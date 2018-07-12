Когда прилетит бумеранг

Наше общество во все времена гневно осуждало такую социальную категорию нарушителей закона, как неплательщики алиментов. Но если лет 10-15 назад воздействовать на них судебным приставам исполнителям было очень трудно, то сейчас методы взыскания долгов ужесточились. В итоге только за 2018 год обнинским приставам удалось заставить нерадивых граждан заплатить своим детям в общей сложности почти семь миллионов рублей.

НОВЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОМОГЛИ МНОГИМ ДЕТЯМ

Но если быть точнее, то за какие-то полгода с должников по алиментам в наукограде взыскали шесть миллионов 866 тысяч рублей. По этому поводу мы побеседовали с начальником судебных приставов города Вадимом ТИМОФЕЕВЫМ.

Как он проинформировал, всего за текущий год сотрудники вверенной ему службы завели 670 производств по алиментам, и 196 из них уже окончены.

- Кто-то погасил свой долг сразу же после нашего к нему визита, кто-то делает это постепенно, наконец, устроившись на работу, - пояснил Вадим Дмитриевич.

В целом же всех алиментщиков можно разделить на четыре основные группы. Самые недобросовестные скрываются от приставов. Чаще всего это маргинальные элементы: бомжи, алкоголики и тунеядцы. Вторая группа - те, кто перебивается нестабильными заработками и платит алименты от случая к случаю. Как правило, это неоднократно судимые граждане, их можно найти, хотя и толку мало. Третья группа - добропорядочные люди, не имеющие никаких долгов. А вот четвертая - самая сложная. Потому что не платят они принципиально, хотя чаще всего имеют стабильный и высокий заработок. «Я не обязан содержать свою бывшую», - так они рассуждают. И вот здесь что-либо доказывать бесполезно. Нужно просто действовать по закону, что обнинские приставы и делают. Причем вполне успешно.

Сейчас таких нарушителей ограничивают в правах на вождение автомобилей и любой спецтехники, вплоть до судоходной.

- Не так давно двое должников внесли крупные суммы денег на счета своих бывших жен, как только узнали, что не смогут работать на своей спецтехнике. Один тут же нашел 155 тысяч, а второй - 200. Оба оказались профессиональными водителями, - рассказал Вадим Тимофеев.

Многие вспомнили о своих детях накануне лета, когда задумались об отдыхе за рубежом. Ведь теперь должников ограничивают и в выезде за кордон.

ЛУЧШЕ ОТСИДЕТЬ, ЧЕМ РАБОТАТЬ?

Хотелось бы также отметить, что в последнее время наше законодательство активно борется с нерадивыми алиментщиками методом их наказания в виде обязательных работ на различных муниципальных предприятиях. В частности, в Обнинске, как в прошлом, так и в этом году несколько таких папаш и мамаш, задолжавших своим детям алименты, отрабатывали штрафные часы в МПКХ. В настоящее время там трудятся четверо таких родителей. Они занимаются уборкой городских территорий и их благоустройством.

В начале года двоим штрафникам - мужчине и женщине - так понравилось трудиться в коллективе МПКХ, что они решили там остаться и после окончания срока наказания. То есть изъявили желание официально трудоустроиться, получать зарплату и аккуратно перечислять положенные денежные средства своим детям.

Хотя есть и негативные примеры. Буквально на днях один должник наотрез отказался, как он выразился, подметать улицы. Дело в том, что решение о штрафных работах принимает суд, и у нарушителя в этом случае есть выбор: благоустраивать город или отсидеть 15 суток. Так вот этот самый алиментщик предпочел отсидеть, нежели трудиться и помогать своему ребенку.

Но не стоит забывать, что тех, кого сейчас не пугает писаный закон, рано или поздно настигнет так называемый закон бумеранга. Старость придет обязательно, а помощи от брошенных когда-то детей ждать уже не придется. Так что есть о чем задуматься.

Инна ЕМЕЛИНА

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