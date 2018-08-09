Владислав Шапша уверен, что Обнинск даст фору любому литовскому городу

Обнинск продолжает налаживать и развивать побратимские связи с городами соседних государств. Не так давно такое сотрудничество было продлено с литовским городом Висагинасом.

ДОГОВОР С ВИСАГИНАСОМ ПРОДЛЕН НА ПЯТЬ ЛЕТ

В минувшие выходные глава обнинской администрации Владислав ШАПША посетил этот город с рабочей поездкой в составе делегации. На торжественном заседании совета Висагинского самоуправления Владислав Валерьевич и мэр Висагинаса Даля ШТРАУПАЙТЕ подписали договор, продлевающий побратимские отношения между нашими городами на ближайшие пять лет. Встреча была приурочена к празднованию Дня города в Висагинасе. В концертной программе праздника приняла участие популярная обнинская кавер-группа «Шейк». Ее выступление на двух городских площадках получилось ярким и запоминающимся и вызвало позитивные отклики у местной публики.

По словам Владислава Шапши, Висагинас известен как атомный город, так как до 2009 года там работала крупнейшая в Европе атомная электростанция. Но сразу после вхождения Литвы в Евросоюз она была закрыта. Это создало определенные трудности с трудоустройством местного, в основном русскоязычного, населения. Многие из работников Игналинской АЭС учились в ИАТЭ и до сих пор сохраняют связи с Обнинском, а наши ученые активно принимают участие в форуме молодых атомщиков «Диснай».

НАМ ЕСТЬ ЧЕМУ УЧИТЬСЯ

Надо отметить, что обнинцы вернулись из Литвы с массой прекрасных впечатлений. Но в то же время сделали вывод, что наш регион мог бы дать фору некогда считавшейся продвинутой во многих отношениях Прибалтике.

- Многое изменилось за 15 лет, с момента подписания первого побратимского договора. Если раньше мы смотрели на Литву как на процветающее развитое государство, а себя часто критиковали, то сейчас видно, что и Обнинск, и Калужская область в целом заметно продвинулись вперед, - поделился впечатлениями Владислав Шапша.

Также мэр наукограда рассказал, что изучал передовой опыт прибалтийского города по раздельному сбору мусора и устройству современных контейнерных площадок. Специалисты местной администрации также показали гостям объекты, получившие финансирование Евросоюза: реконструкцию набережной озера и социальный проект «Дом под одной крышей». Особое внимание обнинская делегация уделила обустройству молодежных площадок и реконструкции дворовых территорий.

Инна ЕМЕЛИНА

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