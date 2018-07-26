Алексей Дулишкович: «ГЖИ - это не аварийная служба, которая должна реагировать оперативно»

На минувшей неделе свою первую пресс-конференция в Обнинске провел новый руководитель калужской ГЖИ Алексей ДУЛИШКОВИЧ. На новую должность Алексей Викторович был назначен в июле текущего года, до этого он возглавлял управление экономики и имущественных отношений в Горуправе областного центра. Ранее Алексей Дулишкович работал в Следственном Комитете России.

Не исключено, что одной из задач нового руководителя Госжилинспекции стало вливание «новой крови» в работу ведомства, которое многие жители региона давно считают очередной «пустышкой».

МУХИ ОТДЕЛЬНО, КОТЛЕТЫ ОТДЕЛЬНО

Порядка двадцати звонков ежедневно поступает от жителей первого наукограда на горячую линию Госжилинспекции. Проблемы обнинцев мало чем отличаются от того, что волнует людей в других муниципалитетах. Однако, как оказалось, не со всеми бедами надо бежать в ГЖИ. Так, например, если сосед в час ночи решит повесить полочку и возьмется за дрель, отреагировать Госжилинспекция не сможет.

- «Закон о тишине» и ГЖИ - это две вещи, которые между собой никак не связаны, - поясняет Дулишкович, - общественный порядок охраняют полицейские, и Госжилинспекция не имеет права каким-то образом воздействовать на нарушителя закона.

Но даже тогда, когда у надзорного ведомства такие права есть, решать проблемы населения оно не торопится. По словам Дулишковича, обращения, поступившие на «горячую линию» ГЖИ, тут же передаются в управляющую компанию, последней дается три дня, чтобы устранить нарушения.

Но ситуации бывают разные. Например, в начале июня в обнинской многоэтажке часть квартир осталась без воды, просто потому что был закрыт вентиль. От обращения жителей до звонка из ГЖИ прошло пять дней. Такую работу, уж точно, оперативной не назовешь.

- Если вы обратитесь к законодательству, то вы поймете, что органы государственного жилищного надзора - это органы надзора, - говорит в защиту подконтрольной структуры Дулишкович. - Госжилинспекция - это не аварийная служба, которая должна реагировать оперативно и решать проблемы населения.

На вопрос, зачем тогда нужна ГЖИ, Алексей Викторович так и не смог конкретно ответить.

ЗАГЛУШКИ НА КАНАЛИЗАЦИЮ - ЭТО НЕ МЕТОД

Еще одну тему, которую затронули журналисты - борьба с неплательщиками. С одной стороны Алексей Викторович заверил, что коммунальщикам надо вести работу в этом направлении, и судебные приставы достаточно быстро приводят в чувства нерадивых жильцов. Однако представители наукоградовской сферы ЖКУ все чаще предпочитают не руководствоваться решением блюстителей Фемиды, а банально перекрывать канализацию.

- Для человека адекватного достаточно будет и письменного предупреждения о том, что у него образовалась задолженность, а для человека неадекватного, ну, будут установлены заглушки, соответственно соседи начнут страдать от нечистот в квартире, а он все равно не станет платить.

Дулишкович уверен, что коммунальщикам не захочется «стоять над квартирой» и контролировать жителей, которые в любой момент могут выдернуть эту заглушку, поэтому он надеется, что управляющие компании пойдут по цивилизованному пути - через суд. Однако, как показывает практика, в Обнинске почему-то предпочитают нецивилизованные методы решения вопроса, даже если проблемы одних могут превратить в кошмар жизнь ни в чем неповинных соседей.

Евгения НИКИТИНА

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