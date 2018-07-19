Готовы ли обнинцы платить по-новому?

Полгода назад наша газета писала о новом проекте Правительства РФ, который позволит потребителям коммунальных услуг оплачивать их напрямую поставщикам, минуя управляющие компании. Сами руководители обнинских ресурсоснабжающих предприятий высказались тогда по этому поводу весьма скептически. Мы решили выяснить, изменили ли они свое мнение спустя несколько месяцев и готовы ли обнинские УК к новой системе оплаты.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ДЕРЖАТЬСЯ ПРИДЕТСЯ

Тогда, в конце декабря 2017 года, представители предприятий-поставщиков в основном выражали одну общую мысль: документа пока нет, и мы к такому расщеплению платежей не готовы. Теперь проект существует. Его приняли. Но отношение к этому ноу-хау у ресурсников не изменилось.

- У нас в городе действует расчетный центр - ОИРЦ. И он нормально работает. Это уже сложившаяся система, и ломать ее не стоит. А по поводу введения прямых платежей возникает миллион вопросов, - высказался директор МП «Теплоснабжение» Юрий ЮРКОВ.

Один из этих вопросов Юрий Ильич задал в качестве примера:

- Целый ряд затрат, которые теперь планируют возложить на ресурсоснабжающие предприятия, заложены в тарифе на ремонт и содержание жилья. На эти средства управляющие компании оплачивают изготовление тех же квитанций. Значит ли это, что с введением новой системы платежей УК снизят данный тариф?

Причем Юрков сам же на него и ответил: вряд ли это произойдет. Поэтому, как он считает, население от прямых платежей только проиграет, и торопиться здесь не стоит.

Тем не менее Юрков заверил, что как только возникнет необходимость переходить на прямые расчеты, его предприятие это сделает. Но как? Пока непонятно.

С трудом представляют себе такое взаимодействие с населением и в МП «Водоканал». Его руководитель Александр КРУГЛОВ заверил, что будет действовать строго в рамках законодательства, но в условиях, когда нельзя повышать тариф, неизвестно, где предприятие возьмет средства на все дополнительные затраты. - Варианты мы продумываем и, скорей всего, будем использовать аутсорсинг, - сказал Александр Леонтьевич.

«ПОРАБОТАЙТЕ И ВЫ С ДОЛЖНИКАМИ»

А между тем одна из обнинских управляющих компаний - УК «ЧИП» - уже готовится к переводу своих домов на прямые платежи.

- В законе на этот счет все четко прописано. И головная боль ресурсоснабжающих предприятий - это их головная боль. А они, честно говоря, все очень сильно преувеличивают проблему, - уверен руководитель УК «ЧИП» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

Евгений Вячеславович считает, что хорошим примером в этом плане может служить взаимодействие коммунальных предприятий города с ОИРЦ - областным расчетным центром.

- Эта структура отлично справляется со своей функцией - проводит расчеты, расщепляет платежи, выставляет квитанции и так далее. Она, имея специалистов, программное обеспечение, всю информационную базу, легким движением руки из одной квитанции может сделать три раздельные. И если раньше все это было на плечах управляющих компаний, то теперь ресурсникам тоже придется в этом поучаствовать, - рассуждает Халецкий.

По его мнению, теперь им придется, как и УК, разбираться с долгами населения.

- Раньше ведь для них было все просто: виновата управляющая компания. А теперь придется самим работать, - отметил руководитель УК «ЧИП».

Как рассказал Халецкий, жители вверенных ему домов к данной идее отнеслись положительно: предварительные встречи с членами Советов домов показали, что люди заинтересованы в этой новой системе платежей. Как и сами представители УК «ЧИП».

- К примеру, размер квитанции составляет пять тысяч рублей. Из них, условно, две пойдут на счет управляющей компании и три - на счета «Водоканала» и «Теплосетей». При этом мы должны ресурсникам заплатить стопроцентно, а если нам кто-то не заплатил, то это уже наши проблемы. Одно дело, если бы нам не платили только за наши услуги, а то ведь долг собирается общий. И получается, что, к примеру, пять процентов людей не заплатили, а мы по факту потеряли гораздо больше и еще из своего кармана должны компенсировать задолженность ресурсникам. А прямые договора помогут решить эту проблему, - пояснил Халецкий.

Ввести эту новую систему в УК «ЧИП» планируют с октября текущего года. По закону, ресурсоснабжающие предприятия могут взять трехмесячную отсрочку. Так что с нового, 2019 года расщепление платежей и начнется.

- Это решение зависит не от нас, а от собственников. У нас 30 домов, а участие в голосование принимают пока 23 дома, - уточнил Евгений Вячеславович.

Тем не менее Халецкий уверен, что все у него получится.

Инна ЕМЕЛИНА

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