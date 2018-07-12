Строительство «калужского диснейленда» тормозит большая политика?

Еще в 2016 году губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ на встрече с президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ анонсировал грандиозный проект строительства развлекательного комплекса «Волшебный мир России». Многие изначально скептически отнеслись к реализации этой идеи, однако когда в прошлом году американская сторона подписала соглашение с регионом, стало понятно, что намерения у инвесторов серьезные.

Проект по созданию семейного центра «Волшебный мир России» - это плод уникального сотрудничества между нашей страной и консорциумом калифорнийских компаний - лидеров в создании ведущих тематических парков. Главным инициатором и девелопером проекта выступает калифорнийская корпорация Moschanko Investment Group (MIG 2000), расположенная в Беверли-Хиллз. В дизайне и реализации проекта «калужского Диснейленда» примут участие ведущие компании в сфере строительства и эксплуатации курортно-развлекательных комплексов и тематических парков. Предполагается, что в обслуживании комплекса будут заняты как россияне, так и иностранцы, поэтому проекту изначально предрекали широчайшую известность.

С начала года говорится о том, что между региональным правительством и инвестором должна пройти встреча, где и будут определены детали этого большого дела. Подготовка к знаковому мероприятию идет уже несколько месяцев, а реальных сдвигов-нет.

- Я рассчитываю, что Трамп сделает предложения в части налаживания сотрудничества с Россией, - не стал скрывать своего видения ситуации депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР. - Поскольку инвесторы американские, они ждут гарантий, в том числе с американской стороны, чтобы этот проект не тормозился по политическим соображениям.

В то же время Скляр подчеркнул, что работа по возведению комплекса не останавливается, формируется земельный участок и ведутся переговоры о двусторонней встрече, точная дата которой на сегодняшний день не определена.

- Давайте дождемся 16 июля, встречи Трампа с Путиным, какое окно откроется у нас, с точки зрения политических возможностей, я рассчитываю, что такой сдвиг должен произойти, - резюмировал Скляр.

Напомним, построить комплекс предполагается за шесть лет. Но вот с какого момента начнется отсчет, сказать сложно.

Евгения НИКИТИНА

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