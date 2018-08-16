Жертвы мусорной реформы

Наши соседи нередко обращаются к нам со своими проблемами. В этот раз о них рассказали жители деревни Ратманово Малоярославецкого района. По телефону нам сообщили о том, что этот населенный пункт буквально утопает в отходах. Так, что даже до экологической катастрофы недалеко. Журналисты выехали на место, чтобы оценить ситуацию своими глазами.

УТОПАЮЩИЕ В ТКО

Звонившая нам женщина - назовем ее Анна - встретила делегацию из редакции и показала лишь несколько мест, куда незадачливые селяне выбрасывают свои твердые коммунальные отходы. Фактически мусорными контейнерами здесь служат буквально все овраги и канавы. А таковых в деревне полно.

Нас удивило то, что люди выбрасывают мусор прямо за заборы. Стоит, к примеру, вполне себе красивый дом с вполне приличной оградой. Подходишь ближе - овраг, а там... Чего только нет. И старые дырявые тазы, и огромные пакеты, набитые тряпками и картофельными очистками, и даже испорченная бытовая техника.

- Мы уже долгое время не можем добиться от администрации сельского поселения, чтобы они установили нам мусорные контейнеры, - рассказала Анна. - Здесь мусор повсюду. Деревня в нем просто утопает. Но сейчас лето, все заросло высокой травой, и поэтому в глаза этот ужас не бросается. Зимой дело обстоит хуже: отходы можно увидеть прямо на дороге. Вот так, едешь - и кругом жуть. А ведь когда-то и у нас были контейнеры.

В подтверждение своих слов женщина показала нам бывшую контейнерную площадку, на которой по-сиротски лежал на боку старый ржавый бак, ставший никому не нужным.

- А что вам в администрации говорят? - поинтересовались мы у Анны. Но та лишь руками развела. Дескать, ничего вразумительного не отвечают, ссылаясь на то, что люди не хотят платить.

ЖИТЕЛИ И УК СТОЯТ НА СВОЕМ

Мы пообщались с главой сельского поселения «Деревня Ратманово» Еленой ЖУРАВЛЕВОЙ, и та пояснила журналистам, что жители сами создали себе эту проблему, когда отказались заключать договоры на вывоз мусора с очередной управляющей компанией.

- Из всей деревни, где около 200 домовладений, хозяева лишь десяти дали согласие оплачивать эту работу. Остальные заявили, что выбирают способ мешочного вывоза, и то только по выходным дням. Но ведь управляющие компании - это частные организации, и они сами вправе выбирать, на каких условиях им работать. Поэтому мешочный вывоз по выходным их не устроил, - рассказала Елена Борисовна.

Она также проинформировала, что собрание с жителями сельская администрация организовывала в этом году уже два раза. И оба оказались неэффективными. Заключать договоры с УК и оплачивать регулярный вывоз мусора с помощью квитанций либо наличными - путем передачи денег старосте деревни - большая часть людей категорически отказались. А взаимодействовать с десятью домами УК нерентабельно. В итоге страдают все: и те, кому это нужно, и те, кому не нужно. Антисанитария страшная: мух полным полном, но упрямые селяне все равно стоят на своем как партизаны. Хотя вряд ли они победят в этой мусорной войне. Победителями здесь станут грязь, вонь и болезни. Если, разумеется, сельское поселение не примет вовремя меры.

- У вас есть планы, как решить данную проблему? Какой вы видите выход из создавшегося положения? - спросили мы Елену Борисовну.

К счастью, планы есть. Теперь вся надежда на новую «мусорную» реформу. А вернее, на регионального оператора, который с января 2019 года должен взять управление вывозом всего мусора области в свои руки.

- Мы пока не знаем, как эта система будет работать, - призналась Журавлева. - Но есть вероятность, что договоры с жителями региональному оператору заключать уже не придется. Мусор будут вывозить и так, а люди будут просто получать квитанции на оплату выполненной работы.

А пока сельское поселение своими силами два раза в год, во время весеннего и осеннего месячников благоустройства, выгребает все эти ратмановские отходы. Как говорится, чем может...

Инна ЕМЕЛИНА

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