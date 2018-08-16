В Обнинске появится еще один парк

Вырубка деревьев на улице Курчатова вызвала волнение общественности. Понятно, что к новому торговому центру «ОБНИМИ» должны существовать пути подъезда, но зачем делать новые просеки, когда к этой территории ведут пусть и не прямые, но все-таки дороги. О планах по благоустройству этого участка журналисты нашего издания спросили начальника управления архитектуры и градостроительства Ольгу ЛАПИНУ, а также самого застройщика.

В ГОРОДЕ ПОСТРОЯТ ДУБЛЕР КУРЧАТОВА

Главный стратегический проект - соединить улицу Красных Зорь и Курчатова. Поэтому новый проезд будет дублировать существующую дорогу рядом с боулингом.

- У нас активно застраивается улица Красных Зорь, там строятся инновационные предприятия, появляются жилые и общественные здания. В ЖК «Рассвет» уже люди живут, строится дом для переселенцев из аварийного жилья. Поэтому новая дорога станет хорошим соединением этой улицы с улицей Курчатова, тем самым разгружая единственный выезд вдоль молочного завода, - комментирует ситуацию Ольга Ивановна.

Завершение эта история получит, когда будет проведена реконструкция Северного въезда. По словам Ольги Лапиной, островок безопасности на пересечении Курчатова и Северной тоже изменится.

Предполагается, что новая дорога будет больше востребована автомобилистами на грузовых машинах. К слову, рассматривалась и возможность прямого соединения этого дублера с мостом, чтобы машины вообще не попадали на Курчатова. Однако проект тут же забраковали в ГИБДД, он нарушает правила дорожного движения, к тому же гаражи, которыми сегодня заканчивается улица Красных Зорь, тоже не выкинешь. Поэтому новая дорога будет сворачивать на Курчатова.

Примечательно, что за строительство этой транспортной артерии город не заплатит ни копейки, все расходы возьмет на себя инвестор - застройщик ТЦ «ОБНИМИ».

- Застройщик поставит светофорный объект на дороге, которая ближе к Хлебозаводу, поэтому надеемся, что благодаря этому пробок удастся избежать, - объясняет Ольга Ивановна. - Это поможет организовать поток посетителей-пешеходов, которые будут приходить в торговый центр из микрорайона, и плюс будет регулировать движение транспорта.

На комиссии по безопасности дорожного движения было озвучено мнение, что любая новая дорога - это благо для растущего города. А регулируя интервал смены приоритетов на светофоре, можно минимизировать возникновение пробок.

Перенесут и существующую на этом участке автобусную остановку, которая разместится между двумя въездами к торговому центру. А рядом с дорогами инвестор обустроит освещенные тротуары для пешеходов, чтобы последние чувствовали себя комфортно и не соревновались с машинами.

ЖИТЕЛЯМ ПОДАРЯТ ПАРК

Преобразится и лесной массив между этими въездами. Здесь, по словам представителя застройщика Альбины Нечитайло, планируют сделать лесопарковую зону с размещением дорожек, лавочек и игровых площадок. Также предусмотрят и возможность сохранения площадки для велотрека.

Для этого инвестор разрабатывает проект благоустройства данной территории.

Однако первым делом застройщик проведет санитарную обработку с сохранением здорового леса и корневой системы деревьев, чтобы участок стал чистым и безопасным.

Затягивать с благоустройством территории инвестор не намерен. Если погода осенью будет сухой, лесопарковую зону планируется преобразить уже в этом году.

Если все задуманное будет реализовано - это станет хорошим подарком для города.

Евгения НИКИТИНА

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