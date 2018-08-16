Коробейники не пройдут

В Обнинске чиновники закрылись от народа?

На этой неделе жители города узнали новость: теперь в здании городской администрации заработали турникеты, и вход туда будет только по пропускам. Так что свободный доступ в мэрию отныне закрыт. Мы решили выяснить, в связи с чем были созданы такие неудобства.

ЗАБОТЯСЬ О ПОСЕТИТЕЛЯХ

Надо заметить, что сами горожане отнеслись к данному нововведению без энтузиазма.

- Как же так, раньше я всегда ходила на разные приемы к руководителям, задавала вопросы, обращалась с разными жалобами. А теперь что же? Меня больше не пропустят? - сетовала в разговоре с журналистами пенсионерка Лидия Михайловна.

Но, как выяснилось, не все так безнадежно. По информации управляющей делами городской администрации Карины БАШКАТОВОЙ, пропускную систему ввели в соответствии с федеральным законом «Об антитеррористической защищенности». Чиновники всего лишь привели в соответствие с действующим законодательством проход в здание. Как это было сделано ранее во всех учреждениях образования и культуры.

- Но дело не только в этом, - заверила нас Карина Сергеевна. - Пропускная система нацелена еще и на то, чтобы посетителям стало удобнее решать свои вопросы. Так как на первом этаже предусмотрена работа информационно-справочной службы, которая будет принимать всех посетителей, выдавать им единовременные пропуска и консультировать, в каком кабинете и на каком этаже находится та или иная необходимая служба.

То есть людям уже не придется бегать по этажам и искать нужную им дверь. Всю информацию предоставят сразу на входе.

ЗАБЫВЧИВЫМ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ

Здесь надо пояснить, что сотрудникам мэрии и представителям других муниципальных служб, которым часто приходится по рабочим вопросам бывать в городской администрации, выдадут специальные электронные пропуска. А посетителям придется носить с собой документы, удостоверяющие личность.

- Как же быть в том случае, если человек преклонного возраста забыл взять документ? Неужели старушек будут гонять за паспортами? - спросили мы у Башкатовой.

- Вот у старушек таких проблем как раз не возникнет. Они всегда носят с собой пенсионные удостоверения или удостоверения ветеранов труда, - выразила уверенность Карина Сергеевна. - А единовременные пропуска будут выдавать за две минуты. Так что время люди не только не потеряют, но и сэкономят. Да и так называемых коробейников, которые ходят по этажам со своими товарами, теперь в мэрии не будет.

Хотя в это верится с трудом. Коробейники наверняка носят с собой документы, удостоверяющие личность. Так что, возможно, просто очередь за пропусками в информационно-справочный отдел станет больше. Как говорится, время покажет.

Инна ЕМЕЛИНА

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