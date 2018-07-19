Дом раздора. У жителей Старого города строители «украли» двор?

Проект расселения «брусчаток» по улицам Парковой и Комсомольской - долгоиграющий. Возводящая новостройки компания - СМУ «Мособлстрой» изначально не скрывала, что о своей выгоде забывать не собирается, поэтому расселение брусчаток идет черепашьими шагами. На месте нескольких старых домов появляется один новый, куда переселяют людей из следующих деревянных домов, после чего история повторяется. Старожилы помнят, что жители старой части города были не в восторге от появления высоток на улице Комсомольской. Главным аргументом в пользу застройщика было то, что переселять людей из деревянных бараков все-таки надо, поэтому на высоту зданий закрыли глаза. А на прошлой неделе скандал разразился с новой силой, правда, теперь на улице Парковой.

ОБНИНЦЫ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ОБМАНУТЫМИ

Причем против выступают те, кто в глобальном переселении вовсе не участвует и кого касаться оно и не должно, однако развернувшаяся под окнами жителей дома 32/13 по проспекту Ленина большая стройка разделила их жизнь на «до» и «после».

Как вспоминает активистка микрорайона Инна ГЛЕБОВА, для жителей брусчатки переселение тоже стало полной неожиданностью. Ведь этот барак был еще не самым худшим, поэтому своей очереди жильцы дома номер одиннадцать по улице Парковой готовились ждать годами, как вдруг пришло известие о скором переселении, а опустевшую «брусчатку» стали готовить под снос. Ведь на ее месте через два года должен появиться восьмиэтажный элитный дом. Туда, естественно, переселять из соседних «брусчаток» никого не планируют.

Люди в душе порадовались за соседей, но беда пришла откуда не ждали. Когда поставили блоки будущего строительного забора, жители Ленина 32/13 поняли, что фактически лишились двора.

Изначально у собственного деревянного и кирпичного дома дворовая территория была общая, но в 2005-м году все изменилось.

- Прошло межевание земельного участка, относящегося к «брусчатке» по кромке проезда и до сетей, - рассказывает активист 32-го дома Михаил КЛЕМЫШЕВ.

Но люди этому значения не придали, ведь сделано это было лишь на бумаге, а пользовались они, как и раньше, всем двором. Однако, когда появился строительный забор, жильцы увидели, что за их домом остались лишь крылечко да выход на проезжую часть. Только и всего.

По словам активистов, их двор разделили фактически поровну между домами. Но если «брусчатка» была 342 квадратных метра, то кирпичный дом по площади превышал эту цифру в три раза.

- В результате получилось, что на одного жителя в деревянном доме участок двора получился в три с половиной раза больше, чем на жителя Ленина, 32/13, - говорит Михаил Клемышев.

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ?

Понять, за что их так обделили, люди до сих пор не могут. Комментирует ситуацию начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА: - Там сделано было все достаточно мудро, в землеотводы не вошли проезды общего пользования и площадки, потому что ими всегда люди пользовались совместно, - объясняет Ольга Ивановна.



Есть, по словам людей, и другие нарушения.

- Все дело в том, что по Земельному кодексу формирование участков должно проводиться с письменного согласия собственников, арендаторов, пользователей. Я сомневаюсь, что кто-то из жителей наших домов давал такое согласие, - говорит Клемышев.

Но и тут у архитекторов есть свои доводы. По словам Ольги Ивановны, такое согласие нужно, лишь когда границы участков совпадают, а в этом случае их разделяет проезд.

Но сдаваться без боя люди не намерены. О своей беде они уже писали и в областную прокуратуру, и в администрацию Президента, но их обращения спускают вниз, а там никаких нарушений, естественно, не находят.

На очередное собрание жильцы Ленина 32/13 собрались в начале этой недели, ведь, по слухам, застройщик собирается не только отобрать двор у этого дома, но еще и прихватить половину соседнего.

- Новый дом по ширине будет на четыре метра больше существующего и по длине на семь метров длиннее, - рассказал людям заместитель генерального директора службы генерального подрядчика СМУ «Мособлстрой» Святослав НОВИКОВ. - Мы не планируем присоединять соседний участок, там будет только дополнительное благоустройство.

Чтобы наглядно оценить перспективу, по словам Ольги Лапиной, людям надо просто прогуляться на Комсомольскую, где застройщик уже сделал благоустройство. Там претензии были аналогичные, но потом стороны пришли к консенсусу.

КРУЧУ-ВЕРЧУ, ЗАПУТАТЬ ХОЧУ

Однако жильцы Ленина 32/13 уверены, что это не их вариант. Ведь новая элитная восьмиэтажка мало того, что перекроет им солнечный свет, так еще и в будущем, скорее всего, обрастет забором, оставив людей без парковочных мест и без двора.

- По проекту благоустройства там нарисована детская площадка, и если собственники новостройки решат поставить забор, то он пройдет посредине детской площадки. Ну что за дикость, - недоумевает Ольга Ивановна.

О том, что вопрос ограждения территории в планах не значится, людям говорит и представитель застройщика Святослав Новиков. Однако верить в это жильцы не хотят, ведь сам же застройщик, рассказывая о красотах будущего дома во всевозможных СМИ, отмечает, что территория будет огорожена.

Да и если этого не сделают строители, не факт, что потом заборный вопрос не поднимут жильцы элитной новостройки, ведь, по последней информации, подземного паркинга в доме не будет, а значит, автомобилисты рискуют каждый вечер биться в поиске парковочного места.

Ведь их соседям в свое время отказали в обустройстве парковки, как раз ссылаясь на то, что земли у дома нет, поэтому логично, что жители Ленина 32/13 будут оставлять своих «железных коней» у новостройки. А здесь, как говорится, кто первым встал, того и тапки.

И такая перспектива как-то не вяжется с представлением об элитном жилье, не правда ли? Поэтому ограда обязательно появится - уверены активисты. Многие считают, что при мысли о старой части города перед глазами встают зеленые тихие улочки, а не гетто, в которое превратится жизнь жильцов дома номер 32/13 по проспекту Ленина.

Большинство собственников говорят, что не намерены безропотно привыкать к предлагаемым обстоятельствам, и если ситуация не изменится в ближайшее время, готовы пойти в суд, отстаивая свое право не только на выход из дома, но и на двор, который должен быть у каждого человека, чтобы жизнь была по-настоящему комфортной.

Евгения НИКИТИНА

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