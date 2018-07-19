Губернатор Артамонов призвал тиражировать опыт Обнинска на весь регион

Восемнадцатого июля в Обнинске прошел региональный совет по жилью. Как отметил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, сегодня по темпам строительства мы занимаем второе место в ЦФО и седьмое по стране в целом. Однако расслабляться не стоит, и власти, прежде всего, должны создавать условия для бизнеса и решать проблемы людей, которые уже оплатили квадратные метры, но заветного жилья так и не получили.

Анатолий Дмитриевич отметил, что каждый раз, приезжая в наукоград, он видит нововведения в той или иной отрасли. В этот раз глава региона отметил счетчики, которые в режиме онлайн передают информацию о потраченных киловаттах. Подобное оборудование не только облегчает жизнь людей, но и борется с воровством в любых его проявлениях.

- Это заслуживает того, чтобы быстро распространить этот опыт на территории всей Калужской области, - резюмировал Анатолий Артамонов.

Еще глава региона отметил, что при неизменном бюджете и растущих ценах власти наукограда находят возможность содержать город в порядке.

- А это для застройщиков - огромное подспорье. Если среда вокруг сформирована благоприятная, квартиры будут покупать, если кругом грязь, бурьян, то даже в хорошем доме вряд ли кто-то найдет в себе смелость купить эту квартиру.

В своем отчете глава обнинской администрации Владислав ШАПША заверил, что в этом году в нашем городе будет построено жилья не меньше, чем в предыдущем. Рассказывая о перспективах, Владислав Валерьевич не стал скрывать и проблемы. И главная - обманутые дольщики.

Если с теми, кто приобрел квартиры в СУ-155, ситуация в этом году должна разрешиться, то с дольщиками «Комфортного города» закрыть вопрос в этом году не удастся.

- Еще год назад ситуация казалась тупиковой, но все решилось, и сейчас там ведется строительство, - сказал Владислав Валерьевич.

Пятнадцать месяцев взял инвестор на строительство этого дома, и хотя практически половину этого срока было потеряно на бумажную волокиту, представитель застройщика Владимир СЫЧ заверил собравшихся, что компания уложится в отведенный соглашением срок.

Анатолий Артамонов сказал, что региональная власть приложит максимум усилий, чтобы помочь людям, правда, на такую поддержку могут рассчитывать не все.

По дольщикам надо тоже разбираться. Только те, кто нуждался в улучшении жилищных условий и кто строил себе одну квартиру, могут считаться обманутыми, тот, кто строил две квартиры, а есть такие, которые пятнадцать строили, - это коммерческий риск. И он есть в любом виде бизнеса, - резюмировал глава региона.

Евгения НИКИТИНА

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