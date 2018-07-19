Вилами по воде. В ФМБА отфутболили КБ №8 к региональной власти

К нам едет ревизор - именно под таким девизом прошла в Обнинске минувшая неделя. Город готовился к приезду руководителя ФМБА Владимира УЙБЫ.

И хотя заявленная тема коллегии ФМБА была достаточно формальной, никто не сомневался, что главным вопросом для обсуждения станет плачевное состояние обнинской медицины.

Более двадцати сотрудников ведомства прибыли в среду в Обнинск. В мероприятии также приняли участие региональный министр здравоохранения Константин БАРАНОВ, заместитель губернатора Калужской области Константин ГОРОБЦОВ, депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР и глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

- Я рассчитываю, что будут все-таки определенные решения приняты по дальнейшей судьбе и развитию Клинической больницы №8, по улучшению качества ее работы, - не стал скрывать своих ожиданий сити-менеджер первого наукограда Владислав Шапша.

А у горожан такой надежды уже нет. Сколько раз обнинцы слышали, что ни город, ни регион не могут протянуть руку помощи Клинической больнице, потому что относится она к федеральному ведомству, тратить деньги на которое из нижестоящих бюджетов попросту нельзя. Поэтому спасение «утопающих» - дело рук ФМБА.

Однако руководитель федерального ведомства уверен, что все обстоит с точностью до наоборот. Владимир Уйба подчеркнул, что сейчас специалисты КБ №8 проигрывают своим коллегам из региона по уровню заработной платы. Поскольку этот показатель напрямую зависит от финансирования, выделяемого регионом, то и решение вопроса остается за ним.

В течение недели специалисты территориального Фонда обязательного медицинского страхования должны проработать вопрос тарификации для КБ №8. И если этот показатель возрастет, автоматически вырастут и зарплаты медиков, а дефицит кадров начнет сокращаться.

Однако этот оптимистичный сценарий может и не оправдаться, ведь в начале года ТФОМС уже отказал Обнинску в увеличении тарифов, поэтому нет никаких гарантий, что это не повторится.

- Мир делится на оптимистов и пессимистов, я отношу себя к оптимистам и всю жизнь этим руководствовался. Поэтому я совершенно точно уверен, что настал час и появилось понимание ситуации, что дальше перекос, который сложился, терпеть нельзя, - парировал Уйба. - И это такая мина, которая подрывает авторитет к власти, а не к ФМБА России.

У обнинцев сегодня оптимизма не осталось. Уже не в первый раз для решения кризисной ситуации приезжает в Обнинск Владимир Уйба, и не в первый раз дело так и заканчивается ничем. И сегодняшняя игра в поддавки, которую наглядно продемонстрировал руководитель федеральной структуры, демонстрирует лишь, что чиновники пытаются переложить ответственность за плачевную ситуацию в КБ №8 друг на друга. А вот дойдет ли до реального решения проблемы, вот в чем вопрос.

Тимофей КОМИССАРОВ

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