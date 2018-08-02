Приключения итальянцев в России

Гости из Фраскати, побывав в Обнинске, познакомились с нашей страной

Дружелюбие первого наукограда не знает границ. Список городов, с кем Обнинск успел вступить в побратимские отношения, только растет. К примеру, в прошлом году после подписания соответствующего договора в «друзьях» у города мирного атома появился колоритный и умный итальянский город Фраскати.

Завязалась дружба с культурной стороны. В 2017 году поздравить обнинцев с днем рождения города приехал оркестр из Фраскати. А в этом - в рамках того же праздника с неофициальным визитом в первый наукоград пожаловали президент городского Совета Франко Д'УФФИЦИ со своей супругой Лючией МИРАБЭЛЛОЙ. Примечательно, что до сих пор эти люди в России не были ни разу.

КУЛЬТУРНЫЙ И УМНЫЙ «ИТАЛЬЯНЕЦ»

Как признались сами иностранные гости, в первый наукоград они решили приехать по двум причинам: во-первых, познакомиться поближе с новыми российскими братьями, а, во-вторых, воочию увидеть страну, в которой им еще никогда не доводилось бывать.

Но для начала немного расскажем об этом уникальном итальянском городе и вспомним, каким образом он стал побратимом первого наукограда.

Связь между Фраскати и Обнинском возникла сравнительно недавно - первого апреля 2017 года. Интересным фактом служит то, что итальянцы сами вышли на контакт с нашей администрацией с предложением о побратимстве.

- В их понимании - это возможность лучше понять друг друга, обмениваться культурными делегациями, участвовать в образовательных, спортивных проектах, - прокомментировал ситуацию глава обнинской администрации Владислав ШАПША. - Для них это способ лучше узнать Россию и найти здесь друзей.

Стоит отметить, что Фраскати - город с развитой культурой и великолепной архитектурой. Однако, помимо культурно-исторического наследия, он может похвастаться и наличием мозговых «извилин». Здесь сконцентрировано невероятное количество научных лабораторий международного значения. К примеру, в городе уже более полувека осуществляет свою деятельность Национальный институт ядерной физики. В его состав входит два типа дополняющих друг друга учреждений: девятнадцать отделений при физических факультетах в крупнейших итальянских университетах и четыре национальные лаборатории. Отделения обеспечивают непрерывную связь между научными исследованиями в институте и процессом обучения в университете. Национальные лаборатории используются для размещения крупного и уникального экспериментального оборудования.

На сегодняшний день в учреждении числятся около 2000 сотрудников. Ещё столько же работников университетов и 1300 студентов и аспирантов вовлечены в исследования, проводимые под патронажем института. В мае 2013 года в городе был открыт центр слежения за потенциально опасными для планеты астероидами.

ГОСТЕЙ ПОРАЗИЛ МАСШТАБ ПРАЗДНИКА

Итальянские гости, приехав в Обнинск, захотели побывать везде и сразу. Уж очень им хотелось прикоснуться к русской культуре, познакомиться с обычаями, узнать о традициях и, конечно, пообщаться вживую с местным населением.

- Они никогда не были в России. Поэтому им все здесь было в диковинку, - рассказывает вице-мэр по экономическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ. - Празднование Дня города пришлось как нельзя кстати, поскольку это и есть та самая уникальная возможность - показать Обнинск изнутри. Мы подготовили специальную экскурсионную программу, которая пересекалась с историей нашего города.

В общей сложности итальянцы провели на калужской земле два полных дня. За это время они смогли увидеть и выяснить о нашей стране то, о чем до этого лишь знали понаслышке.

Особенно гостей впечатлил местный народ - дружелюбный и открытый.

- Они рассказывали, что совершенно не так представляли себе Россию и местное население, поскольку там - в Европе ввиду определенных политических взаимоотношений о нас не всегда отзываются лестно, - вспоминает Геннадий Евгеньевич. - Еще во время прогулки по Обнинску в День города Франко и Лючиа были поражены масштабом праздника. Они рассказали, что в их городе подобного рода мероприятия проводятся более скромно.

Ну, а ввиду того, что главой целью для этих иностранцев было знакомство со всем «русским», то посещение «Города мастеров» пришлось как нельзя кстати. Именно здесь они познакомились с древними народными ремеслами, увидели настоящих мастеров, узнали о русских традициях и даже впервые попробовали квас!

В этот же день гости посетили Белкинский парк, побывали на Морозовской даче, познакомились с памятниками наукограда, в том числе и теми, которые имеют непосредственное отношение к исторической значимости наукограда.

- Во время прогулки мы рассказали, чем уникален наш город, и почему он во многом сегодня является первым, - комментирует Геннадий Ананьев. - Ведь именно у нас была запущена Первая в мире атомная станция; Обнинск стал первым наукоградом и в ближайшем будущем станет первым городом-музеем атомной энергетики.

В этой связи иностранные гости загорелись желанием побывать и на главном исторически значимом объекте, с которого начинался Обнинск.

- Нам пришлось немного расстроить их: мы объяснили, что попасть на АЭС не так просто, необходимо заблаговременно оставлять соответствующую заявку. Но мы пообещали, что в следующий их визит обязательно организуем такую экскурсию, - комментирует вице-мэр по экономическому развитию.

«ТЕПЕРЬ Я УВИДЕЛ РОССИЮ!»

Особенно жаждали итальянцы возложить цветы к Вечному огню. Все дело в том, что Вторая мировая война коснулась и города Фраскати, свои жизни в борьбе с фашизмом отдали около 600 местных жителей. Именно поэтому эта страница истории очень важна для итальянцев, и они по сей день чтут память всех погибших воинов.

К слову, посещение Вечного огня оказалось одним из самых трогательных моментов пребывания гостей в Обнинске. Супруга Франко Лючиа даже не скрывала слез во время нахождения у мемориала...

Уже вечером итальянцы смогли увидеть, как Обнинск празднует свой день рождения. Более того, Франко и Лючиа получили возможность поздравить наукоград с праздником с главной городской сцены.

Не менее впечатлил итальянскую семью и визит в Боровск. Здесь они смогли увидеть настоящую русскую природу и старинную архитектуру.

- В Боровске есть одна смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на леса, купола и русские просторы, - рассказывает Ананьев. - Так вот, побывав там, Франко сказал, что теперь он увидел Россию!

Домой итальянские друзья уезжали с массой невероятных впечатлений и множеством подарков. Так, например, с нашей стороны был преподнесен офорт (гравюра на металле) с изображением видов Обнинска. В ответ, как ни странно, гости тоже преподнесли картину, на которой запечатлены исторические места Фраскати, которые были разрушены во время войны.

Стоит отметить, что во время экскурсии Франко Д'Уффици, помимо исторического наследия, местной культуры, обычаев и традиций, поинтересовался и вопросами насущными. В частности, будучи человеком деловым, президент городского Совета затронул тему экономического развития.

- Мы рассказали про нашу муниципальную промышленную зону, о здешних резидентах, про частные инвестиции как в жилищном строительстве, так и в промышленном производстве. Это вызвало немалый интерес европейцев, - комментирует Ананьев.

В то время пока города побратимы обмениваются культурным и спортивным опытом, власти пытаются найти другие точки соприкосновения, в том числе и в бизнесе.

Уезжая, представители Фраскати заявили, что теперь ждут к себе в гости делегацию из Обнинска с ответным визитом. Франко пообещал устроить не менее радушный прием и провести большую ознакомительную экскурсию по итальянским просторам.

У нас есть планы на сотрудничество в сферах культуры, образования, спорта и бизнеса. Во Фраскати нас очень ждут, поскольку мы там были один раз и то проездом, когда подписывали соглашение о побратимстве. Поэтому познакомиться с городом, его историей, особенностями мы не успели. А так как мы намерены развивать наши отношения, то в будущем обязательно посетим Фраскати. Правда, когда это случится, не могу сказать, поскольку в ближайшее время у нас много работы здесь, - резюмировал сити-менеджер Владислав Шапша.

Дарья ГУМЕРОВА

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