Благоустройство с последствиями

В Обнинске полным ходом идет благоустройство Гурьяновского леса. И многие горожане с удовлетворением оценивают первые результаты этой работы. Правда, есть и недовольные. На днях к нам в редакцию от сообщества любителей флоры и фауны наукограда обратилась Тана НЕЧАЕВА, которая поделилась своими соображениями на этот счет. И оказались они далеко не радужные.

ИСЧЕЗНУТ ЛИ ЦЕННЫЕ РАСТЕНИЯ?

Жительница города призналась, что очень любит биологию и в свое время даже планировала поступить на биофак. Но любовь к искусству несколько поменяла ее планы, и девушка стала художником. При этом увлечение со школьных лет осталось. Именно поэтому Тана вместе с другими неравнодушными горожанами присутствовала на публичных слушаниях, посвященных теме преображения Гурьяновского леса, и призналась, что была очень рада, когда узнала, что там начнется благоустройство. А позже разочаровалась.

- Мы не ожидали, что эти работы будут проводить такими варварскими методами, - рассказала она. - На публичных слушаниях мы задавали вопросы о том, будет ли там работать крупногабаритная техника и нам обещали, что такого не случится, что благоустроят лес щадящими способами и флора не пострадает. Но на днях там появился большущий экскаватор и трактор. Мы в шоке. Потому что полностью раздроблены корни деревьев. Представьте: по живописной узкой тропинке идет этот большой экскаватор и выгребает все вокруг - на несколько метров по ширине. То есть вырубается достаточно большая просека. Что же это тогда за эко-дорожки, которые нам обещали? Там места довольно живописные внутри леса и теперь этой красоты не будет. Мы по этому поводу обращались в мэрию. Ответ один: все решено и все уже делается.

Особенно Тана озабочена тем, что уничтожаются редкие виды лесных орхидей, растущих в Гурьяновском лесу. Одну из них под названием «Любка двулистная» она обнаружила на лужайке, расположенной слева от входа в лес со стороны улицы Королева.

- Если по этой лужайке пройтись трактором, то такой ценнейшей флоры в нашем лесу уже не будет. А там имеется еще очень много растений, занесенных в Красную книгу. Это европейские лесные орхидеи - редкие экземпляры флоры. Почему же нас обманули? Разве работы по благоустройству проводятся без техники? - задает вопрос Тана.

Есть у нее и другие претензии. Горожанка считает, что устройство в прошлом году дорожек было проведено с нарушением рельефа леса, из-за чего там был создан эффект «каменного мешка».

- Эти дорожки закупоривают естественное движение вод в верхней части грунта леса. И после таяния снега весной там образуются такие мини-бассейны. Раньше вода равномерно распределялась, а теперь - нет. Почему-то к данной деятельности не были привлечены экологи. В итоге лес может погибнуть. Даже ели, посаженные со стороны улицы Ляшенко еще на заре строительства Обнинска, за год высохли, - отметила Тана.

«ЖИВОЙ ГОРОД» ПРОЦЕСС КОНТРОЛИРУЕТ,

НО НЕ ОБО ВСЕМ ЗНАЕТ

По этому поводу мы побеседовали с исполняющей обязанности председателя комитета по экологии администрации города Еленой КУРЕНКОВОЙ, и она заверила нас, что экологи в обсуждении проекта благоустройства Гурьяновского леса все-таки участвовали и свое веское слово сказали.

- В настоящее время там проводится благоустройство существующих дорожек, и все эти работы были согласованы с организацией «Живой город», - проинформировала Елена Викторовна.

По ее словам, в обсуждении проекта участвовали даже экологи от общественности, которые высказывали свои мнения, предлагали свое видение, и их пожелания были учтены.

- Там деревья не вырубаются, техника не ездит, - уверяет Куренкова.

- Речь как раз идет о том, что она ездит, нам об этом рассказывают читатели, - возразили мы.

- Я ее не видела, - резюмировала Елена Викторовна.

Мы связались с руководителем организации «Живой город» Верой КОСОЙ, и та заверила нас, что ее экологи постоянно контролируют процесс благоустройства леса.

- Вот недавно они увидели в лесу большой бульдозер, сфотографировали его и отправили соответствующее обращение в мэрию. Через некоторое время бульдозера там уже не было. Убрали. В отделе благоустройства нам объяснили, что это было нарушение, которое допустили подрядчики. Подрядчиков предупредили, - рассказала Вера Викторовна.

Далее она проинформировала нас, что не так давно члены ее организации выявили нарушение технологии прокладки дорожек, о чем они тоже сигнализировали в отдел благоустройства. Но речь там шла о нехватке некоего стройматериала, которая может привести к растеканию песка. Также «Живой город» обеспокоен уничтожением редкого вида папоротника, тоже занесенного в Красную книгу.

- Мы по этому поводу оповещаем мэрию, пишем обращения, - заверила Вера Викторовна. - И на них всегда есть ответная реакция.

А вот про орхидеи и про эффект «каменного мешка» она, к сожалению, ничего не слышала. Вера Косая попросила нас прислать фотографии этих редких цветов. Возможно, наша статья и вмешательство данной организации в процесс благоустройства помогут как-то решить проблему и сохранить фауну леса.

Инна ЕМЕЛИНА

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