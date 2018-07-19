Испорченный отдых

Законодательные поправки не спасают туристов.

В начале месяца страсти разгорелись на туристическом рынке. Старейший туроператор «Натали Турс» огорчил своих клиентов и отменил уже оплаченные заказы. Местным турагентствам пришлось срочно разруливать ситуацию, в которой они, собственно, и не виноваты. Теперь, когда все более или менее стабилизировалось, пришла пора разобраться с главными вопросами: была ли эта ситуация следствием обыкновенного мошенничества и что надо сделать на законодательном уровне, чтобы туристы не становились жертвами таких обвалов, которые повторяются из года в год?

ОПЛАЧЕННЫЕ ДВАЖДЫ

В обнинском турагентстве «Планета чайки» буквально только-только подняли голову. Большинство клиентов, в одночасье лишившихся оплаченного отдыха, пошли по предложенному пути - сохранили за собой авиабилеты, а вот гостиницы людям пришлось оплачивать повторно.

- Операторы, конечно, идут навстречу, но никто не дает скидок. Приходится нам свою комиссию снимать, чтобы туристы могли уложиться в бюджет и забронировать гостиницу по такой же цене, что и ранее, - рассказывает директор турагентства «Планета чайки» Лариса ЕРШОВА.

Более двадцати туров, по словам Ларисы Юрьевны, «переиграли» ее сотрудники. Больше всего пострадали те, кто должен был вылететь на отдых в ближайшее время, в высокий сезон найти свободные отели сложно, тем, кто поедет отдыхать через несколько месяцев, ситуацию утрясти проще.

За примерами далеко ходить не надо, даже в нашей редакции есть заложники ситуации с «Натали Турс». По словам туристов, ничто не предвещало беды, с этим туроператором они уже объездили не одну страну, и претензий не было. А поездка во Флоренцию, о которой люди мечтали несколько лет, копили деньги, собирали информацию о городе, вдруг стала недостижимой.

- Мы уже купили билеты на поезд по Италии, и, если бы не сохранились авиабилеты, эти деньги тоже улетели бы в трубу. Потому что пострадавших от ситуации много, и не факт, что «Натали Турс» вернет даже деньги по туру, не говоря уж о дополнительных расходах, - говорит Елена Н.

Поэтому туристам ничего другого не оставалось, как затянуть пояса и отдать половину зарплаты за гостиницу.

- Дальние туры достаточно дорогие. Тем, кто летит на Кубу, пришлось по сорок тысяч на человека доплачивать, а отдыхающим на Мальдивах наземная часть обошлась в два раза дороже, - рассказывает Лариса Ершова.

«КРЕДИТКИ - ЭТО ПЛОХОЙ ПРИЗНАК»

При этом обнинские специалисты уверены, что ситуация с «Натали Турс» - это не следствие махинаций. Скорее всего, ожидания и реальность не сошлись. По словам Ларисы Ершовой, в последние несколько лет зарабатывать на туристическом рынке становится все труднее, и выигрывают те, кто «завязан» с чартерами, при условии, что самолеты свои. Если же судна арендованные, то здесь тоже могут возникнуть финансовые проблемы, ведь предсказать загруженность самолета невозможно, а плата за его использование заранее определена.

А туристы после таких потрясений на рынке к бронированию туров относятся осторожно, боятся попасть в неприятную ситуацию и потерять деньги, ведь платежеспособность населения и так снизилась.

- Все идут с кредитными картами. Это говорит, что покупательская способность населения снизилась, и люди стали хуже жить. У нас есть возможность и электронные платежи провести, и безналичный расчет осуществить, но сами по себе кредитки - это очень плохой признак, - уверена Ершова.

Будете ли вы после ситуации с «Натали Турс» бронировать отдых через турагентства или самостоятельно? Давно уже езжу сам. Через агентства все равно дешевле Езжу только по России. Езжу только на дачу, денег нет. Мир прекрасен и надо наслаждаться красотами разных стран, а вопросы перелетов и проживания пусть решают профессионалы.

ЗАКОНЫ ЕСТЬ, А ТОЛКУ НЕТ

Ну а пока уже бывшие туристы «Натали Турс» ломают голову, когда же они наконец-то увидят свои деньги? С одной стороны, если туроператор объявит себя банкротом, можно будет задействовать страховой фонд, но уже сейчас известно, что денег на всех не хватит. С другой стороны, компания планирует возобновить деятельность и рассчитаться с людьми. Вот только поверят ли туроператору, репутация которого сильно подмочена?

- Если дадут бизнесменам выкрутиться - это хорошо, потому что у нас всегда принято раненого льва доклевывать, - говорит Лариса Юрьевна.- Я думаю, турист ничего не теряет, даже если «Натали Турс» будет пытаться выкарабкиваться. Потому что если туроператор объявит себя банкротом, ситуация может быть как с «Лабиринтом», когда туристы 1,7 процента от стоимости тура получили.

В общем, если деньги вернутся, да еще и в полном объеме - это будет сюрпризом для всех. Каждое лето туристический рынок штормит. Именно для того, чтобы люди чувствовали свою защищенность, был разработан закон, обязывающий компании страховаться. Но, когда дело доходит до реальных выплат, оказывается, что все это не работает.

Третьего сентября этого года вступят в силу очередные поправки, которые позволят Ростуризму в одностороннем порядке объявлять о банкротстве туроператоров. Но, как писалось выше, станет ли это панацеей? Ответ очевиден - нет. Еще одно возможное нововведение - подтверждение брони отелей, сейчас туроператор выкупает лишь билеты. Однако и это не спасет туристов, уверены специалисты.

- Нужно, чтобы страховался каждый тур, и, если он не состоялся, турист сразу получает выплаты. Я за это ратовала очень давно, но, к сожалению, страховые компании на это не идут, видимо, боятся, что это будет убыточно для них, - говорит Ершова.

Пока же этот простой, но надежный вариант не появился, туристы будут, как и прежде, рисковать своими деньгами, ведь предугадать, какой туроператор обрушится следующим, попросту невозможно.

Евгения НИКИТИНА

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