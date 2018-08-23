Жительница Обнинска готова дойти до президента, чтобы восстановить справедливость

Сегодня тема трудоустройства тех, кому за 50, является одной из самых актуальных. Мы стоим на пороге повышения пенсионного возраста, а руководители многих предприятий и учреждений все еще не понимают, что на них теперь возложена важная социальная функция: предоставить рабочие места людям зрелого возраста. В нашем городе, как выясняется, происходит все наоборот: от немолодых стараются избавиться как можно скорее.

РАЗБОРКИ С НАЧАЛЬСТВОМ ЗАКОНЧИЛИСЬ СОКРАЩЕНИЕМ

О своей беде нам рассказала бывшая сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России Нина Алексеевна РЫКОВА. Женщина в возрасте обратилась в редакцию с жалобой на свое бывшее руководство, которое не так давно ее сократило. Случилось это в мае текущего года, когда Нина Алексеевна, как она сама рассказала, была на больничном. Стечение этих обстоятельств вызывает массу вопросов. Но оказывается, накануне женщина длительное время пыталась отстоять свои права. По ее мнению, нарушенные совершенно необоснованно.

Нина Алексеевна рассказала, что в ее обязанности входила выдача справок о контактах с больными и статистический учет заболевших гриппом и ОРВИ. И все это за более чем скромный оклад (только вдумайтесь!) - 3 745 рублей. В общем, благодаря разным надбавкам на жизнь, хоть и скромную, хватало. Хотя работа не из легких, летом, когда стартует пора детского отдыха, приходилось выдавать по 700 справок в день и плюс к этому заполнять внутренние журналы. И все это вручную. Рано или поздно любой не выдержит и допустит ошибку, человек же все-таки, а не машина работает. Произошло это и с Ниной Рыковой.

- Я ошиблась в подсчете данных по заболеваемости, - пояснила она.

За такую неточность наказание было суровым. Женщину тут же лишили стимулирующей выплаты, составляющей чуть более одной тысячи рублей. Для кого-то такая сумма, возможно, покажется незначительной, но при нищенском окладе в 3745 рублей понять всю тяжесть наказания несложно.

Расстроенная работница направилась прямиком к руководителю - Анатолию Александровичу ИВАНОВУ, но тот, как она призналась, ей не посочувствовал.

- Он мне сказал: «А что вы такого делаете? По две справки в день выдаете». Было очень обидно такое слышать, - рассказала Нина Алексеевна.

После этого женщина начала добиваться правды: писать жалобы в различные инстанции. И в результате дело закончилось тем, что Рыкову попросту сократили.

«Я БЕЗДЕЛЬНИКОВ ДЕРЖАТЬ НЕ ХОЧУ»

У руководителя Центра гигиены и эпидемиологии №8 ФМБА России Анатолия Иванова на этот счет иное мнение. Он проинформировал нас, что недавно сократил не только Нину Рыкову, но и еще несколько человек. В рамках оптимизации расходов предприятия.

- А Нину Алексеевну вы сократили потому, что она уже в возрасте? - поинтересовались мы.

- Я бездельников держать не хочу, - жестко отрезал Иванов.

С его слов, Рыкова слишком часто брала больничные листы, в подлинности которых у руководителя структуры возникли сомнения. В связи с чем Иванов сейчас отправил эти медицинские документы на проверку в страховую компанию. Дескать, пусть разберутся, действительно ли она болела.

- Но как же так? Нина Рыкова работала у вас семь лет. Зачем же все эти годы вы держали у себя бездельницу? - удивлялись мы.

Но в ответ Анатолий Иванов напомнил, что возглавил Центр гигиены и эпидемиологии недавно.

А Нина Алексеевна, между тем, написала жалобу президенту:

- Владимир Владимирович, прошу Вас лично защитить мои права, - говорится в обращении.

Так что «война» руководителя и рядовой сотрудницы набирает обороты. И уже вышла за пределы наукограда.

Инна ЕМЕЛИНА

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