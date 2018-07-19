Дебют во втором дивизионе для обнинских футболистов обернулся победой!

На днях в спортивной жизни наукограда произошло поистине значимое событие. Обнинский футбольный клуб «Квант», едва вступивший во Второй дивизион, отыграл первый домашний матч. Конкуренцию на поле ему составил липецкий «Металлург».

Как говорят поклонники футбола, такого количества болельщиков здешние трибуны не видели уже очень давно.

«ФУТБОЛ - ЭТО ИСКУССТВО!»

Встреча обнинского футбольного клуба «Квант» с липецким «Металлургом» стала настоящим праздником для первого наукограда.

- Наш клуб к этому шел на протяжении 15 лет! За это время была проделана огромная работа. И для нас для всех этот выход во Второй дивизион очень важен. До Премьер-лиги нам осталось сделать пару шагов, но очень непростых. И мы будем работать в этом направлении, - сказал директор МП «Спортивный клуб «Квант»» Михаил ЖУРАВЛЕВ.

Поболеть за любимую команду пришли не только простые обнинцы, но и первые лица города - за игрой наблюдали мэр Владислав ШАПША, его заместители Вячеслав ЛЕЖНИН, Карина БАШКАТОВА и Геннадий АНАНЬЕВ, прокурор Обнинска Павел ГУЛЬЧАК, депутаты Анатолий ШАТУХИН и Вячеслав НАРУКОВ (остальных мы, возможно, не встретили) и многие другие деятели первого наукограда.

- Надеемся, что сегодняшний старт будет удачным, тем более при такой поддержке публики. Хочется верить, что выход на этот новый уровень поможет ребятам внутри себя преодолеть определенную планку, - в самом начале матча сказал журналисту «ВЫ и МЫ» Анатолий Шатухин.

Однако уже в процессе нашей беседы в ворота липецкого соперника влетел первый мяч. Гол с уверенностью забил Анатолий СЕМКИН.

УХОДИЛИ И КЛАНЯЛИСЬ

Такое удачное начало придало уверенности обнинскому «Кванту». Стоит отметить, что даже ложка дегтя в виде дождика и намокших трибунных мест не смогла испортить этот спортивный праздник. Понаблюдать за матчем пришло огромное число детей. Обнинская публика на протяжении всей игры искренне радовалась и сопереживала наукоградовским футболистам: скандировала, кричала, свистела и иногда вздыхала.

Но, справедливости ради, надо отметить, что вздыхать все-таки обнинскому болельщику приходилось реже, нежели восторженно радоваться. Уже во втором тайме в ворота соперника от ноги Евгения ДРУШИЦА влетел еще один мяч! А вот наш вратарь Виталий ЯКОВЛЕВ ворота «Кванта» защищал долго и упорно. Однако на последних минутах матча липецким футболистам все-таки удалось забить один гол.

Так или иначе, но дебютная игра во втором дивизионе для обнинского «Кванта» завершилась победным счетом 2:1. А лучшими же игроками прошедшего матча были признаны Иван СКРИПНИК и Анатолий СЕМКИН.

Такой поворот событий буквально взорвал трибуны. Болельщики еще долго скандировали победные лозунги и, не стесняясь, хвалили обнинских футболистов. Впрочем, реакция от последних не заставила себя долго ждать. За такую теплую поддержку «квантовцы» поблагодарили публику аплодисментами и поклоном.

В целом доволен результатом остался и тренер ФК «Квант» Олег МОРОЗОВ. Но при этом, как пояснил он нашему еженедельнику, матч был непростым.

- Это была очень тяжелая игра, серьезный соперник. Но оценивать объективно мне сложно. Мы очень быстро забили голы и потом, естественно, старались сохранить счет, много сил отдали обороне. Но это не значит, что не было атак. Хочу сказать, что, на мой взгляд, игра была достойна профессионального уровня, - прокомментировал тренер.

Следующий матч, который пройдет на «Труде» с участием ФК «Квант», состоится 30 июля. В этот день наши футболисты будут принимать на своем поле соперника из Долгопрудного.

Дарья ГУМЕРОВА

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