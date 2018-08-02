Замкнутый круг

Зарплаты врачей вырастут только на бумаге?

Восемнадцатого июля в Обнинск нагрянул десант из ФМБА, приехал даже начальник ведомства Владимир УЙБА. Видимо, жалобы горожан все-таки возымели свое действие. Как оказалось, все упирается в низкие выплаты по системе ОМС, что «тормозит» зарплату обнинских медиков. Решить вопрос обещали буквально за неделю, с тех пор прошло две.

Ни для кого не секрет, что тариф на оказание медицинской помощи по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в Калужской области един, а вот коэффициенты для каждой больницы свои. И Обнинск в этом году существенно проигрывал региональным медучреждениям, имея коэффициент 1,05.

На выездной коллегии исполняющий обязанности Главного врача КБ №8 Игорь БОНДАРЕНКО обратился к областному правительству с просьбой поднять коэффициент до 1,4. Ведь именно эти деньги формируют фонд заработной платы сотрудников и идут на закупку медикаментов.

25 июля состоялось заседание специальной комиссии, и коэффициент для КБ №8 приравняли к получаемому Калужской областной клинической больницей. Хотя желанных 1,4 обнинские медики получили лишь для высокотехнологичной помощи, коэффициент 1,2 для всего остального - тоже хорош.

- Я доволен, - не скрывает главный врач КБ №8 Игорь БОНДАРЕНКО.

Новые правила начали действовать уже с первого августа. Понять, почему для того, чтобы повысить коэффициент, нужна была встреча на высшем уровне, сложно. Неужели без разговора губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА и главы ФМБА Владимира УЙБЫ никто не знал, что, деля «финансовый пирог», к КБ №8 отнеслись, как к нелюбимой дочке?

Естественно, реальных денег обнинская больница пока не видела, и когда они появятся, а соответственно, зарплата медиков возрастет и можно будет решать кадровый вопрос, прогнозов нет. За второй квартал сотрудники КБ №8 получили стимулирующие выплаты, но проблему в целом это не решает.

- Все дело в том, что тариф 1,05, что тариф 1,2, если врачи не будут работать, не будут набирать пациентов, заработная плата не поднимется, - объясняет Бондаренко.- Эти деньги надо зарабатывать.

Схема здесь простая - чем больше больница примет пациентов, тем выше будет заработная плата у сотрудников. Однако медики тоже не железные, и учитывая, что врачей в КБ №8 не хватает, а те, что есть, вынуждены брать по несколько ставок, говорить об увеличении количества посетителей не приходится. А значит, и зарплата сотрудников КБ №8 может остаться на прежнем уровне. Какой-то замкнутый круг получается.

Евгения НИКИТИНА

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