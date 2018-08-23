Обыкновенное чудо или последствия нагоняя?

На днях глава обнинской администрации поручил своим подчиненным сделать все возможное и невозможное, чтобы горожане большинство вопросов решали через Интернет, пользуясь тем же сайтом Госуслуг. Так, например, по мнению Владислава Валерьевича, такая система будет очень востребована теми, кто записывает детей в школы, так как она благодаря своей прозрачности снимет все спорные вопросы. Ведь нередко родители считают, что их чадо не попало в учебное заведение отнюдь не по объективным причинам, а, например, из-за низкой успеваемости.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Одну из таких историй мы рассказывали в июне этого года. С бюрократической машиной столкнулся обнинец Александр Е., решивший записать сына-пятиклассника в одиннадцатую школу города. Примечательно, что именно к этому учебному заведению территориально прикреплен ребенок, но так сложилось, что впервые школьный порог мальчик переступил в «Державе».

За четыре года ситуация в семье изменилась, если раньше родители могли провожать свое чадо в образовательное учреждение, то теперь работа не позволяет сделать этого. Поэтому люди решили воспользоваться своим правом и перевести ребенка в ту школу, к которой он приписан.

Они встали в длинную очередь в образовательное учреждение и... получили отказ! Родители недоумевали, как могло случиться, почему их сын оказался за бортом? Руководство же школы объясняло, что территориальная закрепленность действует только для первоклассников, все остальные идут на общих основаниях: кто первый - того и тапки.

ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ

Отец же уверен, что сына не взяли именно из-за оценок, мальчик относится к «середнячкам», а школе надо держать марку и демонстрировать высокие показатели. С отказом мужчина не смирился и начал писать жалобы во все инстанции, среди которых оказалось и региональное Министерство образования и науки.

- Мне позвонили из областного центра, сказали, что они связывались с 11 школой, якобы заявление наша семья не подавала, а если мы придем и его напишем, то место для ребенка есть, - рассказывает Александр.

По словам мужчины, обращаясь в Калугу, он упирал именно на то, что проживает рядом со школой, и просил проверить, каким образом распределялись меcта во внутренней очереди среди пятиклассников, которые претендовали сесть за парту в одиннадцатой школе.

Как произошло такое чудо и каким образом за три летних месяца нашлось место для мальчика, которому по весне было отказано, мы попросили пояснить директора учебного заведения Анатолия ГЕРАСКИНА.

- Нашли - это означает, что у меня это место было,- возражает Анатолий Афанасьевич, - речь идет совершенно о другом, классы, которые формируются в мае по уходу детей в Гимназию, ФТШ и другие школы, были укомплектованы, ребенок проходил под пятидесятым номером и, соответственно, места у нас не было в тот момент.

По словам руководителя учебного заведения, семье сразу объяснили, что если за лето произойдут изменения и кто-либо покинет школу, их сына, возможно, возьмут.

- В результате все эти жалобы в управление, в прокуратуру, разборки, выяснения. Я вышел из отпуска, за это время ушло энное количество детей. Соответственно, в ответе мы написали, что за лето произошли изменения, если у людей осталось желание учить своего сына в нашей школе, пусть обращаются, - говорит Гераскин. - То есть никто не искал никакое место. Есть естественное движение детей, место или освобождается, или оно занято - вот и все.

«А ЭТО УЖЕ ПОВОД ДЛЯ КОРРУПЦИИ»

Как пояснил директор 11 школы, летом кто-то покидает наш город, кто-то переезжает в другой микрорайон. А вот весной дети меняют «школьную прописку», выбирая более сильные учебные заведения. Благодаря этому в конце мая в одиннадцатой школе смогли взять чуть больше десяти новых пятиклассников. Однако учитывая, что сын Александра Е. в очереди стоял пятидесятым, сложно представить, что летом школу покинули еще 40 человек. Да и сам мужчина уверен, что если бы он не забрасывал инстанции жалобами, места для его ребенка в школе так бы и не нашлось:

- Мне еще как видится эта ситуация. Мест нет - идите к директору, решайте вопрос, а это уже повод для коррупции, - говорит обнинец.

В общем, хоть эта история и со счастливым концом, она наглядно демонстрирует пробелы внутри самой системы, в которой, видимо, пришло время что-то менять.

Тимофей КОМИССАРОВ

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