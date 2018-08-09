Когда собьют, тогда и поговорим

Сегодня, в век развитых информационных технологий, можно за секунду отправить жалобу или обращение в любую инстанцию. Вот только ответы все чаще и чаще напоминают отписки. И толку от этих жалоб практически никакого.

ДЕТИ ИГРАЮТ, А МИМО НЕСУТСЯ АВТОМОБИЛИ

Мы уже неоднократно писали о проблемном бывшем военном городке в соседнем Малоярославецком районе. В народе его называют Хрустали, а официально он именуется Малоярославец-5. Только ранее речь шла о жутком состоянии двух пятиэтажек этого городка, которые не ремонтировали с семидесятых годов. А теперь, как выяснилось, там имеет место еще одна серьезная проблема. И речь идет о безопасности людей, которые там проживают.

- Наши дома стоят почти на обочине достаточно оживленной дороги. Протяженность ее довольно велика: от районного центра до села Недельное. А между ними еще масса населенных пунктов и дачных обществ. Так что автомобили ездят без перерыва. И правильнее было бы сказать, что не ездят, а летят. Потому что наших серых и облезлых домов многие просто не замечают. Особенно водители-москвичи. Им кажется, что они все еще на трассе или уже на трассе. Поэтому скорость эти господа не сбавляют, - рассказала Жительница Хрусталей Ольга Л.

А в городке, между тем, проживают более трехсот человек, и среди них очень много детей -

есть и многодетные семьи. Детвора вынуждена играть во дворе, который прилегает к этой самой дороге. Практически сливается с ней. И это просто чудо, что за столько лет не было ни одного, скажем мягко, неприятного инцидента.

ЧИНОВНИКИ ПОКА РАЗБИРАЮТСЯ

Многие ведомства, как известно, работают по принципу: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так что чиновники по этому поводу особо не переживают. А вот жители, особенно молодые мамы, у которых дети подросли и стали уже гулять самостоятельно, занервничали и начали писать жалобы в районную администрацию. Просьба у них простая: на небольшом периметре этого участка дороги необходима парочка лежачих полицейских и несколько фонарей освещения. Потому что зимой темнеет уже в пять вечера, дети в это время как раз гуляют.

И вот тут-то выяснилось, что дорога-то эта, оказывается, вовсе не районная, а областная. Только чиновники, судя по письму, которое получила в ответ на свою жалобу одна из жительниц, и сами в этом не сразу разобрались. Женщина отправила свое обращение в область, из области ее перенаправили в район, а районные власти сейчас опять написали в область - в Министерство дорожного хозяйства. Дескать, вы ошиблись. Это не мы, а вы отвечаете за отсутствие освещения и искусственных неровностей.

Перенаправлено письмо было первого августа. Так что у Министерства на ответ есть еще целый месяц. А пока чиновники заняты более важными делами, дети продолжают играть чуть ли не на дороге, где их могут сбить в любую минуту.

Инна ЕМЕЛИНА

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