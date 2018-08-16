В обнинских школах и садах проходит ревизия

На этой неделе в городе были подписаны первые акты готовности школ и детских садов к новому учебному году. Рейд начался в понедельник 13 августа и продлится до 20-го числа. Учебные и дошкольные заведения оценивает комиссия в составе представителей управления образования, полиции, МЧС и эпидемиологической службы.

ТУРНИКЕТЫ ТЕПЕРЬ ВЕЗДЕ

Побывали на этой проверке и наши журналисты. Они посетили пятую и седьмую школы, а также детский сад «Золотая рыбка».

Как рассказала в ходе этой рабочей экскурсии начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, в этом году капитальный ремонт нигде не проводился, но текущий охватил все образовательные учреждения. В школах меняли сантехнику, красили стены, полы, потолки, ремонтировали кровлю, где-то меняли окна и укладывали напольную плитку. И везде эта работа была проведена на должном уровне.

Татьяна Валерьевна лично проверяла лаборантские комнаты в кабинетах физики и химии. Особое внимание она уделяла тому, как там хранятся реагенты. И осталась весьма довольна увиденным.

В школе №5 был проведен дорогостоящий ремонт крыши и пищеблока. Там же на входе установили турникеты, которых ранее не было. По информации Татьяны Волнистовой, в этом году прокуратура выдала ряду учреждений образования города предписания о необходимости оборудовать входные группы до конца 2018 года системой ограничения доступа. Не было ее, как выяснилось, в семи обнинских школах.

- Но мы не стали ждать окончания календарного года и выполнили всю эту работу уже до 1 сентября, - отметила она.

Так что теперь ни в одну школу наукограда так просто не пройдешь.

Показали здесь членам комиссии и новый класс для учащихся начальной школы. Раньше там занимались старшие ребята, потом помещение какое-то время пустовало, и его решили отдать малышам. В чистеньком кабинете пахнет свежей краской, там повесили новую интерактивную доску. Столы и стулья уже закупили и вот-вот должны привезти. Кстати, в этом году пятая школа приобрела 1800 учебников. Татьяна Волнистова подчеркнула, что выдавать их ребятам будут бесплатно.

НЕ ТОЛЬКО УЧАТ, НО И ЛЕЧАТ

А учебное заведение №7 встретило участников рейда красочным транспарантом «До свидания, школа», висевшим при входе. Но это был, пожалуй, единственный видимый недостаток, который, будем надеяться, к первому сентября устранят. Во всем остальном эта школа произвела хорошее впечатление. Представители управления образования напомнили, что она наряду со школами № 1, 5 и 12, а также детскими садами № 29 и 32 вошла в программу «Доступная среда», направленную на поддержку детей-инвалидов.

Только в пятой школе в рамках этой программы был установлен пандус, оборудована входная группа для инвалидов-колясочников, уложено специальное напольное покрытые, позволяющее свободно передвигаться на коляске, а также соответствующим образом оборудован туалет. А в седьмой сделано все для комфорта ребят с проблемами зрения.

Членам комиссии продемонстрировали класс с офтальмологическим оборудованием, где после уроков дети имеют возможность пройти курс лечения. Ремонтные работы в классах и коридорах также проведены с учетом проблем зрения учащихся.

В самих медкабинетах дошкольных и учебных заведений города тоже проведены ремонтные работы. В этом году все школы закупили новое медицинское оборудование. Как пояснила Татьяна Валерьевна, приобретено оно было дополнительно к тому, которое уже имеется согласно списку Приложения к приказу Минздрава.

В частности, теперь во всех школьных медпунктах появился плантограф. С помощью этого прибора можно провести диагностику плоскостопия.

Хотелось бы отметить, что акты готовности обеих школ были подписаны без всякого промедления.

УЖЕ НАМЕТИЛИ НОВЫЙ ПЛАН РАБОТ

В детском садике «Золотая рыбка» гостям особенно понравилась отремонтированная прачечная. Все с удивлением вспомнили, что в прошлом году она была в довольно плачевном состоянии. Теперь же там все сверкает белизной. На полу и на стенах уложена новая плитка, закуплена современная техника. В том числе очень удобная сушилка и автоматическая гладильная машина. Проверяющие выразили общее мнение: прачечную этого садика теперь не узнать.

В музыкальном зале, который тоже был воспринят на позитиве, члены комиссии подписали акт готовности этого дошкольного учреждения. А в ходе этого процесса представители управления образования успели обсудить планы ремонта на будущий год.

- Денег всегда не хватает, будем просить еще, - заверила Волнистова. - Потому что сразу сделать большие объемы работ тяжело, и мы все это делам постепенно. Зато какой результат!

С Татьяной Валерьевной охотно согласились все присутствующие. До 20 августа они должны будут обойти все 16 городских школ и 23 садика, не считая учреждений дополнительного образования и частных учебных заведений.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Рейд»