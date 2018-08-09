09.08.2018

Владислав Шапша предложил руководству МП «Водоканал» не скромничать



На этой неделе директор МП «Водоканал» Александр КРУГЛОВ отчитался перед обнинским градоначальником о состоянии коммуникаций. Статистика, к сожалению, удручающая - большинство труб в Обнинске изношено полностью. Примечательно, что по большому счету население этой проблемы на себе не ощущает, так как аварии сотрудники предприятия стараются устранять в максимально короткие сроки.

 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА - ИЗНОШЕННОСТЬ СЕТЕЙ

258 километров  водопроводных сетей, три водозабора, девять водоповысительных станций в многоэтажных домах, 2680 водопроводных колодцев, а еще 223 километра труб для водоотведения, чуть меньше семи тысяч канализационных колодцев и семь КНС - такое хозяйство находится в ведении МП «Водоканал». Примечательно, что всю эту махину обслуживают чуть больше трехсот человек, которые отвечают за то, чтобы город не только спал, но и жил спокойно.

Несмотря на то что «Водоканалу» удается обеспечивать бесперебойную подачу воды в дома обнинцев, состояние городских сетей на сегодняшний день далеко от идеала. 60% водоснабжающих коммуникаций отслужили более 20 лет и на сегодняшний день изношены на сто процентов, а состояние труб, используемых при водоотведении, еще хуже, изношены 67% сетей.

- Срок службы металлической трубы составляет 20 лет, - подчеркнул Александр Леонтьевич. - И для того, чтобы обеспечить безаварийную работу, необходимо ежегодно менять пять процентов коммуникаций - 10-12 километров труб. У нас, к сожалению, так не получается.

Коммунальщикам банально не хватает финансирования, ведь в тарифе  капитальный ремонт сетей вообще не значится, и амортизационные отчисления также сокращены.

Конечно, состояние коммуникаций отражается и на количестве аварий, оно растет из года в год. Но устранять большинство проблем ресурсники стараются так, чтобы люди этого даже не заметили.

 

ОЧЕРЕДНАЯ БОЛЬШАЯ СТРОЙКА НЕ ЗА ГОРАМИ

Кроме аварийных работ, по словам Александра Круглова, предприятие ведет и плановые - на свои средства и деньги, выделяемые из муниципального бюджета. Из крупных вложений городской казны - возведение «новой» линии очистных сооружений канализации и строительство участков нового основного городского хозфекального коллектора, однако на этом в мэрии останавливаться не намерены.

- В следующем году мы закрываем  кредитные обязательства по очистным сооружениям. Надо приступать к следующему инвестиционному проекту, - резюмировал сити-менеджер Владислав ШАПША.

Еще Владислав Валерьевич призвал руководство МП «Водоканал» отбросить излишнюю скромность и не стесняться рассказывать о своей работе, чтобы горожане знали, сколько сил и средств тратится на то, чтобы в квартиры жителей вода поступала без перебоев. А обнинцы, как сказал градоначальник, сегодня находятся в комфортных условиях и уже давно забыли о тех временах, когда живительная влага появлялась по графику.

Евгения НИКИТИНА

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