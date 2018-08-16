Владислав Шапша предложил ввести санкции для маршрутчиков

Тема маршрутного транспорта волнует многих, потому что ездить на нем приходится часто. Особенно актуален этот вопрос в Обнинске стал после того, как повысилась плата за проезд. Ведь тогда горожанам обещали, что вместе с ценой возрастет и качество. Однако чуда не произошло.

БИТВА ЗА КЛИЕНТА

Грязные сиденья, засаленный салон и гонки на дорогах, - все это давно уже стало привычным для обнинцев, пользующихся маршрутками И если первые два пункта вызывают простую неприязнь, то последний грозит жизни и здоровью горожан.

- Я ехала в маршрутке, думала, что жизни лишусь, - рассказывает пожилая жительница Обнинска Надежда Петровна. - От остановки отъехали две «Газели», так они так гнали, причем «впритирочку», стараясь обогнать друг друга, я думала, что в аварию точно попадем. Слава богу, обошлось.

Такую картину на дорогах горожане наблюдают постоянно. И если некоторое время назад маршрутчики немного успокоились, то теперь все вновь вернулось на круги своя, и правила дорожного движения для водителей общественного транспорта вновь стали простой формальностью. Ведь главная цель - взять как можно больше пассажиров и заработать денег. А когда на кону финансы, о какой безопасности может идти речь?

СМЕШНЫЕ ШТРАФЫ

Об этом красноречиво говорят и результаты проверки, которую с середины июля вела администрация города совместно с УГАДН, ГИБДД и миграционной службой.

- 254 транспортных средства было проверено и в 153 случаях составлены протоколы об административных правонарушениях. Это примерно 60 процентов от общего числа маршрутных такси. Цифры говорят сами за себя, результат неутешительный, - подводит итог начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА.

А полицейские акцентируют внимание на том, что большая часть протоколов составлена именно за нарушение правил дорожного движения. За свои «подвиги» маршрутчикам придется расплатиться, хотя напугать такие смешные цифры их вряд ли способны. По словам Анны Всеволодовны, размер выплат варьируется от 250 рублей до 25 тысяч рублей.

На вопрос, что делать, полицейские отвечают, что как только систематизируют все протоколы, обязательно пригласят к себе перевозчиков, чтобы те провели «работу над ошибками» и представили график их исправлений. В администрации тоже пообещали не терять бдительность и продолжить пристальный контроль.

Не сложно предсказать, чем все это закончится. Перевозчики согласятся со всеми доводами проверяющих, напишут графики и планы и спокойно продолжат жить, как и прежде. А те, кто сидят за рулем маршруток, так и будут устраивать гонки, пытаясь забрать как можно больше пассажиров.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

Не верят в перемены к лучшему и горожане. Шестьдесят процентов участников опроса, проходившего на сайте Obninsk.Name, так и заявили, что ничего не изменится.

Да и меры воздействия на маршрутчиков иначе как «беззубыми» не назовешь.

Выход из ситуации предложил сити-менеджер Обнинска Владислав ШАПША:

- Я думаю, главной санкцией должно быть включение в конкурсную документацию условия о наличии административных нарушений в прошлом.

Проще говоря, для тех, кто не хочет соблюдать «правила игры», дорога в этот бизнес будет закрыта. А это уже серьезный аргумент для того, чтобы прекратить «гонки». В администрации пообещали предусмотреть такой пункт в следующих конкурсах на право перевозки, как это будет реализовано - покажет время.

Тимофей КОМИССАРОВ

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