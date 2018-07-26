Вам хамят, а вы платите

В Обнинске поменялась плата за проезд, но не поменялось отношение к пассажирам.

Каждый раз, когда происходит очередной рост цен на какую-либо услугу, нам с воодушевлением обещают, что вот теперь-то ее качество станет лучше. Именно такая ситуация имела место, когда в начале этого года повысили стоимость проезда в городских маршрутных такси. Однако после этого, как отмечают многие пассажиры, некоторые маршрутчики начали вести себя просто вызывающе.

ЧТО ХОТИМ, ТО И ТВОРИМ

А как иначе можно охарактеризовать поведение людей за рулем общественного транспорта, отказывающихся брать с пассажиров слегка несвежие купюры. За последний месяц свидетелями такого высокомерного отношения к горожанам совершенно случайно стали два журналиста нашей газеты.

В первом случае пятидесятирублевую купюру отказывался брать водитель «тройки». Мужчине не понравилось, что она была слегка порванной. Подчеркиваем: не разорванной, а имеющей повреждение разве что размером в сантиметр. Кстати, пассажирке эти деньги в качестве сдачи выдали в продуктовом магазине, и она приняла их без лишних разговоров. Стоит заметить, что купюры в наших кошельках далеко не всегда бывают новенькими и хрустящими. Но раньше из-за этого никаких проблем нигде не возникало. А теперь их на ровном месте раздувают приезжие водители. Второй инцидент имел место буквально через пару дней, но уже в маршрутном такси № 13. Водитель отказался брать заклеенную скотчем купюру у молодого человека и остановил машину с требованием, покинуть салон. Парень пытался доказать, что закон на его стороне, но тщетно. Перепалка продолжалась несколько минут, и все это время остальные пассажиры вынуждены были ждать, когда же водитель, наконец, поедет. А тот не торопился, действуя по принципу- что хочу, то ворочу.

ВЫЗВАЛИ И ПОБЕСЕДОВАЛИ. А ТОЛКУ?

Что же получается, чем больше маршрутчики получают прибыли, тем более высокомерно они ведут себя с пассажирами? И купюры им уже не нравятся, так скоро и пассажиров будут по внешнему виду отбирать. Нравится - заходи в салон, не нравится - топай пешком. Комментируя ситуацию, один из читателей портала Obninsk.Name коротко резюмировал: «зажрались».

Вышеописанные случаи не остались без внимания контролирующих органов. После публикаций в прессе в управлении потребительского рынка, транспорта и связи города провели по этому поводу целое разбирательство.

Как проинформировал начальник отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей этого ведомства Анатолий ПЛЕХАНОВ, руководителя третьего маршрута Андрея НОВИКОВА вызвали в администрацию города, где с ним провели соответствующую беседу. Кроме того, обращения с просьбой рассмотреть данный инцидент в рамках компетенции направили в Управление Роспотребнадзора по Калужской области и в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Калужской области. Так как, по словам Плеханова, управление потребительского рынка, транспорта и связи не наделено полномочиями по проведению контрольных мероприятий в данной сфере.

А по факту отказа приема склеенной купюры водителем регулярного муниципального маршрута № 13 Анатолий Александрович пояснил, что если она повреждена, но не имеет признаков подделки, то считается действительной. И принять ее водитель был обязан.

- Такая купюра считается платежеспособной, но подлежит обмену в Банке России в порядке, предусмотренном законодательством, - отметил Плеханов.

Очередная попытка городской администрации навести порядок с маршрутками... Попробуем предсказать результат? Порядок наведут! Администрация, вроде бы, взялась за дело всерьёз Порядок будет... Когда-нибудь Ничего не изменится. Грязь, ругань, теснота - маршрутки везде такие. Станет только хуже Да оставьте вы маршрутки в покое!

КАК СЛОНУ ДРОБИНА

Однако такая «головомойка» мало повлияла на предпринимателя Андрея Новикова. Который, только вдумайтесь, даже нашел свидетелей конфликта, которые якобы подтвердили, что правда на стороне водителя. Интересно, каким образом Андрей Викторович разыскивал очевидцев? Может быть, он лично опрашивал каждого, не ехал ли человек в такой-то день в такой-то маршрутке?

Однако Новиков пошел дальше и заявил нам, что пассажирка обзывала маршрутчика. Услышав о том, что это ложь и что у нас есть запись всего разговора водителя с женщиной, Андрей Викторович ничуть не смутился.

- А вы что, как заходите в маршрутку, сразу включаете диктофон? - съязвил перевозчик.

Довод его оказался железобетонным: «У меня нет оснований не верить своему водителю». Так что в общественном транспорте Обнинска клиенты, что бы ни случилось, всегда не правы.

Для чиновников уже давно делом чести должен быть вопрос наведения порядка в этой отрасли, однако маршрутчики продолжают жить по понятиям, а не по закону, обращаясь к последнему лишь за тем, чтобы в очередной раз «пробить» повышение платы за проезд, даже не думая о том, что над качеством обслуживания тоже надо поработать.

Инна ЕМЕЛИНА

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