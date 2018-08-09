Мэрия будет судиться с подрядчиками по «Городской среде»

В начале июля наша газета рассказывала о жителях дома 48 по проспекту Маркса. В прошлом году люди стали участниками программы «Городская среда», работы закончились поздно осенью. По условиям проекта, подрядчик должен был вернуться и устранить недоделки весной. Этого люди ждут до сих пор. На дворе уже август, и скоро начнется «сезон дождей». Так неужели устранять «косяки» ремонтники вновь собираются поздней осенью?

ОПЛАЧИВАЮТ ОДНИ - ПОЛЬЗУЮТСЯ ДРУГИЕ

Старшая по дому Яна ТКАЧЕНКО долгожданного ремонта добивается с апреля этого года, однако и по сей день воз и ныне там.

- Изменений никаких нет, трава выше меня ростом стоит, - рассказывает женщина.

По словам Ткаченко, в начале мая ремонтники почтили вниманием их двор, они выровняли тротуарную плитку и засыпали все песком, именно из-за последнего во дворе теперь нет нормальной травы, а растет бурьян. А пень и «умерший» рулонный газон «красуются» на прежнем месте.

Людям обидно, ведь ремонт их площадки стоил четыре миллиона. Получается, подрядчик преспокойно забрал деньги, а жильцы должны терпеть оставленный беспредел?

К вопросу подключились даже депутаты округа Елена КОРНИЛОВА и Андрей ЗЫКОВ. Последний уже запросил в администрации смету расходов, чтобы люди понимали, сколько и за что было уплачено. Однако больше его волнует другой вопрос.

- Сейчас уже делают схемы разграничения, надо, чтобы в этом дворе все было справедливо, потому что жильцы некоторых домов не голосовали за благоустройство, так как они живут в общежитии, - говорит Андрей Александрович.

Таким образом, получается, что детской площадкой люди пользуются, а за ремонт и уборку не платят ни копейки.

БЛАГОУСТРОИТЕЛИ МОГУТ НЕ ВЕРНУТЬСЯ ВО ДВОР

В ЭТОМ ГОДУ

Заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН, комментируя ситуацию, сказал, что все подрядчики, которые должны были осуществить гарантийные работы по «Городской среде», ведут себя практически одинаково. Выходят на объект, исправляют какие-то детали и исчезают.

- Сейчас мы готовим иски в суд по некоторым исполнителям, - не стал скрывать Вячеслав Вячеславович.

Хотя уже на этом этапе в мэрии понимают, что «отбить» удастся не все. Например, тот же рулонный газон вряд ли заменят по гарантийным обязательствам.

- К сожалению, рулонный газон не оправдал себя, поэтому претензии предъявлять по нему бессмысленно, - считает вице-мэр по «коммуналке». - Мы понимаем, что больше его применять нельзя, так как рулонный газон требует колоссального ухода, а в засушливый период - полива, поэтому мне кажется, что для дворовых территорий надо применять пластиковые покрытия.

Получается, те, кто оказались первопроходцами в благоустройстве дворов и кому «постелили» рулонный газон, должны понять и простить, а также смириться с песком, превратившим их двор в пляж? Ответа, к сожалению, на этот вопрос нет.

Если ситуация будет развиваться по плохому сценарию и мэрия все-таки дойдет до суда с подрядчиком, то выполнения гарантийных обязательств люди вообще могут не дождаться в этом году. Пока будут длиться судебные споры да исполняться решения, наступит зима, поэтому говорить о каком-то благоустройстве станет бессмысленно.

Хотя в администрации все-таки надеются, что все разрешится полюбовно. И, получив исковое заявление, ремонтники постараются устранить недоделки еще до начала самого процесса. Конечно, надежда умирает последней, и у людей она еще теплится, хотя в положительный исход дела жители Маркса, 48 верят с трудом.

Евгения НИКИТИНА

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