Один день из жизни полпреда

Игорь Щеголев проинспектировал объекты калужской области.



26 июня указом главы государства Игорь ЩЕГОЛЕВ был назначен на должность полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО. В этой должности он сменил Алексея ГОРДЕЕВА, занявшего кресло заместителя председателя правительства РФ.

Знакомясь с новым хозяйством, Игорь Олегович посетил и наш регион, где встретился с губернатором Калужской области Анатолием АРТАМОНОВЫМ. Спектр интересов нового полпреда разнообразен, и главное, что «пустить пыль в глаза» ему вряд ли удастся, ведь долгие годы Игорь Щеголев работал в СМИ, где, как известно, хорошо умеют отделять зерна от плевел.

УНИКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

Несмотря на то что родился Щеголев в Виннице, работа его крепко связала с Москвой. Выучившись на переводчика в столичном институте иностранных языков, он закрепил знания на факультете германистики в Лейпцигском университете. В 1988 году Игорь Олегович становится редактором Главной редакции иностранной информации ТАСС, позже - главным редактором Объединенной редакции стран Европы, а в 97-м году он вновь взбирается ввысь по карьерной лестнице и занимает должность заместителя руководителя службы новостей ИТАР-ТАСС.

Позже Щеголев работал пресс-секретарем Евгения ПРИМАКОВА, с августа 1999-го он советник Сергея СТЕПАШИНА, а затем и Владимира ПУТИНА. Затем он возглавил управление пресс-службы главы государства, четыре года работал в должности министра связи и массовых коммуникаций, с мая 2012 г. стал помощником президента России Владимира Путина.

Знакомство с культурными объектами и экономикой региона - такова цель поездки полпреда в Калужскую область. Визит начался во Владимирском скиту Калужского мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы Свято-Тихоновой пустыни - месте, которое как нельзя лучше рассказывает о зарождении русской государственности. Уникальная диорама Павла РЫЖЕНКОВА «Великое стояние на реке Угре» красочно повествует о событиях XV века, происходивших на калужской земле. Они ознаменовали окончательное и бесповоротное избавление русских земель от долгого правления Золотой Орды, а также помогли обрести не только формальную, но и реальную независимость для восстановления и сплочения государства.

ПРОИЗВОДСТВО ВПЕЧАТЛИЛО

Следующий объект экономический - уникальное предприятие по глубокой переработке пшеницы «Биологический комплекс - Росва». Здесь выпускают крахмал, клейковину, кормовые добавки и другую продукцию, широко востребованную не только внутри страны, но и на мировом рынке. Только в Калужской области весь этот ассортимент можно увидеть на одном предприятии.

Игорь Щеголев внимательно осмотрел производственные цеха, инженерный корпус, лаборатории и центральный операторский пункт. Главный вопрос, который задал полпред, куда сбывают продукцию. Руководство компании заверило, что на сегодняшний день ведутся переговоры о сотрудничестве с крупными западными компаниями. Причем предприятие готово предложить продукцию, которую в России никто, кроме них, не производит, и здесь уже речь идет о долгосрочном партнерстве.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

Посмотрел Игорь Олегович и строительство Южного обхода Калуги, и возведение второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Последний, по амбициозным планам, станет единым целым с уже существующим Инновационным культурным центром, где сегодня есть и звукозаписывающая студия, и зал-трансформер, и гончарная мастерская. Особую гордость составляет зал под открытым небом.

Несмотря на то что вторая очередь Музея космонавтики сегодня представляет собой лишь голые стены, руководство комплекса уверенно заявляет, что уже наладило контакт с профильными предприятиями, которые готовы предоставить объекты для новой экспозиции.

Игорь Щеголев предложил пригласить в областной центр главу Роскосмоса Игоря КОМАРОВА, вот тогда уж точно проблем с наполнением площадки не будет.

Закончив обзорную часть, Щеголев приступил к деловой, обсудив с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым дальнейшие планы по развитию региона.

Тимофей КОМИССАРОВ

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