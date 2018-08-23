А жильцы - ни сном, ни духом...

Не так давно управляющие компании города дружно повысили тариф за ремонт и содержание жилья. В связи с этим у жителей и общественности Обнинска возник к коммунальщикам целый ряд вопросов и претензий.

НЕ ПРИШЛИ НА СОБРАНИЕ - ПЛАТИТЕ БОЛЬШЕ

Причем кто-то обратил внимание на мелочи организационного характера. А кто-то углубился в данную проблему основательно и сделал выводы, что жителям теперь придется несладко. Но обо всем по порядку.

В редакцию стали чаще звонить люди с жалобами на повышение коммуналки. В частности, Светлана Вениаминовна, проживающая в доме № 94 по проспекту Ленина, возмутилась, что тариф на ремонт и содержание жилья по их дому должны были повысить с 1 июня, но подняли его уже с 1 апреля.

- В мартовской квитанции за ремонт и содержание жилья значилась сумма 540 рублей. А уже в апреле наша муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» подняла ее почти в два раза - до 995 рублей. На каком основании? - негодовала женщина.

Кроме того, Светлана Вениаминовна уверяет, что собрание жильцов по этому поводу было организовано в будний день в 10 утра, когда все находятся на работе. Женщина считает, что сделано это было умышленно, чтобы не собрался кворум.

- В соответствии с договором управления тариф по этому дому был принят на год. То есть утверждали его в марте прошлого года. А значит, в марте текущего должны были снова принимать. Для чего необходимо было провести собрание. А так как жильцы не приняли свой тариф, то был утвержден муниципальный, - пояснил нам заместитель директора МП «УЖКХ» по МКД Игорь ЛЕСКОВ.

- А почему его подняли в два раза? - спросили мы.

- Повысили в соответствии с муниципальным Постановлением, которое гласит, что если жители не согласовали с управляющей компанией размер тарифа, то применяется муниципальный тариф. А собрание собственников не состоялось.

- Так оно не состоялось как раз потому, что собрание было назначено в неудобное для людей время, - парировали журналисты

В ответ на это Игорь Валерьевич пояснил, что в этот период проводились собрания и других домов - всего около 70. Поэтому со временем у МУК МП «УЖКХ» были сложности. А жильцы дома по Ленина, 94, как заверил Лесков, до сих пор даже Совет дома не избрали.

В любом случае здесь имеет место недопонимание между УК и людьми. И эти барьеры необходимо ликвидировать.

НОВАЯ ПОПРАВКА УСЛОЖНИЛА ПОЛОЖЕНИЕ ЖИЛЬЦОВ

Только делать это управляющим компаниям и чиновникам от ЖКХ становится все сложнее из-за недоверия к ним простых граждан. Так, на днях мы пообщались с экс-депутатом Обнинского Горсобрания, а ныне с помощником депутата Заксобрания области Нины ИЛЛАРИОНОВОЙ - Людмилой ШАПИРО. Обе обнинские активистки известны тем, что всегда очень скрупулезно изучают новые законы и поправки в сфере ЖКХ.

Так, Людмила Шапиро проинформировала, что городские управляющие компании начали неспроста повышать тарифы на ремонт и содержание жилья. Оказывается, в декабре прошлого года на федеральном уровне была внесена поправка в 162-ую статью Жилищного кодекса, которая гласит, что неизрасходованные в течение года средства, собранные с жильцов на ремонт и содержание жилья, управляющая компания может оставить себе. В пункте 12 данной статьи так и говорится: «...указанная разница остается в распоряжении управляющей организации...». Правда, с оговоркой, что сделать это можно при условии, что «...полученная управляющей организацией экономия не привела к ненадлежащему качеству оказанных услуг и выполненных работ по управлению многоквартирным домом...».

- А кто у нас будет проверять, насколько качественно выполнены те или иные работы? Кто за этим будет следить? - совершенно справедливо спросила Людмила Валентиновна.

- Проверять это должны сами жильцы, - ответила нам на данный вопрос начальник отдела по реализации жилищной политики управления городского хозяйства администрации города Юлия БАРГАЕВА.

Далее она уточнила, что жаловаться, если что не так, жители могут в жилинспекцию. Вот уж действительно, совет так совет. Мы не стали рассказывать Юлии Баргаевой о том, как в соседних муниципалитетах многие жильцы годами пишут письма в ГЖИ с жалобами на свои УК, но воз и ныне там. К примеру, скандально известной в Малоярославецком районе ООО «ГУ ЖФ» жилинспекция еще в феврале позапрошлого году дала предписание устранить недоработки (если это можно так назвать) до октября месяца. И толку - ноль.

НУЖНО МЕНЯТЬ ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ

Да и в Обнинске во многих домах ситуация ненамного лучше. Только все знают, что обращения в ГЖИ чаще всего безрезультатны. А теперь еще УК разрешили оставлять в свое распоряжение неизрасходованные средства. Думаем, что ситуация с текущим ремонтом станет еще более плачевной.

Но Людмила Шапиро подсказала-таки выход для жильцов. Как выяснилось, в связи с принятием данной нормы собственникам каждого многоквартирного дома необходимо до конца 2018 года провести общее собрание жильцов и принять изменения в договор управления, в который необходимо включить пункт о том, что они, собственники, хотят «предусмотреть иное распределение полученной управляющей организацией экономии». Представители управляющих компаний об этом сейчас умалчивают. А люди и знать ничего не знают.

Гораздо проще будет тем жильцам, среди которых есть юристы. Другим же придется сложнее. Но лучше один раз проявить активность, чем потом весь год платить непонятно за что.

Инна ЕМЕЛИНА

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