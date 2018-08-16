16.08.2018

ЖКХ звучит по-новому



Вадим Кац: «В сфере коммунального хозяйства появились изменения».

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является, пожалуй, одной из самых непредсказуемых на сегодняшний день.
В действующем законодательстве то и дело появляются все новые и новые изменения, которые играют как в пользу людей, так, порой, и во вред. Об очередных коммунальных нововведениях нашему еженедельнику рассказал эксперт ЖКХ и директор ООО «Быт-Сервис» Вадим КАЦ.

 

ПОЧТИ ДЛЯ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ

Уже с 29 июля текущего года президентом Владимиром ПУТИНЫМ был подписан Федеральный закон «О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса РФ». Касается он компенсационных выплат за взносы на капитальный ремонт. Если раньше претендовать на возврат денег (50% для пенсионеров от 70 лет и 100% - от 80 лет) могли только одинокие неработающие граждане, то теперь эту категорию льготников пополнят пенсионеры, проживающие в составе семьи. При этом все ее члены (например, муж и жена) должны иметь статус неработающего пенсионера или неработающего инвалида первой и второй группы.

Данные поправки вступят в силу с первого января будущего года.

Некоторые изменения коснутся и деятельности непосредственно управляющих организаций. К примеру, теперь лицензия для УК выдается на пять лет. А раньше этот документ не имел срока годности. Также правительством будет утвержден определенный перечень грубых нарушений, за которые управляющие компании лишатся права осуществления коммунальной деятельности. К примеру, за недопуск контролирующего органа (ГЖИ) к собственной работе организация автоматически лишается лицензии.

Теперь реестр лицензий субъекта РФ, а также другие реестры, в которых содержатся сведения о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами (МКД), публикуются на портале ГИС ЖКХ, а не на сайте ГЖИ, как это было раньше.

Более того, у лицензиата есть всего пять дней, чтобы разместить в ГИС ЖКХ сведения об изменении перечня многоквартирных домов, имеющихся в управлении. В этот же срок сведения нужно направить в орган государственного жилищного надзора. Срок меняется, если решение общего собрания о выборе управляющей организации или об изменении способа управления МКД суд признал недействительным.

А с 11 января 2018 года все управляющие организации, в том числе ТСЖ, ЖК и ЖСК, обязаны вести реестр собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении, где обязательно должны присутствовать следующие данные:

- ФИО физического лица (собственника);

- полное наименование и ОГРН - для юридического лица;

- номер помещения (квартиры), принадлежащей собственнику;

- сведения о размере доли.

К слову, любой собственник помещения в конкретном многоквартирном доме вправе запросить у управляющей организации данный реестр. Сделать это УК должна в срок не позднее чем пять дней.

Еще стоит отметить, что теперь все протоколы собраний среди собственников того или иного МКД должны направляться в ГЖИ в подлинном виде.

 

УК ВЫПЛАТЯТ ШТРАФЫ ЛЮДЯМ

Управляющие компании и жилищные объединения по-прежнему обязаны размещать платежные документы на сайте ГИС ЖКХ. Но теперь от исполнения обязанности не зависит срок оплаты жилищно-коммунальных услуг потребителями. Утратила силу норма об отсрочке платежа за ЖКУ до тех пор, пока УК не разместят ее в системе. До первого января текущего года действовало право собственников оплачивать коммунальные услуги до 10-го числа месяца, в котором УК, ТСЖ, ЖК или ЖСК разместили платежный документ в системе, а не месяца, следующего за расчетным.

Утратило силу и положение о том, что сведения о размере платежа за ЖКУ, опубликованные в ГИС ЖКХ, имеют приоритет перед бумажной квитанцией.

К слову, есть еще одно изменение, касающееся платежной системы. Теперь управляющая организация в случае допущенной ошибки в расчетах (завышение суммы), обязана выплатить собственнику штраф в 50%-м соотношении от «накрученной» сверху суммы.

 

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ

Управляющая организация теперь может получить экономию по договору управления МКД. А именно - сумма, потраченная на содержание дома, может быть меньше той, что было запланировано потратить и исходя из которой рассчитывался размер платы за жилое помещение. Это и будет экономия.  При этом деньги остаются в распоряжении УК при выполнении двух основных условий.

Экономия не должна привести к ненадлежащему качеству услуг и работ по управлению МКД, предусмотренных соответствующим договором.

Ненадлежащее качество работ и услуг по договору управления не подтверждено в порядке, установленном Правительством.

Также в договоре управления можно предусмотреть распределение  средств, полученных в результате экономии.

Дарья ГУМЕРОВА

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