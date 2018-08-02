Без вины виноватые

Не так давно, когда в городе проводилась опрессовка тепловых сетей, в Обнинске оказались залиты многие квартиры. Как объясняли коммунальщики, в ряде домов в результате этих работ сорвало резьбу на трубах горячего водоснабжения. Где-то образовались небольшие щели, откуда стала капать вода. Только виноватыми во всех этих случаях были обозначены сами жильцы.

ПОКУПАТЬ МОЖНО, УСТАНАВЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ?

И это несмотря на то, что данные трубы обслуживают весь стояк. Директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, который, как известно, руководит и аварийно-диспетчерской службой города, объяснил тогда, что в большинстве случаев потекшие трубы и полотенцесушители оказались непроектными. То есть установлены они были уже в качестве замены первоначальных - в ходе очередного ремонта квартир.

- А если трубы непроектные, то вина в этом случае лежит на собственнике, - резюмировал он.

Получается, управляющая компания снимает с себя всякую ответственность, и жильцы разбираются между собой сами - в судебном порядке. Только можно ли такой подход назвать правильным? Ведь если жилой дом строился 20, 30, а то и 40 лет назад, найти сантехнику, которую использовали в том старом проекте времен царя Гороха, сейчас уже невозможно. А ремонт многие стараются проводить как минимум каждые пять лет. Ну, допустим, десять. Так ведь производство на месте не стоит. Трубы и другое оборудование менялись по своему дизайну и другим показателям уже много-много раз. И в каком магазине теперь можно купить те самые - проектные? Ни в каком.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что управляющим компаниям на руку такое положение дел. Оно позволяет сделать из жильцов без вины виноватых.

В ГЖИ ПОМОГУТ РАЗОБРАТЬСЯ

Прокомментировать эту ситуацию мы попросили депутата Законодательного Собрания Калужской области, члена комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Нину ИЛЛАРИОНОВУ. И, как нам сказала Нина Васильевна, в каждом конкретном случае необходимо разбираться индивидуально, но жильцы должны понимать, кто им устанавливал непроектное оборудование и на каком основании.

- Собственники имеют право обратиться с заявкой в свою управляющую компанию, чтобы та произвела установку. Но с УК необходимо потребовать документ, подтверждающий, что эту работу выполнило именно данное предприятие. А если батарея или труба окажется непроектной, то опять же с управляющей организации можно потребовать письменный ответ, на каком основании было установлено такое оборудование, - пояснила Нина Васильевна.

Она подчеркнула, что все общение между жильцами и УК должно быть в письменной форме. Обычные беседы не могут потом служить доказательством в суде.

Также Нину Илларионову несколько смутил наш рассказ о том, что ответственность за трубу, обслуживающую весь стояк, коммунальщики пытались возложить на жильцов.

- Общедомовой труба является до вентиля, включая и его, - уточнила депутат. - И в таком случае непонятно, почему за протечку с вентиля должны отвечать жильцы?! - удивилась она.

А чтобы люди не сомневались в своей правоте, она порекомендовала им обращаться в таких случаях в ГЖИ. Жилинспекция четко определяет зону ответственности сторон. И уж точно не позволит всю вину свалить на невиновных.

Инна ЕМЕЛИНА

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