Пишите письма!

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Жилинспекция Калужской области против цифровизации?

Отношения между простыми гражданами и Государственной жилищной инспекцией с каждым днем становятся все более сложными, если не сказать хуже. И если до недавнего времени люди возмущались формальным подходом чиновников данной структуры к своей работе, то теперь обращения граждан вовсе не рассматриваются. Ранее жильцы получали в ответ так называемые отписки, однако теперь коммунальщики стали изобретательнее и ссылаются на то, что обращение составлено неверно.

ОТВЕТ ЧИНОВНИКОВ ПОВЕРГ ЖИТЕЛЕЙ В ШОК

Со своей бедой к нам обратились жители одной из многоэтажек соседнего Малоярославецкого района, написавшие в жилинспекцию (ГЖИ) письмо с просьбой провести обследование их «полуразвалившегося дома». По мнению людей, здание, в котором уже лет 30 не проводился даже текущий ремонт, давно пора признать аварийным. Жильцы просят ГЖИ инициировать проверку, однако комиссия к ним не торопится. Интересно, с чего бы это?

- В связи с тем что Ваше обращение направлено без использования средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации, оно не может служить основанием для проведения государственной жилищной инспекцией Калужской области внеплановой проверки, - было написано в ответе.

Все дело в том, что свое обращение в инстанцию жильцы написали через знаменитый портал Госуслуг, а это, как считает начальник ведомства, неправильно. А правильно, как разъяснил новый начальник ГЖИ по Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ, это в почтовом конверте с маркой.

ХОДОКИ - ИСКОННО РУССКАЯ ПРОФЕССИЯ

- Почему же я не могу отправить свое обращение через сайт Госуслуг? - задали мы вопрос Алексею Дулишковичу.

- Да потому что есть соответствующий закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым проверка по обращению гражданина проводится, если он обратился непосредственно в органы жилнадзора либо в единой системе идентификации и аутентификации через портал ГИС ЖКХ. В противном случае оснований для внеплановой проверки нет. И решить вопрос с наказанием виновных мы не можем. Портал Госуслуг - для оказания услуг, а не для жалоб, - пояснил он.

Далее Алексей Викторович проинформировал, что жалобу можно отправить либо посредством почты, либо через портал Министерства строительства и ЖКХ РФ - ГИС ЖКХ. Есть еще третий и, пожалуй, самый «удобный» вариант - приехать в Калугу лично.

Здесь же хочется добавить, что Дулишкович, конечно же, лукавит, так как жаловаться люди не собирались, а обращаться в ГЖИ через интернет им никто не запрещал.

- А вам это не кажется абсурдом? - поинтересовались мы у Дулишковича.

Мне это кажется абсурдом, но здесь на стыке права предпринимателей и права граждан. Ни те, ни другие не должны нарушаться.

В ГЖИ БОЯТСЯ ФЕЙКОВ?

Только вот нарушаются в этой ситуации как раз права обычных людей. По словам Алексея Викторовича, сайт Госуслуг, через который можно сдать документы на паспорт или, например, на водительское удостоверение, только вдумайтесь, не предполагает полную идентификацию и аутентификацию соответствующего пользователя. Как считает начальник ГЖИ, через этот ресурс могут спамом направить обращения люди, которых не существует. Если эту мысль поставить во главе угла, то получается, что по улицам сплошь и рядом гуляют фейки.

Вот это уж совсем интересно. Значит, через портал ГИС ЖКХ обращения отправляют только реальные личности, а на сайте Госуслуг находятся сплошные электронные хулиганы. И это при том, что регистрация на Госуслугах предполагает указание не только электронной почты, но и паспортных данных, а также номера СНИЛС. Откуда же там в таком случае взяться несуществующим людям? Непонятно.

Понятно другое. Жилинспекция явно игнорирует переход на электронный документооборот. И это в то время, когда со всех сторон кричат о всеобщей цифровизации, людям предлагают присылать жалобы в ГЖИ Калужской области в конвертах.

При этом следует заметить, что сами сотрудники ГЖИ не поленились потратить время и напечатать жителям целое письмо с объяснением, что те неправильно направили свое обращение. А также не пожалели на это бумагу и конверт. Не проще было бы приехать по указанному адресу и провести обследование дома? Ведь и так понятно, что жильцы напишут еще одно письмо, и ехать все равно придется.

А может, махнут рукой и больше не напишут?

Может, таким образом надзорное ведомство нашло для себя еще одну лазейку. Ведь всегда можно сказать, что письма они не получали, так что и работать не над чем. Изначально жители региона возлагали много надежд на эту структуру, однако со временем у людей сложилось четкое мнение о том, что ГЖИ бесполезна. А что еще можно сказать, когда получаешь такие «шедевры»? Над изобретательностью чиновников можно было бы посмеяться, если б это не было так грустно.

Анна СОКОЛОВА

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