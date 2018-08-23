Жители МЖК на Энгельса, 7 боятся, что их задавят большегрузы

Долгое время жители соседних домов гадали, кто станет новым арендатором здания на Энгельса, 5, которое покинул магазин «Аист». Учитывая засилье в городе продуктовых сетевиков, обнинцы буквально делали ставки на то, кто же «поселится» здесь, очередной «Магнит», «Дикси» или «Пятерочка»? Те и другие оказались неправы, помещение досталось супермаркету «Верный». И если для большинства горожан появление очередного магазина - хорошая новость, то для жителей дома 7 по улице Энгельса - это настоящая головная боль.

ЛЮДИ В ПАНИКЕ

Старожилы знают, что дом этот в народе называют МЖК, что означает молодежный жилой комплекс. В советское время те, у кого не было жилья, строили себе квартиры сами. Проект дома уникальный, подъезды «выходят» не внутрь двора, а «смотрят» на дорогу по улице Энгельса. И фактически, выходящих из дома людей и магазин разделяет лишь проезжая часть. Однако трудности большой стройки люди готовы терпеть, ведь все это временно, и рано или поздно работы закончатся.

- Ты выходишь из подъезда, а на тебя сразу машины едут, - рассказывает жительница Энгельса, 7 Ирина Н. - Недавно грузовые ехали к магазину, к тому же там стояли холодильники прямо на улице, шум, гам был невозможный.

Больше пугает жителей то, что будет твориться в их дворе потом. Крупный продуктовый магазин не сравнить с книжным, товара здесь будет много. Как его будут привозить - неизвестно. Люди боятся, что дорога пройдет аккурат у них под окнами, и тогда двор станет местом дислокации курсирующих фур. А подвозить товар могут даже по ночам, и во что тогда превратится жизнь живущих рядом с магазином обнинцев?

В «ВЕРНОМ» ОБЕЩАЮТ ПРИЯТНОЕ СОСЕДСТВО

За комментариями наша газета обратилась в управление потребительского рынка, транспорта и связи, казалось бы, именно они должны согласовать все нюансы работы магазина, но оказалось, что у ведомства нет на это полномочий.

- Сейчас там идут строительные работы, еще неизвестно, как все это будет выглядеть в итоге, поэтому сказать ничего не могу. Проект этот должно согласовывать управление архитектуры и градостроительства, - пояснил начальник развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей Иван ЛИТВИНОВ.

Их же ведомство, по словам Ивана Петровича, выйдет на место, чтобы проверить, соблюдены ли нормы торговли алкоголем:

- Когда здание отремонтируют, мы сделаем замеры, где находятся школы и другие социальные и спортивные объекты.

Региональный же директор «Верного» Оксана ЕРОШИНА заверила нас, что использовать для завоза товара двор они не планируют, их машины будут заезжать непосредственно с улицы Энгельса.

- Мы планируем подвозить товар в магазин через день, задействованы будут не фуры, а небольшие грузовики. В ночное и утреннее время доставка товара тоже производиться не будет, чтобы не мешать жителям, - сказала Оксана Анатольевна.

Хочется надеяться, что эти обещания будут выполнены, потому что обнинцы не раз сталкивались с тем, что при возведении супермаркета людям обещали «золотые горы», а точнее, отсутствие фур во дворах, а потом большие машины попросту блокировали выезд из двора.

ТЕЛЕГА ВПЕРЕДИ ЛОШАДИ

При этом открытие магазина, по словам представителей «Верного», планируется в самое ближайшее время - до первого сентября.

Полным ходом идет реконструкция здания, согласовывать которую предприниматели должны в управлении архитектуры и градостроительства, однако, по словам руководителя ведомства Ольги ЛАПИНОЙ, до сих пор к ним за разрешающими документами никто не обратился. А соответственно, и вопрос, каким образом будет производиться подвоз товара к магазину, не прорабатывался.

- Единственное, что 21 августа мне поступил звонок, видимо, от арендатора этого здания, который интересовался, каким образом можно подать документы в администрацию. Я рассказала, что в общий отдел необходимо направить письмо с указанием того, что вы предполагаете реконструировать, и будете ли менять фасады, хотя по факту они уже заменены, - уточняет Ольга Ивановна.

Ольга Лапина не исключила, что привести в соответствие документы бизнесменов подстегнула пресса. К сожалению, по словам начальника управления архитектуры и градостроительства, в Обнинске уже сложилась практика, что сначала реконструируются здания, а потом, когда соседи начинают волноваться и бить во все колокола, предприниматели приходят за необходимыми документами. В случае с магазином «Верный» все случилось по такому же сценарию, но зная, что жителей соседних дворов волнует транспортный вопрос, Ольга Лапина пообещала уделить этой теме пристальное внимание.

Евгения НИКИТИНА

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