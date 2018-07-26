Каблуки погонам не помеха

25 июля свой профессиональный праздник отметили все сотрудники следственных органов России. Дата была признана официальной постановлением Правительства в 2013 году.

Накануне праздника журналисты нашего еженедельника встретились с теми, кто работает в обнинском Следственном отделе СК России по Калужской области. Правда, героями нашего материала стали вовсе не суровые мужчины в погонах, а хрупкие дамы, однажды решившие вступить в ряды борцов с преступностью.

ВО ВСЕ «ТЯЖКИЕ»

Глядя на фото этой милой девушки, едва ли можно поверить в то, что она служит в следственных органах. Окончив Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, Елена МОСИНА вернулась в родной Обнинск и сразу поступила на службу, в Следственный Комитет - туда, где занимаются тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

- Мне с детства нравилась эта профессия, и я решила довериться своей мечте. Мне хотелось восстанавливать нарушенную справедливость.

Свой карьерный путь Елена начала в 2016-м с работы помощника следователя. А спустя два года сама «попросилась» в следователи. За полгода Мосиной направлено в суд шесть уголовных дел, в том числе и двойное убийство: это как раз та самая история с двумя пропавшими женщинами (мать и дочь). Их тела спустя несколько месяцев после исчезновения были обнаружены по месту их проживания. А вот в роли палача, как выяснилось потом, выступил сожитель одной из женщин. Сейчас все материалы дела находятся в Калужской областной Прокуратуре.

Как признается сама Елена, в работе следователя очень важно иметь большую выдержку и сохранять спокойствие.

- Ситуации бывают разные, а у следователя должна быть холодная голова. Я всегда стараюсь разобраться досконально, нужно быть справедливым, ведь ты решаешь чью-то судьбу, - говорит она.

Несмотря на то, что свободного времени у Елены мало (работа следователя с личной жизнью считаться не привыкла), девушка старается проводить его с пользой. Мосина увлекается спортом, особенно любит бегать (собственный рекорд - 15 километров). Еще наша героиня окончила художественную школу, обожает фотографировать.

- Я фотограф-любитель. Нигде этому специально не училась. Просто у меня это увлечение возникло само по себе и давно - если вижу что-то красивое, то мне нужно обязательно это запечатлеть. Люблю устраивать фотосессии для своих близких, - признается Елена.

СПОРТИВНЫЙ ТРУДОГОЛИК

А вторая наша героиня Марина СУХОЛОЗОВА в отличие от своей коллеги Елены Мосиной творческой личностью себя не считает. Марина - спортсменка (кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике). Наверное, именно благодаря своему упорному характеру она и решила вступить на правоохранительный путь.

Марина окончила тульский филиал Юридического института МВД России. Свою карьеру начала в 2001 году, успев поработать и в органах МВД, и в прокуратуре. Однако после рождения дочери она поняла, что на некоторое время о профессиональной деятельности придется забыть.

- Мне пришлось отказаться от такой сложной и серьезной работы - занималась воспитанием дочери. А теперь, когда я поняла, что она стала более-менее самостоятельной, решила вновь вернуться на любимую службу. На самом деле, я трудоголик, сидеть без дела не могу.

В обнинский отдел Следственного комитета Марина пришла в январе текущего года и сразу взялась за делопроизводство. Она отвечает за весь документооборот, выполняет задания и поручения руководителя отдела, ведет статистические и финансово-материальные учеты. Также Марина - единственный сотрудник, который имеет доступ к камере хранения вещественных доказательств.

В свободное от работы времени Сухолозова всецело посвящает себя своей любимой семье и спорту.

- К спорту я и ребенка своего приобщаю. Она увлекалась гимнастикой, а теперь вот спортивной аэробикой. Мы регулярно с семьей занимаемся вместе спортом, принимаем участие в различных соревнованиях. А еще мы безумно любим путешествовать.

Но каждый будний день этим женщинам приходится оставлять свои пристрастия на пороге родного отдела и вступать в борьбу с криминальным миром, ведь это их призвание.

Дарья ГУМЕРОВА

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