бы землю, - с досадой шутит мужчина.

Дарья ГУМЕРОВА

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