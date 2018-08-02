Есть такая профессия – Родину защищать

Один из лучших экипажей Росгвардии базируется недалеко от Обнинска.

Какой мальчишка не мечтает стать летчиком? Взмывать ввысь под облака, раскинув крылья и управляя огромной махиной - самолетом. Лишь единицы смогли не только воплотить в жизнь эту детскую мечту, но и стать лучшими в своем деле. На прошлой неделе на аэродром «Ермолино» съехались высокие гости, чтобы присвоить одному из самолетов имя человека, который верил в то, что техника в грамотных руках может творить настоящие чудеса.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Заместитель губернатора Калужской области Руслан СМОЛЕНСКИЙ, главный федеральный инспектор по региону Александр САВИН, заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России Алексей КОНДРАТЬЕВ, статс-секретарь-заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Сергей ЗАХАРКИН - вот лишь немногие, кто приехал на этот праздник. Председатель Федерального Собрания Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО передала свои поздравления летчикам Росгвардии, которые служат в ермолинской части.

В этот день самолету ИЛ-76МД официально присвоили почетное наименование «Иван Яковлев». Соответствующий приказ был подписан 25 июня этого года. Пятого августа со дня рождения Ивана Яковлева исполнится сто лет, восемнадцать из которых он возглавлял внутренние войска МВД СССР.

Изначально ничто не предвещало Ивану Кирилловичу блистательной военной карьеры. Свою трудовую деятельность он начал в 1939 году зоотехником в совхозе «Коммунар», но долго работать в этой должности ему не пришлось, в этом же году Яковлев был призван в ряды Советской Армии и отправлен на учебу в Кемеровское артиллерийско-минометное училище. Уже в сороковом молодой лейтенант на Советско-Финляндском фронте командовал минометным взводом.

Позже Яковлева переводят в Бийск, где он щедро делится опытом с молодыми курсантами, понимая, что война с Германией для Советского Союза неизбежна. За время Великой Отечественной он прошел путь от лейтенанта до майора, был четырежды ранен, но каждый раз возвращался в строй.

Войну Иван Яковлев закончил в Северной Германии, близ города Штеттин, а после победы он вновь направляется учиться - в Военную академию бронетанковых и механизированных войск. Через девять лет он уже командует дивизией в Румынии.

Но больше всего запомнились заслуги Яковлева, когда он возглавил Главное управление Внутренних войск МВД СССР.

- С его деятельностью связана кардинальная реформа внутренних войск, в том числе создание системы боевой подготовки, высшего военного образования, первого подразделения специального назначения, морских и авиационных воинских частей, - отметил заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Сергей Захаркин.

ТЕХНИКА И ЭКИПАЖ МОГУТ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА

Особое внимание Иван Кириллович уделял технике. Знавшие его люди вспоминают высказывание Яковлева.

- То, что я на своем личном опыте познал многие тонкости боевого искусства минометчиков, артиллеристов, танкистов, мотострелков, помогло мне в работе по развитию и совершенствованию Внутренних войск, - говорил он.

Однако при этом Иван Яковлев подчеркивал, что самая совершенная техника ничего не стоит в руках неграмотных пользователей.

Экипажу самолета Ил-76МД, которому присвоили имя военачальника, сегодня доверяют охрану самых важных объектов. Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 - вот лишь немногие из них. Ермолинские летчики буквально недавно вернулись с задания, стоит ли говорить, что со своей работой они справились отлично?

- Всё, что зависит от региональных местных властей для стабильного функционирования нашего аэродрома и личного состава, мы сделаем, - заверил собравшихся заместитель губернатора Калужской области Руслан Смоленский. - Мы приложим усилия, чтобы ваша служба была максимально комфортной и проходила в достойных условиях.

На торжественной церемонии присутствовала и дочь Ивана Яковлева - Елена. Именно ей Сергей Захаркин вручил приказ об увековечивании памяти ее отца и фотографию самолета, который будет носить имя прославленного военачальника. Елена Яковлева не стала скрывать, что для нее это большая честь, хотя отцу такое повышенное внимание к его скромной персоне вряд ли бы понравилось.

Завершилось торжественное мероприятие маршем полка, который базируется на аэродроме. Чтобы понять, какой чести удостоились военные, достаточно лишь упомянуть, что в национальной гвардии всего десять именных судов, в Ермолино их теперь два.

В третье воскресенье августа в России отмечают День воздушного флота, по традиции, ермолинский аэродром в этот день открывает двери, чтобы любой мальчишка мог попробовать себя в роли пилота, заболеть «летным» делом. А потом, возможно, и посвятить жизнь этой нелегкой, но прекрасной профессии.

Евгения НИКИТИНА

Фото Георгия ОРЛОВА

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