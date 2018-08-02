На взрывоопасной волне

В последнее время практически каждая зима сопровождается взрывами в домах. Причина их проста - неисправное газовое оборудование. В свое время обнинские городские службы даже организовывали рейды, чтобы предотвратить проблему, а с недавних пор появилась и специальная графа в платежки - проверка газового оборудования.

Надо заметить, что далеко не всегда результаты таких мероприятий утешительные. Нарушений эксплуатации газовых плит и колонок в Обнинске хватает. Примечательно, что чаще всего соседи даже не подозревают, что живут, как на пороховой бочке.

ГАЗОВИКОВ В ГОСТИ НЕ ЖДУТ

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Обнинск» Валерий ИВАНОВ признался нашему изданию, что многие не хотят открывать газовикам двери.

- Это даже не проверка, это технологическое обслуживание газового оборудования, - отметил он. - И, что особенно печально, многие отказываются подписывать с нами соответствующий договор, что по норме закона сегодня является обязательным условием пользования газом. За такой отказ даже предусмотрены штрафы. Хотя плата за обслуживание чисто символическая - 11 рублей в месяц. При этом по регламенту, раньше газовое оборудование нужно было проверять раз в три года, а с ноября прошлого года - раз в год.

Валерий Алексеевич рассказал, что у многих жителей Обнинска, и, главным образом, у тех, кто проживает в Старом городе, газовые колонки находятся в отвратительном состоянии. Но эти граждане не хотят сотрудничать со специалистами городского предприятия, а в случае необходимости зовут к себе какого-нибудь доморощенного умельца дядю Васю. Тот что-то подкрутит - и готово. Пользуйся дальше. Только страшно подумать, чем может закончиться такая самодеятельность. В Обнинске, к счастью, пока все обходится без страшных происшествий. Зато в других городах прецеденты, связанные с людской безответственностью, уже имели место.

- Понимаете, если в квартире случится авария на водопроводе, самой большой неприятностью может стать залив соседей. Да, это неприятно, но терпимо. Никто в этой ситуации не погибнет. С газом же все обстоит гораздо серьезней. Здесь в случае аварии может пострадать не один человек, и не одна квартира, - сказал Валерий Иванов.

«ЖИЛИНСПЕКЦИЯ ТОЛЬКО ОТПИСЫВАЕТСЯ»

По информации Валерия Алексеевича, в Обнинске порядка восьми тысяч человек, отказавшихся на сегодняшний день подписывать договоры с АО «Газпром газораспределение Обнинск».

- Закон гласит, что каждый имеет право заключить договор на обслуживание газового оборудования со специализированным предприятием, которое стоит на учете в Ростехнадзоре и зарегистрировано в данном населенном пункте, - пояснил гендиректор.

В Обнинске такое предприятие одно, и если с ним никто соглашений не заключал, значит, люди попросту игнорируют газовщиков и надеются на русский авось.

- Мы обязаны были предложить свою услугу, и мы ее предложили. Письма разосланы по всему городу. Но откликнулись на наше предложение, увы, не все. У нас есть специалисты разных направлений. В частности, и те, кто обслуживает только газовые котлы. А котлов в Обнинске порядка трех с лишним тысяч. Хозяйство достаточно большое. И мы готовы его обслуживать. Но наших сотрудников подчас оскорбляют и даже пишут на них жалобы в разные инстанции. А законодательство построено так, что воздействовать на таких нерадивых жильцов имеет право только Государственная Жилищная инспекция.

- А вы туда обращались? - поинтересовались мы.

- Конечно. Есть у нас в городе «нехорошие квартиры», и списки мы отправляли в ГЖИ. Но в ответ те только отписываются. Просят у нас различные документы: представьте нам паспортные данные. Ну как мы можем их представить и нарушить Закон о защите персональных данных? -

удивился Иванов.

ОБЩЕЖИТИЯ - БОЛЬНАЯ ТЕМА

Но, пожалуй, самой болевой точкой в этом вопросе можно назвать бывшие общежития. Там ситуация с плитами самая плачевная. Потому что кухни общие. И если свою личную плиту человек все-таки старается содержать в более-менее приличном виде, то на общественную просто махнет рукой.

Валерий Иванов рассказал нам, что неоднократно предлагал городу закупить в эти дома электрические плиты на бюджетные средства. «Управляющие компании должны взять их на свое обслуживание», - уверен Валерий Алексеевич.

Напомним, что из 28 городских общежитий недавно 24 взяла в управление муниципальная УК МП «УЖКХ». Ее руководитель Сергей ВОЛОТОВСКИЙ заверил нас, что работу в части замены газовых плит они уже начали.

- Общежития перешли к нам вот только-только, поэтому плиты заменить мы еще не успели. Хотя планируем избавиться от самых старых и ненадежных. Соответствующую проверку провели и выявили, где, что в каком состоянии. Конечно, если электрические плиты представляют наименьшую опасность, то мы за такое решение проблемы. Но есть одно «но». Существует проекты данных жилых зданий. И по документам там должны стоять именно газовые плиты. Поэтому мы вынуждены менять их на аналогичные. В противном случае нужно разрабатывать другие проекты, согласовывать их и так далее. Все не так просто, - дал нам пояснение Сергей Васильевич.

Ну а в ЕДДС между тем время от времени приходят обращения от горожан по поводу запаха газа. Спасатели приезжают на место, находят «нехорошую квартиру» и пытаются достучаться до совести собственников. Пока вот так и живем.

Инна ЕМЕЛИНА

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