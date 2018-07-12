«Атомные» памятники требуют внимания и денег

В конце июня в Обнинске отмечали атомный праздник. Но вот, торжества закончились, и о памятниках опять забыли. А между тем в городе есть и тематические достопримечательности, и даже целые аллеи с именами известных ученых, состояние которых далеко от совершенства.

ИННОВАЦИИ СЪЕДАЕТ РЖАВЧИНА

Два года назад в Обнинске на Треугольной площади установили памятник первопроходцам атомной энергетики. Открытие прошло помпезно. На нем присутствовал даже руководивший тогда Госкорпорацией «Росатом» Сергей КИРИЕНКО.

Сама скульптурная группа подарена городу Физико-энергетическим институтом и сделана она была из инновационных материалов. Последние, к слову, не выдержали проверку временем. После первой зимы шарик треснул, а на стыках появилась банальная ржавчина.

Но город не растерялся и, вспомнив, что у авторов этого шедевра есть гарантийные обязательства, призвал их к ответу. Надо отдать должное, что шарик, символизирующий атом, восстановили, и сейчас он выглядит прилично, чего не скажешь о ржавчине, которая разъедает конструкцию изнутри. Но надеяться на очередной приезд скульпторов обнинцам не стоит.

- Гарантийный срок уже закончился, сейчас памятник на балансе МПКХ, - поясняет главный специалист отдела дизайна Татьяна БРАГИНА. - Но прежде чем что-то делать, нужна экспертная оценка.

Такую в сквере по улице Жолио-Кюри на днях обещал провести начальник МПКХ Владислав УС. Рядом с бюстом известного ученого обнинские озеленители каждый год высаживают цветы, но вот обрамление клумбы трещит по швам.

- Это в плановом порядке, в будущем году уже, наверное, - прокомментировал ситуацию Владислав Юрьевич.

Он не стал скрывать, что над благоустройством этой аллеи город ломает голову уже давно, и даже велись переговоры с предпринимателями, но до реальных действий дело так и не дошло. А жаль.

ОБНИНСКАЯ ПОДЛОДКА НУЖДАЕТСЯ В РЕМОНТЕ

Постамент рубки подводной лодки К-14 осыпается уже не первый раз, и сегодня рядом с ней валяются куски отвалившейся плитки. Но, как заверил журналистов председатель «Калужского морского собрания» Олег ФАЛЕЕВ, он уже обратился к председателю Горсобрания Владимиру ВИКУЛИНУ и главе обнинской администрации Владиславу ШАПШЕ с просьбой изыскать средства и отремонтировать памятник. Но если деньги обещали найти, то с поставкой материала могут возникнуть проблемы.

Олег Михайлович не стал скрывать, что, несмотря на то, что памятник находится на балансе у города, он чувствует за него личную ответственность, так как в свое время именно Фалеев курировал установку этой рубки.

- Там надо менять облицовку, а плиты необходимо заказать. Когда-то их привозили с Украины, теперь наши государства «не дружат», поэтому может возникнуть сложность с самим материалом, - уверен Олег Фалеев.

Реконструкция подлодки «съест» не менее 700 тысяч бюджетных рублей, ну а денег в казне, как известно, всегда не хватает, поэтому и работать на опережение, приводя в порядок комплекс, не получается.

То, что работы могут начаться в «сезон дождей», Фалеева не пугает, ведь два года назад подобный опыт уже был испробован в наукограде.

Но кроме латания дыр есть и другая мечта у моряков - установка видеонаблюдения.

- По памятнику ходят дети, а некоторые его целенаправленно разрушают, варварски относясь к конструкции, - рассказывает Олег Михайлович.

Но если видеокамеры, скорее всего, так и останутся в мечтах, то косметический ремонт должен произойти в этом году. Во всяком случае, Олег Фалеев просил привести в порядок «лодку» к 18 декабря - дню, когда атомный подводный флот отметит шестидесятилетие.

Евгения НИКИТИНА

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