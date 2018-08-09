Мусорная круговерть

Региональный оператор по вывозу ТКО сменил директора.

С нового года отвечать за вывоз и утилизацию мусора в Калужской области будет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Долгое время название предприятия, которое возьмет на себя эту функцию, было покрыто завесой тайны. Однако позже оказалось, что всем условиям соответствует лишь одна компания, причем государственная - «Калужский региональный экологический оператор» («КРЭО»). Во главе этой структуры стоял экс-начальник обнинского МПКХ Сергей КЛИМЕНКО, поэтому сюрпризов для наукограда в таком важном вопросе не должно было быть. Но с недавнего времени по городу поползли слухи, что власть в «КРЭО» сменилась.

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ МЕНЯЮТ?

Если верить официальной информации на сайте Налоговой инспекции, так же, как и на сайте самого «КРЭО», у руля компании в качестве исполняющего обязанности директора стоит Сергей КЛИМЕНКО.

Однако сам Сергей Владимирович не стал скрывать от журналистов, что еще месяц назад распрощался с этой организацией, деликатно упомянув, что ушел по личным причинам.

То есть получается, еще не приступив к работе, у регионального оператора по вывозу ТКО сменилось руководство? А как же далеко идущие планы по сортировке отходов, строительству специальных предприятий?

Клименко уверяет, что политика компании не поменяется, сейчас директорскую должность занял его бывший заместитель, поэтому потрясений быть не должно. Кто же займет руководящее кресло в «КРЭО» на постоянной основе, Сергею Владимировичу неведомо.

«ЭТО ВСЕ РАВНО, ЧТО СТАНОК ЗАБРАТЬ, А ЗАВОД ПОДАРИТЬ»

Не ждет потрясений и главный хозяйственник города Вячеслав ЛЕЖНИН, по словам которого, новый временный руководитель «КРЭО» уже приезжал в Обнинск знакомиться. Однако даже не это здесь главное, а то, что учредителем предприятия является областное Министерство строительства и ЖКХ, которое и диктует правила игры.

К слову, плюсов от того, что за мусор в Калужской области будет отвечать единая служба, Обнинск пока не почувствовал, зато минусы налицо. Как и предполагали скептики, при таком раскладе Тимашевский полигон быстро засыплют чужими отходами, что и происходит. Если несколько лет назад городские власти достаточно жестко отреагировали на привоз малоярославецкого мусора, то теперь жуковский возят вполне законно. И не факт, что в скором будущем под нос обнинцам не привезут отходы муниципалитетов, чьи полигоны исчерпали свой ресурс или не прошли лицензирование.

К тому же власти Обнинска были вынуждены передать не только городскую свалку региональному оператору, но и технику. Например, новенький уплотнитель, на приобретение которого в прошлом году из городского бюджета было потрачено порядка десяти миллионов рублей.

Передан полигон вместе с оборудованием, которое необходимо для захоронения, потому что если последнее не передать, и технологический процесс прервется, то могут возникнуть пожары. Процесс нельзя прерывать, это все равно, что станок забрать, а завод подарить, - резюмировал Лежнин.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Ситуация»