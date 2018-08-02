Планов - громадье

Обнинские депутаты, отдыхая, думают о работе.

У депутатов Горсобрания остался последний месяц «парламентских каникул». Время это пролетит незаметно, поэтому мы решили выяснить у избранников народа, чем намерены в новом сезоне заняться комитеты Горсобрания? И каким темам, по мнению парламентариев, необходимо уделить особое внимание.

КРИЗИСА НЕТ, ДЕНЕГ ТОЖЕ

Заместитель председателя комитета по бюджету финансам и налогам Вячеслав НАРУКОВ секрета из того, над чем будут работать депутаты, входящие в профильный комитет, не делал. Их задача - грамотное распределение средств «городского кошелька». Причем, по словам Вячеслава Владимировича, «бюджетный» комитет сразу займется предварительной работой по формированию главного финансового документа на будущий год.

Бюджет, как и в прошлые годы, будет социальноориентированным, но председатель социального комитета Владимир СВЕТЛАКОВ уверен, что настало время перетряхнуть казну.

- Что касается ремонта школ и детских садов, то я считаю, что им надо выделять в два раза больше финансов, - говорит Владимир Борисович.

По словам парламентария, эта проблема уже наболела, четыре года назад образовательной отрасли предложили «затянуть пояса», и с тех пор полноценного ремонта не видел ни один кабинет.

- Надо как минимум в два раза увеличивать финансирование на ремонтные работы, как это было до 2014 года, до так называемого кризиса, - утверждает Светлаков.- Сейчас вроде и деньги есть, и кризис миновал, а сумма на ремонт приходит все та же.

«МЫ ТОРМОЗНУЛИ С ВХОЖДЕНИЕМ В СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН»

А представителей комитета по ЖКУ волнует не только количество финансов, но и то, как исполняются муниципальные программы.

- Нам нужно понять, почему мы опять тормознули с вхождением в строительный сезон, торгами и прочим, - поясняет заместитель председателя профильного комитета Анатолий ШАТУХИН.

Аналогичная ситуация наблюдается и с благоустройством по «Городской среде», и хотя де юре Обнинск не нарушил график, де факто к концу июля было бы логично сдавать объекты, а не определять подрядчика. Еще один вопрос, который надо решить парламентариям, - работа муниципальной управляющей компании МП «УЖКХ». С одной стороны, муниципальное предприятие строго ограничено рамками трудового законодательства, которое гласит, что рабочий день сотрудников не может длиться более восьми часов, а с другой стороны, коммунальщики, выполняя эти правила, не могут проводить собрания собственников жилья в удобное для людей время.

- К тому же добавятся новые дороги, к микрорайону «Экодолье» и в «Заовражье», и нужно будет понять, каким образом будет там организовано дорожное движение, - перечисляет список дел Шатухин.

ДИРЕКТОРОВ ОПЯТЬ ВЫЗОВУТ НА КОВЕР

А избранники народа, которые входят в комитет по законодательству и местному самоуправлению, «хвостов» на лето не оставили и собираются в новом сезоне работать так же оперативно.

- У меня, например, душа болит, и я очень внимательно слежу за преображением Гурьяновского леса, - не стал скрывать своих пристрастий заместитель председателя «законодательного» комитета Зиновий ГУРОВ.- Я бы хотел, чтобы это был парк с экодорожками, где можно было бы с детишками посидеть в детском кафе, позаниматься на физкультурных площадках. Чтобы там прогуливались все, начиная от мамочек с колясками, заканчивая теми, кому больше 90 лет, чтобы пожилые люди тоже могли посещать этот оздоровительный парк.

Конечно, на реализацию всех «хотелок» нужны деньги, поэтому «бюджетный» комитет, выйдя с каникул, и займется распределением финансов.

- У нас остались вопросы к муниципальным предприятиям. Им выделяются субсидии, и мы договорились каждый год пристально смотреть, нужны ли эти деньги им в будущем году или они могут обойтись самостоятельно, - пояснил Вячеслав Наруков.

При этом депутат подчеркнул, что парламентарии не исключают целевого финансирования, если сегодня выделяемые средства могут тратиться по усмотрению руководителя предприятия, то впредь они могут поступать на конкретные нужды, например на ремонт.

Евгения НИКИТИНА

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