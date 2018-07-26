Обнинские коммунальщики боятся «мертвых зон»

В середине июня в Калужской области был принят новый закон о благоустройстве. Основное ноу-хау этого документа в том, что теперь отвечать за уборку придомовой территории придется управляющим компаниям. Внедрять в жизнь эти правила предстоит по осени. Но любая инициатива требует обкатки. И придется этот период как раз на зиму. Какие возможные трудности предрекают коммунальщики, и станут ли дворы очищать от снега быстрее, мы решили выяснить у руководителей управляющих компаний.

ВСПЛЫВУТ «НИЧЕЙНЫЕ» УЧАСТКИ

В одном наши респонденты были едины, когда новые правила вступят в силу, обнинцы опять могут столкнуться с ничейными территориями.

- Здесь будет одна единственная сложность - определение четких границ. Могут оказаться «мертвые зоны», когда в одном дворе дома обслуживают разные управляющие компании, возможно, появятся «ничейные» территории, - комментирует ситуацию директор УК «Быт-Сервис» Вадим КАЦ.

При этом еще вопрос, когда это будет ощущаться больше - осенью или зимой. По словам руководителя муниципальной управляющей компании Сергея ВОЛОТОВСКОГО, его предприятие уже давно берет на себя больше, чем должно было убирать, и не делит территории на свою и чужую. Но есть и другие управляющие компании, которые идут на принцип, поэтому новый закон заставит их работать.

Как говорит Сергей Васильевич, в бесснежные зимы горожанам кажется, что коммунальщики работают в пол силы, однако это не так. Основной упор управляющие компании делают на уборку мусора, потому что если этого не происходит, двор уже через пару недель превратится в помойку.

- Если зима будет снежной - самое важное не упустить момент. Плохо, когда образуется утрамбованный слой, а в нем еще и колея, тогда чистить уже очень сложно, - поясняет Сергей Васильевич.

Такая ситуация, по словам коммунальщиков, складывается уже на второй день после серьезного снегопада. И если раньше город и управляющие компании играли друг с другом в пинг-понг, открещиваясь от дворов, то теперь этот номер не пройдет.

ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН ЖДАТЬ НЕ СТОИТ

А между тем, можно сколько угодно создавать законов о том, что за все отвечают обслуживающие организации, технику-то уборочную они арендуют. И когда у тебя сто дворов, а убрать надо все и сразу, взять тракторы просто негде.

- Для нашей компании все достаточно просто, - объясняет руководитель УК «ЧИП» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.- У нас техника своя есть, и мы планируем автопарк расширять. Претензий по качеству уборки у тех, кого мы обслуживаем, не было, жилфонд у нас увеличился, поэтому будем технику докупать.

Однако пойти по такому принципу смогут не все, в той же муниципальной управляющей компании количество обслуживаемых домов уже перевалило за сотню. Представьте, сколько тракторов надо купить, чтобы убрать все оперативно.

К тому же в Обнинске всегда при сильных снегопадах основной упор делали на центральные магистрали, потом шли тротуары и внутриквартальные проезды. То есть, уборка велась по принципу, где больше людей проходит, та территория идет в первую очередь.

- Надо реально понимать, что с учетом количества наших дворов и того, сколько уборочной техники одномоментно может быть задействовано, мы планировали свой жилфонд убирать от снега в течение трех дней, - говорит Волотовский.

По словам Сергея Васильевича, в этот же день убрать снег во дворах смогут только небольшие «управляшки», которые обслуживают порядка тридцати домов. Остальные же, даже привлекая к работе сторонние организации, «разорваться» не смогут, потому что количество уборочной техники осталось прежним, да и трактора нужны всем и сразу. Поэтому ожидать, что с введением нового закона обнинские дворы будут молниеносно вычищать до асфальта, горожанам не стоит. А значит, надеяться, что предстоящей зимой не придется месить кашу, людям не нужно.

Евгения НИКИТИНА

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