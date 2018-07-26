Советский «Труд»

Судьба обнинского стадиона зависит от болельщиков?

Выход футбольного клуба «Квант» во Второй дивизион и первая победная игра в нем откликнулись в сердцах болельщиков искренней радостью. Минувший матч собрал на стадионе «Труд» почти 4 000 горожан, решивших поддержать родную команду. Футболисты старались - трибуны ликовали.

Однако пока гордиться нам приходится лишь слаженной работой клуба (как бы не сглазить), но никак не футбольной инфраструктурой. Кто хотя бы раз бывал на стадионе «Труд», не даст соврать, что его состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Если вкратце, то есть ощущение, что он застрял где-то в 80-х. Что по этому поводу думают эксперты и болельщики, выясняли журналисты нашего еженедельника.

ЗРИТЕЛИ САДИЛИСЬ В ЛУЖИ

Сам стадион «Труд» в виде футбольного поля появился в Обнинске еще на закате 50-х годов - тогда, когда город только зарождался. Кстати, размер обнинского футбольного поля отвечает стандартам - 105/70 метров. Для понимания - именно на таких полях играли и футболисты минувшего Чемпионата мира.

Спустя некоторое время, пока разрастался Обнинск, стадион приобрел свои первые трибуны. Это случилось в 1964 году. В 80-х места для болельщиков пережили реконструкцию. Сегодня они рассчитаны на 4 000 человек.

На этом все. С тех самых пор «Труд» практически капитально не ремонтировали (ну, если только по мелочам).

Впрочем, теперь понятно, почему при посещении стадиона, так резко ощущается советский дух. Говоря о сегодняшнем его состоянии, очень сложно остановить свой взгляд на конкретных деталях, потому как их слишком много. Хочется просто взять и обменять старый стадион на новый - современный, комфортабельный и, в конце концов, красивый!

- Стадион это лицо города, а сейчас это лицо больше напоминает унылую физиономию. На город с населением более чем в сто тысяч нужен современный многофункциональный стадион. Были на матче с «Металлургом», наши ребята показали хороший футбол, всё было здорово, кроме стадиона, - поделился мнением в нашем соцопросе болельщик Олег.

Что ж, не согласиться с этим сложно. Потому как минувший матч лишний раз наглядно продемонстрировал публике все свои недочеты. Первое, на что стоит обратить внимание - это, конечно, трибуны. Мало того, что часть из них имеет серьезные дефекты, так они еще располагаются под открытым небом. А поскольку к началу встречи «Кванта» с «Металлургом» пошел дождь, присаживаться болельщикам приходилось на мокрые сиденья .

Прилегающая к трибунам асфальтированная территория также умоляет о реконструкции. Ограждение вокруг футбольного поля - вообще «уникальное» изобретение, функциональность которого весьма слабовата. Урн на стадионе катастрофически не хватает, а табло - один из самых главных показателей провинциальности. Иначе как объяснить, что вместо электронного информационного щита текущий счет выводился (внимание!) на бумажный стенд с надписью «Квант» - «Гости» (так здесь, видимо, называют всех приезжих соперников, именных табличек на которых не напастись), в то время как имеющееся электронное табло красовалось над полем черным пятном.

СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Еще большего колорита всему этому советскому антуражу добавляет основной корпус спортивной школы «Квант», который уверенно хвастается своими обшарпанными стенами прямо посреди поля.

Впрочем, мнения обнинских болельщиков в большинстве своем совпадают с вышеизложенным.

Между тем, мы решили поинтересоваться, что же о состоянии стадиона думают ответственные лица, и стоит ли болельщикам вообще мечтать о его реконструкции. И, как оказалось, мечтать стоит. А еще нужно ходить на матчи и регулярно поддерживать свою команду. Об этом в беседе с журналистами рассказали директор МП «Спортивный клуб «Квант» Михаил ЖУРАВЛЕВ и его коллега по депутатскому корпусу, известный спортивный деятель Александр СИЛУЯНОВ.

- Я полностью согласен с тем, что стадион нужно реконструировать, в частности, необходимо менять трибуны и делать их крытыми, - комментирует Александр Юрьевич. - Но важно понимать, нужно ли это людям. Пока во Втором дивизионе мы провели только одну игру. И если в дальнейшем будет видно, что болельщики поддерживают свою команду, приходят на матчи регулярно, вот тогда и стоит говорить о реконструкции. Еще очень важно здесь разделять такие понятия, как футболисты и болельщики. Для игроков у нас созданы все необходимые условия, как с технической точки зрения, так и с тренерской.

К слову, сегодня у обнинского клуба появилась еще одна небольшая финансовая поддержка, со стороны области. В виде двух миллионов рублей. Их регион выделил «Кванту» до конца года сразу после того, как тот вступил во Второй дивизион. Данные средства пойдут на всевозможные спортивные сборы, взносы и переезды.

Михаил Журавлев добавил, что модернизация стадиона - это как раз тот случай, когда спрос должен породить предложение. Как считает Михаил Викторович, на реконструкцию того же самого трибунного сектора уйдет немало денег, поскольку переделывать нужно все.

Что-то можно будет делать, и требовать денег на это только тогда, когда у людей действительно появится потребность в стадионе, а точнее, в футболе, - говорит Журавлев.

ПРИХОДИТЬ ПЕШКОМ И ПЛАТИТЬ ЗА БИЛЕТ

Между тем, обнинские болельщики продолжают указывать на недочеты и вносить свои предложения. Некоторые из них мы решили напрямую адресовать Михаилу ЖУРАВЛЕВУ.

АНДРЕЙ САДОВСКИЙ: «Я думаю, парковка точно не помешала бы!»

Михаил Викторович:

Мы буквально на днях в рамках нашего внутреннего совещания обсуждали этот вопрос. Я полностью согласен, что парковочных мест не хватает. Думаю, что эта проблема будет решаться тогда же, когда начнется и реконструкция стадиона. Ну, а пока в качестве альтернативы предлагаем болельщикам приходить на матч. А не приезжать.

АРТЕМ БУТРИН: «Убирать дорожки, делать новые трибуны, очевидно же. Платные билеты - клубу нужен бюджет. А если будут платные билеты на нынешние трибуны, то народ тупо вдоль забора встанет или не придет вообще, потому что трибуны реально древние. Еще табло нужно!

Михаил Викторович:

Что касается табло, то новое уже купили. К предстоящему матчу, 30 июля, оно уже будет смонтировано. По поводу платных билетов хочу сказать, что над этим вопросом мы тоже думали. Но делать вход дорогим на матч - это неправильно, тем более на такие трибуны. Мы думали ввести символическую плату - рублей по пятьдесят за билет. Но пока этот вопрос тоже открыт.

СЕРГЕЙ СТАРОДУБЦЕВ: «Почему поле имеет искусственное покрытие? Это дешевле или правильнее? Насколько мне известно, натуральное поле гораздо больше ценится.»

Михаил Викторович:

Да, натуральное покрытие - газон, действительно, ценится. Но сразу скажу, что наше поле предназначено для тренировок, причем не только для футбольных. Уже через несколько дней, будь оно натуральным, покрытие превратится, не пойми во что. Чтобы его поддерживать в нормально виде - нужно регулярно менять дерн, а это очень дорого.

В резюме спикеры и вовсе заявили, что по большему счету городу нужен абсолютно новый современный многофункциональный стадион. Впрочем, его наличие предполагает Генплан действующего дворца спорта «Олимп». Однако справедливости ради надо сказать, что о таких реалиях обнинцам пока остается только мечтать. Говорить о временных перспективах появления нового стадиона никто не берется. Хотя, например, Александр Силуянов настроен очень даже оптимистично.

- Знаете, появление в Обнинске ледовой арены и 50-тиметрового бассейна несколько лет назад было тоже только мечтой...

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